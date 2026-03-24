क्या हिमाचल में महंगा होगा पेट्रोल डीजल? विधानसभा से पास बिल की असल सच्चाई
विधानसभा में पेट्रोल-डीजल पर अतिरिक्त सेस के लिए संशोधन विधेयक पेश किया. विपक्ष का कहना है कि जनता पर सीधा बोझ पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 11:00 AM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में 'मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 सोमवार को पारित कर दिया. इसके तहत हिमाचल सरकार पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल पर सेस लगाएगी. बिल के मुताबिक, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर विशेष सेस लगाया जाएगा.
सरकार ने इस सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर तक निर्धारित करने का प्रावधान रखा है. इस सेस से प्राप्त पूरी राशि 'अनाथ एवं विधवा वेलफेयर फंड' में जमा की जाएगी. इसका इस्तेमाल सीधे जरूरतमंदों की सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार में किया जाएगा.
अब इस पर विपक्ष ने ये कहकर चिंता जाहिर की है इससे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे और हर चीज महंगी हो सकती है. विपक्ष का कहना था कि पहले ही हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स अधिक है. ऐसे में नया सेस लगाने से लोगों पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में बिल पास किया.
विपक्ष ने क्या कहा
विधेयक के पारित होने से पहले चर्चा में भाग लेते भाजपा के रणधीर शर्मा ने कहा कि सेस लगाने से हिमाचल में पेट्रोल और डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा होगा. पेट्रोल पर 17.50 रुपये और डीजल पर 13.09 रुपये वैट लिया जा रहा है. ऐसे में 5 रुपये सेस लगने से पेट्रोल करीब 100 रुपये और डीजल 90 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा. विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि सेस की मार पेट्रोल पंपों पर भी पड़ेगी. सरकार विधवाओं के नाम पर धन इकट्ठा कर रही है और ये ठीक नहीं है. सेस लगने से सीमेंट व अन्य चीजें भी महंगी होंगी.
क्या बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम
सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसे इस तरह से पेश किया जा रहा है कि हिमाचल में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा. इसके बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है कि इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इसका सीधा असर जनता पर नहीं पड़ेगा, ये सेस जनता से नहीं डीलर से वसूला जाएगा. बिल के तीसरा पैरा में दिए सेक्शन 6-A के प्रावधानों में साफ लिखा है कि सेस को अनाथ एवं विधवा उपकर के नाम से इसे डीलर से वसूला जाएगा, यानि की पेट्रोल पंप मालिक से इसे लिया जाएगा. ये सेस 5 रुपये तक लगाया जा सकता है, लेकिन सेस प्रति लीटर पांच रुपये से अधिक नहीं होगा. उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होगा. यानि उपभोक्ताओं के लिए कोई सेस नहीं लगाया गया है और पेट्रोल- डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे.
कहां खर्च होगा पैसा
बिल में साफ लिखा गया है कि सेस को सरकार खर्च नहीं करेगी. ये पैसा अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जाएगा. इसका उपयोग विधवा और अनाथों के कल्याणा के लिए किया जाएगा. विधानसभा में रखे गए विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में पहले से अनाथों और विधवाओं के लिए कई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन उनके लिए स्थायी फंड की कमी महसूस की जा रही थी. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया था कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें निरंतर सहायता मिल सके. ये स्पष्ट किया गया है कि कंज्यूमर पर इसका कोई असर नहीं होगा.
ये भी पढ़ें: पेट्रोल पंप मालिकों के दबाव में BJP कर रही सेस का विरोध, हिमाचल विरोधी है भाजपा: CM सुक्खू