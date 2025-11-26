ETV Bharat / bharat

वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले सुधांशु मणि ने पहली बार की यात्रा, साझा किया अनुभव

वंदे भारत ट्रेन बनाने वाले सुधांशु मणि ने पहली बार की यात्रा, साझा किया अनुभव ( X / @ManiSudhanshu58 )

नई दिल्ली: लखनऊ के सुधांशु मणि को वंदे भारत ट्रेनों का जनक माना जाता हैं. आईसीएफ (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) के पूर्व महाप्रबंधक मणि ने वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन तैयारा किया था. 2019 में देश की पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी. लेकिन सुधांशु मणि ने सात साल बाद एक पैसेंजर के तौर पर देश की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन में सफर किया. उन्होंने लखनऊ के चारबाग स्टेशन से लखनऊ-प्रयागराज वंदे भारत ट्रेन में सफर के दौरान अपने अनुभव को ब्लॉगपोस्ट में साझा किया. सुधांशु मणि ने लिखा कि ट्रेन के अंदर का डिजाइन "काफी हद तक वैसा ही दिखता था" जैसा कि उन्होंने उस प्रोटोटाइप को बनाने में मदद की थी. उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ज्यादातर भारतीय ट्रेनों से बेहतर रेटिंग दी. उन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर की सफाई की तारीफ की. हालांकि उन्हें कोच में बिछी रेड कार्पेट स्ट्रिप गैर-जरूरी लगी. उन्होंने इसे असली फ्लोरिंग को छिपाने की कोशिश बताया. दोनों क्लास में खाली सीटों से निराशा हुई?

मणि ने प्रीमियर ट्रेन के कोच में खाली सीटों को लेकर चिंता जताई. उन्होंने लिखा कि एग्जीक्यूटिव क्लास कोच में 25 प्रतिशत से भी कम सीटें भरी थीं, जबकि चेयर कार कोच में लगभग आधी सीटें ही भरी थीं. उन्होंने कहा कि यह उम्मीद के मुताबिक था, क्योंकि दिन में चलने वाली ट्रेन सेवाएं उन रूट पर संघर्ष करती हैं जहां ज्यादा डिमांड नहीं होती. उन्होंने इस बात को दोहराया कि देश में वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर वर्जन की तुरंत जरूरत है. उनका मानना है कि स्लीपर ट्रेनों के बिना यह प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा.