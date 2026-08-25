सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथरावः यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थीं सवार, एक संदिग्ध गिरफ्तार
ट्रेन में VVIP के सवार होने के बीच हुई पत्थरबाजी की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया.
Published : August 25, 2026 at 10:49 PM IST
सूरतः मुंबई से अहमदाबाद की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22961) पर सूरत के पास पथराव की घटना सामने आई है. यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन से रवाना होकर उत्तरण स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस घटना के दौरान ट्रेन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यात्रा कर रही थीं. वो पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है.
यात्रियों में मची अफरातफरी
वंदे भारत ट्रेन जैसे ही उत्तरण स्टेशन के पास पहुंची, अचानक बाहर से ताबड़तोड़ पत्थर फेंके जाने लगे. पत्थरों की चोट से कोच C-6 और C-10 की खिड़कियों के शीशे टूट गए. अचानक हुए इस हमले से बोगियों के भीतर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई. ट्रेन में एक वीवीआईपी (VVIP) हस्ती के सवार होने के बीच हुई इस पत्थरबाजी की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया.
नशे में धुत संदिग्ध युवक को लिया हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही अंकलेश्वर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आला अधिकारी तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सघन जांच शुरू की. आरपीएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेलवे ट्रैक के पास से करीब 30 वर्षीय एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया युवक अत्यधिक नशे की हालत में था. फिलहाल रेलवे पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया में जुटी है.
हमले के मकसद की गहन जांच शुरू
सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल गिरफ्तार संदिग्ध से गहन पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पथराव सिर्फ नशे की हालत में किया गया था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश या मकसद था. इस संवेदनशील घटना के बाद रेलवे प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है और सूरत-अहमदाबाद रेलवे ट्रैक के आसपास गश्त बढ़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है.
वेस्टर्न रेलवे के PRO ने दी आधिकारिक जानकारी
मामले की पुष्टि करते हुए वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ अनुभव सक्सेना ने बताया कि सूरत से ट्रेन निकलने के तुरंत बाद सूचना मिली थी कि उत्तरण रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है. कंट्रोल रूम से जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत एक्शन लिया. अंकलेश्वर आरपीएफ इंस्पेक्टर बिना वक्त गंवाए अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी से आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.
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