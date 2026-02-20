ETV Bharat / bharat

जम्मू-श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन जल्द, कश्मीर जाना होगा आसान

कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का विस्तार बहुत जल्द जम्मू तक किया जा सकता है.

Vande Bharat Train set to operate between Jammu and Srinagar soon reports
जम्मू-श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन जल्द, कश्मीर जाना होगा आसान (File/ IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में फिलहाल वंदे भारत ट्रेन सेवा सिर्फ कटरा और श्रीनगर के बीच चलती है. बहुत जल्द इस ट्रेन सेवा का विस्तार जम्मू तक हो सकता है. इससे कश्मीर घाटी जाने वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही वंदे भारत ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के बीच चलने वाली है. रेलवे सूत्रों ने बताया है कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं, और ऑपरेशन जल्द ही शुरू हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च में देरी हुई. बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक और एडवांस्ड ट्रेन ऑपरेशन को समायोजित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और विस्तार का काम चल रहा था. निर्माण कार्य पूरा होने वाला है. रेलवे अधिकारी बिना किसी देरी के ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.

वंदे भारत ट्रेन सेवा को जम्मू तक बढ़ाने से श्रीनगर और कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में जाने वाले यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा. अभी जम्मू से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को कटरा पहुंचने के लिए दूसरे परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर वे ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी करते हैं.

कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 26401) फिलहाल, श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK), रियासी (REAI), बनिहाल (BAHL) और श्रीनगर (SINA) पर चलती है. यह सेमी हाई-स्पीड ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच 191 किमी की दूरी 3 घंटे से भी कम समय में तय करती है. यह एंटी-फ्रीज टेक्नोलॉजी से लैस है और यह चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को इस ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था. इस रेलवे वंदे भारत ट्रेन में कोच की संख्या 8 है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, रेलवे इसे बढ़ाकर 20 करने की योजना बना रहा है. सीट क्षमता बढ़ने से यात्रियों के लिए कंफर्म टिकट निकालने में आसानी होगी, खासकर मुख्य टूरिस्ट सीजन और छुट्टियों के दौरान.

फिरोजपुर कैंट-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव
वहीं, रेलवे ने फिरोजपुर कैंट-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शेड्यूल में बदलाव किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2025 को इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, जो ट्रेन नंबर 26462/26461 के तौर पर चल रही है. यह ट्रेन 6 घंटे 40 मिनट में 486 किमी की दूरी तय करती है.

नए शेड्यूल के तहत फिरोजपुर कैंट-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस फिरोजपुर कैंट से सुबह 07:55 बजे निकलेगी और उसी दिन दोपबर 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में, दिल्ली-फिरोजपुर कैंट वंदे भारत (ट्रेन नंबर 26461) दिल्ली से शाम 4:00 बजे निकलेगी और उसी दिन रात 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी.

बरनाला रेलवे स्टेशन पर, फिरोजपुर कैंट-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 09:59 बजे आएगी और 10:01 बजे रवाना होगी. जबकि, दिल्ली-फिरोजपुर कैंट वंदे भारत 20:20 बजे आएगी और 20:22 बजे रवाना होगी.

