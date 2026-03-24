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क्या हिमाचल में महंगा होगा पेट्रोल डीजल? विधानसभा से पास बिल की असल सच्चाई

क्या हिमाचल में 5 रुपए महंगा होगा पेट्रोल डीजल? ( CONCEPT IMAGE )

शिमला: हिमाचल सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में 'मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 सोमवार को पारित कर दिया. इसके तहत हिमाचल सरकार पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर सेस लगाएगी. बिल के मुताबिक, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर विशेष सेस लगाया जाएगा. सरकार ने इस सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तक निर्धारित करने का प्रावधान रखा है. इस सेस से प्राप्त पूरी राशि 'अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड' में जमा की जाएगी. इसका इस्तेमाल सीधे जरूरतमंदों की सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में किया जाएगा. अब इस पर विपक्ष ने ये कहकर चिंता जाहिर की है इससे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे और हर चीज महंगी हो सकती है. विपक्ष का कहना था कि पहले ही हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स अधिक है. ऐसे में नया सेस लगाने से लोगों पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में बिल पास किया. विपक्ष ने क्या कहा विधेयक के पारित होने से पहले चर्चा में भाग लेते भाजपा के रणधीर शर्मा ने कहा कि सेस लगाने से हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा होगा. पेट्रोल पर 17.50 रुपये और डीजल पर 13.09 रुपये वैट लिया जा रहा है. ऐसे में 5 रुपये सेस लगने से पेट्रोल करीब 100 रुपये और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सेस की मार पेट्रोल पंपों पर भी पड़ेगी. सरकार विधवाओं के नाम पर धन इकट्ठा कर रही है और ये ठीक नहीं है. सेस लगने से सीमेंट व अन्य चीजें भी महंगी होंगी.