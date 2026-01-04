ETV Bharat / bharat

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन: स्वचालित दरवाजे, CCTV कैमरे, देखें कोच की शानदार डिजाइन

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बहुत जल्द पटरी पर दौड़ेगी. यह ट्रेन असम के गुवाहाटी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलेगी. यह असम के कामरूप और बोंगाईगांव जिलों को जोड़ेगी. पश्चिम बंगाल में यह कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद, पुरबा बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों को जोड़ेगी. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण पूरा हो चुका है. इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. रेलवे को कमर्शियल ऑपरेशन के लिए सभी जरूरी मंजूरी मिल गई है. रेलवे ने 17-18 जनवरी को उद्घाटन की संभावित तारीखें बताई हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आरामदायक बर्थ (PIB) वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का लुक एकदम अलग है. इसमें प्रीमियम स्लीपर ट्रेन राजधानी की तरह चौड़ी बर्थ हैं, जिससे यात्रियों को सोने में आराम मिलता है. बाहर से यह वंदे भारत चेयर कार जैसी दिखती है. ट्रेन का बाहर का हिस्सा ग्रे और ऑरेंज है. लेकिन जब आप ट्रेन में अंदर घुसते हैं तो बड़ा फर्क महसूस होता है. ट्रेन के अंदर न्यूट्रल कलर पैलेट है. कोच में पीले, केसरिया, हाथीदांत और ग्रे रंग के शेड हैं. ये रंग पूरे रेलवे नेटवर्क में बहुत कम दिखते हैं.