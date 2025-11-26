ETV Bharat / bharat

वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले सुधांशु मणि ने पहली बार की यात्रा, साझा किया अनुभव

वंदे भारत ट्रेनों के जनक सुधांशु मणि ने लखनऊ-प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन में सफर किया. बाद में उन्होंने ब्लॉगपोस्ट में अपना अनुभव साझा किया.

Vande Bharat train creator Sudhanshu Mani finally travelled on it shared experience
वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले सुधांशु मणि ने पहली बार की यात्रा, साझा किया अनुभव (X / @ManiSudhanshu58)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 3:28 PM IST

नई दिल्ली: लखनऊ के सुधांशु मणि को वंदे भारत ट्रेनों का जनक माना जाता हैं. आईसीएफ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) के पूर्व महाप्रबंधक मणि ने वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन तैयारा किया था. 2019 में देश की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी. लेकिन सुधांशु मणि ने सात साल बाद एक पैसेंजर के तौर पर देश की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन में सफर किया. उन्होंने लखनऊ के चारबाग स्टेशन से लखनऊ-प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान अपने अनुभव को ब्लॉगपोस्ट में साझा किया.

सुधांशु मणि ने लिखा कि ट्रेन के अंदर का डिजाइन "काफी हद तक वैसा ही दिखता था" जैसा कि उन्होंने उस प्रोटोटाइप को बनाने में मदद की थी. उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ज्यादातर भारतीय ट्रेनों से बेहतर रेटिंग दी. उन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर की सफाई की तारीफ की. हालांकि उन्हें कोच में बिछी रेड कार्पेट स्ट्रिप गैर-जरूरी लगी. उन्होंने इसे असली फ्लोरिंग को छिपाने की कोशिश बताया.

दोनों क्लास में खाली सीटों से निराशा हुई?
मणि ने प्रीमियर ट्रेन के कोच में खाली सीटों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने लिखा कि एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में 25 प्रतिशत से भी कम सीटें भरी थीं, जबकि चेयर कार कोच में लगभग आधी सीटें ही भरी थीं. उन्होंने कहा कि यह उम्मीद के मुताबिक था, क्योंकि दिन में चलने वाली ट्रेन सेवाएं उन रूट पर संघर्ष करती हैं जहां ज्यादा डिमांड नहीं होती. उन्होंने इस बात को दोहराया कि देश में वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर वर्जन की तुरंत जरूरत है. उनका मानना है कि स्लीपर ट्रेनों के बिना यह प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा.

7 साल के इंतजार के बाद वंदे भारत ट्रेन में सफर करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी जानबूझकर इस सफर की प्लानिंग नहीं की थी. उन्हें काम के सिलसिले में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और कोच्चि जैसे शहरों में जाना पड़ता है, जो लखनऊ से ट्रेन से सफर के लिए उपयुक्त जगहें नहीं हैं. इसलिए अब तक यह मौका नहीं आया. उन्होंने आगे कहा कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इतनी लंबी दूरी की यात्रा को और आसान बना सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार लॉन्च में देरी के कारण यह प्रोजेक्ट ज्यादा प्रचारित हो गया है.

सीटें, इंटीरियर और टॉयलेट की तारीफ
वंदे भारत एक्सप्रेस की सीटें, इंटीरियर और टॉयलेट के बारे में उन्होंने कहा कि प्रोटोटाइप के दिनों से बैठने का आराम बेहतर हुआ है. पहले के स्लाइड-फॉरवर्ड मैकेनिज्म को बेहतर बैक-रिक्लाइन सिस्टम से बदल दिया गया है. उन्होंने कहा कि टॉयलेट साफ और काम का था, हालांकि फिटिंग में 'कॉस्ट-कटिंग और मल्टी-सोर्सिंग' दिखता था, जिसे उन्होंने रेलवे खरीद प्रक्रिया में लगातार चलने वाली समस्या बताया. उन्होंने ट्रेन के इंटीरियर को अच्छा बताया.

वंदे भारत ट्रेनों की स्पीड को लेकर सुधांशु मणि ने कहा कि रेलवे पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें अभी भी अपनी अधिकतम क्षमता से कम पर चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि ये ट्रेनें अभी भी 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि इन्हें 160 किमी प्रति घंटा के लिए डिजाइन किया गया था.

