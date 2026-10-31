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फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद, 35 हजार से अधिक टूरिस्ट, 66 लाख से ज्यादा की कमाई

फूलों की घाटी शीतकाल के लिए बंद ( ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जनपद की उच्च हिमालई भ्यूंडार वैली में स्थित और यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर 'फूलों की घाटी' के गेट आज शनिवार, 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए आधिकारिक रूप से बंद कर दिए गए हैं. वन्यजीव प्रभाग की टीम द्वारा घाटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर पारंपरिक रूप से ताला लगाए जाने के साथ ही इस वर्ष के सफल पर्यटन सत्र का औपचारिक समापन हो गया है. अब शीतकाल के आगामी छह महीनों तक बर्फबारी के कारण इस घाटी में इंसानी आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

इस वर्ष फूलों की घाटी में पर्यटकों की आमद ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. पार्क प्रशासन से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 जून से 31 अक्टूबर तक कुल 35,261 पर्यटकों ने घाटी के अलौकिक सौंदर्य का दीदार किया, जो कि अब तक का एक बड़ा रिकॉर्ड है. घाटी पहुंचने वाले कुल सैलानियों में 34,996 भारतीय और 265 विदेशी पर्यटक शामिल रहे.