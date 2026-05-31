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कल खुलेंगे विश्व धरोहर फूलों की घाटी के 'द्वार', एक क्लिक में जानिये कैसी हैं तैयारियां

सोमवार सुबह मुख्य प्रवेश द्वार पर पूजा-अर्चना के साथ पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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चमोली फूलों की घाटी ((PHOTO- Information Department))
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 31, 2026 at 6:56 PM IST

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चमोली(उत्तराखंड): फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सोमवार एक जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी. यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल यह विश्व प्रसिद्ध घाटी अब एक बार फिर देश-विदेश से आने वाले प्रकृति प्रेमियों का स्वागत करने के लिए तैयार है. पार्क प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. घाटी में विभिन्न प्रजातियों के अल्पाइन पुष्प भी खिलने लगे हैं.

भ्यूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी में इस बार सीजन की शुरुआत से पहले ही रंग-बिरंगे फूलों ने अपनी छटा बिखेरनी शुरू कर दी है. अनुकूल मौसम के चलते घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है. जिससे शुरुआती दौर में पहुंचने वाले पर्यटकों को भी हिमालयी पुष्पों की अद्भुत सुंदरता देखने को मिलेगी.

रविवार को अभिमन्यु ने घाटी पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. उन्होंने ट्रैक मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों की सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.सोमवार सुबह मुख्य प्रवेश द्वार पर पूजा-अर्चना के साथ पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया जाएगा. इसके बाद पार्क प्रशासन, ईको डेवलपमेंट कमेटी भ्यूंडार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पर्यटकों की मौजूदगी में पहले दल को घाटी के लिए रवाना किया जाएगा.वन विभाग की ओर से घाटी की जैव विविधता और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है. कर्मचारियों द्वारा लगातार गश्त की जा रही है. पर्यावरण संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा.

हर वर्ष हजारों पर्यटक यहां पहुंचकर हिमालय की दुर्लभ वनस्पतियों और प्राकृतिक वैभव का अनुभव करते हैं. घाटी खुलने से गोविंदघाट, पुलना, भ्यूंडार और घांघरिया क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां भी तेज होंगी. जिससे होटल व्यवसायियों, होमस्टे संचालकों, पोर्टरों और स्थानीय व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

फूलों की घाटी एक नजर में

  • 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी घाटी
  • यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल
  • पार्क प्रशासन ने तैयारियां पूरी की
  • पूजा-अर्चना के बाद रवाना होगा पहला दल
  • जैव विविधता संरक्षण को लेकर विशेष निगरानी व्यवस्था

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