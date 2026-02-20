ETV Bharat / bharat

जम्मू-श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन जल्द, कश्मीर जाना होगा आसान

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में फिलहाल वंदे भारत ट्रेन सेवा सिर्फ कटरा और श्रीनगर के बीच चलती है. बहुत जल्द इस ट्रेन सेवा का विस्तार जम्मू तक हो सकता है. इससे कश्मीर घाटी जाने वाले यात्रियों की सुविधा बढ़ने की उम्मीद है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जल्द ही वंदे भारत ट्रेन जम्मू और श्रीनगर के बीच चलने वाली है. रेलवे सूत्रों ने बताया है कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं, और ऑपरेशन जल्द ही शुरू हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से जम्मू-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च में देरी हुई. बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक और एडवांस्ड ट्रेन ऑपरेशन को समायोजित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और विस्तार का काम चल रहा था. निर्माण कार्य पूरा होने वाला है. रेलवे अधिकारी बिना किसी देरी के ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं.

वंदे भारत ट्रेन सेवा को जम्मू तक बढ़ाने से श्रीनगर और कश्मीर घाटी के दूसरे हिस्सों में जाने वाले यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा. अभी जम्मू से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को कटरा पहुंचने के लिए दूसरे परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर वे ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी करते हैं.

कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन 26401) फिलहाल, श्री माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK), रियासी (REAI), बनिहाल (BAHL) और श्रीनगर (SINA) पर चलती है. यह सेमी हाई-स्पीड ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच 191 किमी की दूरी 3 घंटे से भी कम समय में तय करती है. यह एंटी-फ्रीज टेक्नोलॉजी से लैस है और यह चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरती है.