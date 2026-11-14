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अयोध्या से नेपाल के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, 23 को पीएम मोदी, नेपाल के पीएम दिखाएंगे हरी झंडी

अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत. ( ETV Bharat )

अयोध्या : भारतीय रेल ने नेपाल में मां सीता और भारत में भगवान राम की जन्मस्थलियों के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. यह ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच चलेगी.

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 23 नवंबर को हैदराबाद हाउस से वर्चुलल रूप से इसे हरी झंडी दिखाएंगे.

अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत. (ETV Bharat) वहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्या, सांसद अवधेश प्रसाद, तमहापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद रहेंगे. अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच रेल परिचालन को भारत-नेपाल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. रामनगरी अयोध्या और सीतानगरी जनकपुर धाम के रेल मार्ग से जुड़ने पर रामायण सर्किट को नई मजबूती मिलेगी. इससे दोनों देशों के श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों और व्यापारियों को भी लाभ होगा. अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत. (ETV Bharat) साथ ही रेल परिचालन शुरू होने से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हालांकि कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस संवा का शुभारंभ किया था लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह सफल नहीं हो सका. इसके बाद से रेल यातायात की तैयारी की जा रही थी. अब 23 नवंबर से यह सुविधा प्रारंभ होने से दोनों देशों के श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या के साधु-संतों में खुशी की लहर छा गई है. अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत. (ETV Bharat) 464 किलोमीटर लंबा रूट, आज जाएगी तो कल लौटेगी ट्रेन अयोध्या से चलकर यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल में प्रवेश करेगी और जनकपुर धाम तक पहुंचेगी. 464 किमी लंबे इस रेल मार्ग पर यह ट्रेन 23 नवंबर को रवाना होगी व 24 को वापस लौटेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों तरफ से इस ट्रेन के टिकट की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकेगी. रेल परिचालन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी. अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच दौड़ेगी वंदे भारत. (ETV Bharat) जयनगर में यात्रियों की कस्टम जांच