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हजारीबाग में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई ट्रैक्टर-ट्रॉली, टला बड़ा हादसा

हजारीबाग में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई है.

Vande Bharat Express train meets with accident in Hazaribag
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त (हजारीबाग) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 10:32 PM IST

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हजारीबागः जिला के चरही और बेस रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार को रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गई. हाई स्पीड ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आ गई लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई.

इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इस दुर्घटना में ट्रेन को नुकसान पहुंचा है.

हजारीबाग के चरही और बेस रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. लेकिन इस दुर्घटना में कोई भी पैसेंजर हताहत नहीं हुआ है. वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है. जानकारी के अनुसार, वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 41 मिनट तक दुर्घटनास्थल पर रुकी रही.

इस दौरान रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. ट्रेन और रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की गई. हादसे के कारण ट्रेन के परिचालन पर भी असर पड़ा. धनबाद रेल मंडल ने इस घटना की पुष्टि की है और बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं. ट्रेन अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल चुका है. ट्रेन का अगला हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है.

इस घटना के बाबत बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रही थी. इसी दौरान चरही और बेस रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्राली आ गई. ट्रेन के चालक ने ट्रैक्टर से बचने की कोशिश की लेकिन हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक पर मौजूद ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई. दुर्घटना के बाद ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.

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