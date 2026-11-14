अयोध्या से नेपाल के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, 23 को पीएम मोदी, नेपाल के पीएम दिखाएंगे हरी झंडी
यह ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच चलेगी. 464 किलोमीटर लंबा रूट है. आज जाएगी तो कल लौटेगी ट्रेन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 1:12 PM IST
अयोध्या : भारतीय रेल ने नेपाल में मां सीता और भारत में भगवान राम की जन्मस्थलियों के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. यह ट्रेन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से जनकपुर धाम (नेपाल) के बीच चलेगी.
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 23 नवंबर को हैदराबाद हाउस से वर्चुलल रूप से इसे हरी झंडी दिखाएंगे.
वहीं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्या, सांसद अवधेश प्रसाद, तमहापौर गिरीश पति त्रिपाठी, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता मौजूद रहेंगे.
अयोध्या और जनकपुर धाम के बीच रेल परिचालन को भारत-नेपाल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. रामनगरी अयोध्या और सीतानगरी जनकपुर धाम के रेल मार्ग से जुड़ने पर रामायण सर्किट को नई मजबूती मिलेगी. इससे दोनों देशों के श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों और व्यापारियों को भी लाभ होगा.
साथ ही रेल परिचालन शुरू होने से भारत और नेपाल के बीच धार्मिक पर्यटन तथा व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हालांकि कुछ वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस संवा का शुभारंभ किया था लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह सफल नहीं हो सका.
इसके बाद से रेल यातायात की तैयारी की जा रही थी. अब 23 नवंबर से यह सुविधा प्रारंभ होने से दोनों देशों के श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या के साधु-संतों में खुशी की लहर छा गई है.
464 किलोमीटर लंबा रूट, आज जाएगी तो कल लौटेगी ट्रेन
अयोध्या से चलकर यह ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल में प्रवेश करेगी और जनकपुर धाम तक पहुंचेगी. 464 किमी लंबे इस रेल मार्ग पर यह ट्रेन 23 नवंबर को रवाना होगी व 24 को वापस लौटेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए दोनों तरफ से इस ट्रेन के टिकट की बुकिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से की जा सकेगी. रेल परिचालन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.
जयनगर में यात्रियों की कस्टम जांच
अयोध्या से जयनगर होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम तक रेल परिचालन शुरू करने की तैयारी भारत और नेपाल दोनों देशों के स्तर पर की जा रही है.
जानकारी के अनुसार सीमा पर कस्टम जांच की समुचित व्यवस्था भी रहेगी. जयनगर में दोनों तरफ से आने-जाने वाली ट्रेनों की जांच कस्टम विभाग की ओर से की जाएगी.
वहीं, गुरुवार को उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के डीआरएम सुरेश कुमार वर्मा ने अयोध्या के दोनों रेलवे स्टेशनों के साथ कटरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा.
रेल मंत्री करेंगे यात्री सुविधा केंद्र का शुभारंभ
अयोध्या धाम से जनकपुर धाम तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर बने यात्री सुविधा केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे. इस दौरान राज्यपाल व मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे.
ध्यान रहे कि यह केंद्र स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में करीब 10 हजार स्कवॉयर फिट में बनाया गया है. करीब पांच करोड़ की लागत से निर्मित इस सुविधा केंद्र में आधुनिक बुकिंग जोन भी बनाया गया है.
इस पूर्णतया वातानकूलित यात्री सुविधा केंद्र में शौचालय, यूरिनल, पेयजल, वॉटर एटीएम, प्रतीक्षा स्थल, वाई-फाई, पूछताछ केंद्र सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी. ख़ास बात यह है कि अब यहीं से लोग सीधे प्लेटफार्म पर जा सकेंगे. इसमें 12 साधारण टिकट काउंटर सहित पांच आरक्षित टिकट काउंटर बनाए गए हैं. व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मेलों में अतिरिक्त काउंटर भी खोले जा सके.
साथ ही यहां पर पांच ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगाई गई है. इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग, क्यूआर कोड आधारित भुगतान और अन्य डिजिटल सुविधाओं भी उपलब्ध रहेगी. साथ ही बड़ी स्क्रीन पर ट्रेनों के आने जाने की सूचना भी दिखायी जाएगी.