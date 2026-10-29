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रेलवे का बड़ा तोहफा: 31 अक्टूबर से दिल्ली-वाराणसी के बीच दौड़ेगी 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन', साथ ही फेस्टिव सीजन के लिए कई स्पेशल ट्रेनें भी शुरू

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: त्योहारों के इस सीजन में रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने एक शानदार सौगात दी है. यात्रियों की सुविधा व उनकी यात्रा को सुगम व आरामदायक बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने दो बड़े ऐलान किए हैं. एक तरफ जहां देश की पहली अत्याधुनिक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन की शुरुआत होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी की गई है.

दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत (31 अक्टूबर से)

रेलवे को ओर से जारी सूचना के मुताबिक दिल्ली और वाराणसी के बीच आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (27422/27421) का उद्घाटन आगामी 31 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है. यह ट्रेन लगभग 760 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और 1 फर्स्ट एसी कोच शामिल है. इस ट्रेन में एक बार में लगभग 823 यात्री सफर कर सकेंगे.

यह ट्रेन गाजियाबाद जंक्शन, अलीगढ़ जंक्शन, कानपुर सेंट्रल व प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी, जिससे इन शहरों के यात्रियों को भी दिल्ली व वाराणसी के बीच आने-जाने का बेहतरीन विकल्प मिलेगा. गाड़ी संख्या 27422 (नई दिल्ली से वाराणसी): नई दिल्ली से रात 09:40 बजे चलकर यह ट्रेन गाजियाबाद (10:13 pm), अलीगढ़ (11:20 pm), कानपुर (02:45 am) और प्रयागराज (05:05 am) होते हुए अगले दिन सुबह 07:10 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी.

नई दिल्ली से रात 09:40 बजे चलकर यह ट्रेन गाजियाबाद (10:13 pm), अलीगढ़ (11:20 pm), कानपुर (02:45 am) और प्रयागराज (05:05 am) होते हुए अगले दिन सुबह 07:10 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 27421 (वाराणसी से नई दिल्ली): वाराणसी से रात 08:50 बजे चलकर यह ट्रेन प्रयागराज (10:35 pm), कानपुर (12:40 am), अलीगढ़ (03:55 am) और गाजियाबाद (05:25 am) होते हुए सुबह 06:10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचेगी. आधुनिक स्पीड और सुरक्षा फीचर्स

इस ट्रेन को अधिकतम 180 किमी/घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसमें एडवांस्ड सस्पेंशन दिए गए हैं. जिससे तेज गति में भी झटके महसूस नहीं होते. बाहर का शोर केबिन के अंदर नहीं आता है. इसके अतिरिक्त सेंसर आधारित टच-फ्री बायो-टॉयलेट, बेहतर लाइटिंग, मोबाइल-लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट, कवच सुरक्षा तकनीक, निगरानी कैमरे व आग का पता लगाने वाली प्रणाली (फायर डिटेक्शन सिस्टम) जैसी आधुनिक सुविधाएं यात्रियों के सफर को बेहद सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगी. त्योहारी भीड़ के लिए उत्तर रेलवे की रिजर्व्ड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है.

• ट्रेन संख्या 04022/04021 (नई दिल्ली - गोरखपुर - नई दिल्ली स्पेशल)

नई दिल्ली से (04022): यह ट्रेन 06.11.2026 और 13.11.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 02:30 बजे नई दिल्ली से प्रस्थान करेगी और गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ व गोंडा होते हुए अगले दिन सुबह गोरखपुर पहुंचेगी.

गोरखपुर से (04021): यह ट्रेन 07.11.2026 और 14.11.2026 (शनिवार) को सुबह 07:00 बजे गोरखपुर से चलकर उसी दिन रात को नई दिल्ली पहुंचेगी. इसमें एसी, स्लीपर व जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे.