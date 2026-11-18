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वंदे भारत ट्रेन बिना प्रभावी ब्रेक के 463 किमी दौड़ी, लोको पायलट की चेतावनी अनदेखी, रेलवे ने जांच के आदेश दिए

नई दिल्ली: रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के खाली रेक के 463 किलोमीटर चलने की घटना की पूरी जांच का आदेश दिया है. इस घटना के बाद एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि ऐसी घटना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं. यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी क्योंकि ट्रेन की रफ्तार तेज थी.

यह बताते हुए कि रेड सिग्नल पार करना भी एक गंभीर अपराध है, सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह घटना गंभीर है. खास तौर पर, 7 नवंबर को दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) ने देखा कि वंदे भारत ट्रेन का एक खाली रेक, जिसमें कथित तौर पर खराब ब्रेक पावर थी, 24 अक्टूबर को झारखंड के हटिया से उत्तर प्रदेश के दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन तक चला.

इसमें कहा गया है कि बिना ब्रेक पावर के ट्रेन चलाना एक गंभीर सुरक्षा चिंता है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे स्टाफ और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है और रेलवे ऑपरेशन की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. ऑर्डर में कहा गया है, 'संबंधित स्टाफ की तरफ से हुई गलतियों का पता लगाने के लिए मामले की डिटेल में जांच होनी चाहिए. भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी सुधार और बचाव के उपाय भी किए जा सकते हैं.'

अपने 7 नवंबर के ऑर्डर में डिविजनल रेलवे मैनेजर ने कहा कि यह साफ है कि अलग-अलग स्टाफ की तरफ से कई बार गलती हुई, जिसके कारण ट्रेन बिना असरदार ब्रेक के चल रही थी. ट्रेन पूरी तरह लोकोमोटिव ब्रेक और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग पर निर्भर थी और बिना ट्रेन ब्रेक लगाए लगभग 463 किलोमीटर चली.

मैसेज मिलने के बाद भी झारखंड के मुरी स्टेशन पर चीफ लोको इंस्पेक्टर और संबंधित अधिकारियों ने ट्रेन को चेक करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया. इसमें लोको पायलटों और ट्रेन मैनेजरों की गलती का जिक्र किया गया. संबंधित ट्रेन अधिकारियों ने न तो ट्रेन के निकलने से पहले और न ही खराब ब्रेक पावर का सामना करने के बाद कोच में ब्रेक एप्लीकेशन को फिजिकली चेक किया.

दक्षिण पूर्व रेलवे के मुताबिक कैरिज एंड वैगन स्टाफ ने खाली रेक को जाने देते समय ब्रेक एप्लीकेशन को फिजिकली चेक नहीं किया और यह भी नहीं देखा कि ब्रेक सही तरीके से लग रहा है या नहीं. खराब ब्रेक पावर का मैसेज मिलने के बाद भी सेक्शन कंट्रोलर/हटिया ने कोई एक्शन नहीं लिया.

दक्षिण पूर्व रेलवे के अनुसार जब ट्रेन डीडीयू से निकली तो लोको पायलट ने बताया कि ट्रेन का ब्रेक पावर खराब और बेअसर था. इसके बाद ट्रेन का जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया और पाया गया कि ब्रेक नहीं लग रहे थे.

रांची स्टेशन पर पहुंचने पर लोको ने ट्रेन के खराब ब्रेक पावर के बारे में एक लिखा हुआ मेमो दिया और ऑन-ड्यूटी ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर को मोबाइल फोन पर इस बारे में बताया. लेकिन, खराब ब्रेक पावर की रिपोर्ट के बावजूद ट्रेन को उसी हालत में आगे बढ़ने दिया गया, ऐसा कहा गया.

दक्षिण पूर्व रेलवे के मुताबिक लोको पायलट के बयान के मुताबिक हटिया से निकलने के बाद हटिया-रांची सेक्शन में मौजूदा निर्देशों के मुताबिक ब्रेक फेल और ब्रेक पावर टेस्ट किया गया था लेकिन, टेस्ट के दौरान लोको पायलट ने पाया कि ट्रेन का ब्रेक पावर बहुत खराब और बेअसर था.

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए नाम न बताने की शर्त पर एक सीनियर रेलवे अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, 'इससे निश्चित रूप से एक गंभीर समस्या हो सकती थी. मान लीजिए ऐसी स्थिति पैदा होती है, खासकर जब कोई ट्रेन तेज स्पीड से चल रही हो, तो यह निश्चित रूप से खतरनाक और असुरक्षित है.'

यह कहते हुए कि रेलवे हमेशा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अधिकारी ने कहा, 'अगर कोई ट्रेन ड्राइवर रेड सिग्नल जंप करता है, तो ड्राइवर को नोटिस जारी किया जाता है. यह मामला गंभीर है क्योंकि यह ट्रेन 400 km से ज़्यादा चल चुकी थी.' सीनियर अधिकारी ने कहा, 'इसे सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD ) कहते हैं. खतरे में सिग्नल पास करना भी एक गंभीर अपराध माना जाता है. तो, हाँ, यह निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है.

रेलवे द्वारा 463 km तक ट्रेन चलाने में होने वाले खर्च के बारे में एक सवाल के जवाब में सीनियर अधिकारी ने कहा, 'एक ट्रेन जो एक जगह से दूसरी जगह तक लगभग 400 km चलती है, उसे चलाने में रेलवे को लगभग 6 से 7 लाख रुपये का खर्च आता है. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक ट्रेन लगभग 400 km चलती है. डीजल और दूसरे ऑपरेटिंग खर्चों को मिलाकर कुल खर्च लगभग 6-7 लाख रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं.'

सीनियर अधिकारी ने कहा, 'यह ट्रेन इलेक्ट्रिक थी, इसलिए खर्च कम पड़ेगा. खर्च लगभग 5 से 6 लाख रुपये होगा.' ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सेंट्रल प्रेसिडेंट राम शरण से जब पूछा गया कि इस घटना में इंसानी गलती की क्या भूमिका हो सकती है, तो उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, 'ट्रेन के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में खराबी आ गई थी.

इसलिए इसे अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए एक डीजल लोकोमोटिव जोड़ा गया था. चूंकि ट्रेन को उसके रेगुलर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बजाय डीजल इंजन से खींचा जा रहा था, इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम के ऑपरेशन में अंतर था. इस वजह से ब्रेक पावर खराब हो गई.' संभावित खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात थी कि कुछ भी गंभीर नहीं हुआ.

नहीं तो नतीजे खतरनाक हो सकते थे. असम में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि ड्राइवर ने बार-बार रेडियो पर बताया कि लोकोमोटिव की पावर फेल हो गई है और ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं. आखिरकार कई डिब्बे पटरी से उतर गए.

शरण ने कहा कि इस घटना में भी ऐसा ही खतरा हो सकता था. इंस्पेक्शन रिपोर्ट का जिक्र करते हुए जिसमें कहा गया था कि सभी कोच के मेन रिज़र्वॉयर आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेटेड पोज़िशन में थे, एक लोको पायलट ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यह बहुत गंभीर और खतरनाक हो सकता है.

लोको पायलट ने कहा, 'मैं बता भी नहीं सकता कि यह कितना गंभीर है. अगर ऐसा कुछ सच में मिला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था. लेकिन अगर ऐसा हुआ है, तो यह बहुत गंभीर मामला है.' आगे बताते हुए लोको पायलट ने कहा, 'एमआर के जरिए कोच में प्रेशर दिया जाता है. यही प्रेशर न्यूमेटिक सिस्टम के जरिए ट्रेन को कंट्रोल करता है.

यही न्यूमेटिक प्रेशर ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है. लोको पायलट ने कहा, 'सभी ट्रेनें प्रेशर से कंट्रोल होती हैं. अगर किसी वजह से किसी खास कोच तक प्रेशर नहीं पहुंच रहा है, तो नॉन-ऑटोमैटिक ब्रेकिंग कंडीशन में ट्रेन बिना प्रेशर के चल रही होगी. ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम में जब हम प्रेशर कम करते हैं, तो ब्रेक लग जाते हैं और ट्रेन कंट्रोल में आ जाती है.'

नॉन-ऑटोमैटिक कंडीशन में लोको पायलट ने कहा कि जब प्रेशर कम होता है, तो यह सही जगह तक नहीं पहुंचता. ईटीवी भारत ने इस मामले में जवाब लेने के लिए रेलने प्रवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की. अभी तक कोई जवाब नहीं मिला. संबंधित अधिकारी का जवाब आने पर उसे रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा.