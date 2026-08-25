ETV Bharat / bharat

सूरत के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथरावः यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल थीं सवार, एक संदिग्ध गिरफ्तार

सूरतः मुंबई से अहमदाबाद की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 22961) पर सूरत के पास पथराव की घटना सामने आई है. यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन से रवाना होकर उत्तरण स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी. इस घटना के दौरान ट्रेन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यात्रा कर रही थीं. वो पूरी तरह सुरक्षित हैं. इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है.

यात्रियों में मची अफरातफरी

वंदे भारत ट्रेन जैसे ही उत्तरण स्टेशन के पास पहुंची, अचानक बाहर से ताबड़तोड़ पत्थर फेंके जाने लगे. पत्थरों की चोट से कोच C-6 और C-10 की खिड़कियों के शीशे टूट गए. अचानक हुए इस हमले से बोगियों के भीतर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और अफरातफरी की स्थिति पैदा हो गई. ट्रेन में एक वीवीआईपी (VVIP) हस्ती के सवार होने के बीच हुई इस पत्थरबाजी की खबर मिलते ही रेलवे प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया.

नशे में धुत संदिग्ध युवक को लिया हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही अंकलेश्वर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के आला अधिकारी तुरंत दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और सघन जांच शुरू की. आरपीएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए रेलवे ट्रैक के पास से करीब 30 वर्षीय एक संदिग्ध युवक को दबोच लिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पकड़ा गया युवक अत्यधिक नशे की हालत में था. फिलहाल रेलवे पुलिस उसकी पहचान की पुष्टि करने की प्रक्रिया में जुटी है.