वैध विरोध को आतंकवादी कृत्य नहीं कहा जा सकता: उमर खालिद की सुप्रीम कोर्ट में दलील

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उमर खालिद ने कोर्ट के सामने दलील दी कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध वैध था और यह कोई आतंकवादी कृत्य नहीं था. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष उमर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सरकार की तरफ से सजा देने वाला काम है ताकि उनके मुवक्किल जेल में ही रहें और यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों को सबक मिले जो ऐसा कुछ नहीं करते. सिब्बल ने कहा, "चक्का जाम पूरे देश में हुआ है, जॉर्ज फर्नांडिस के दिनों में भी...रेलवे का संचालन बाधित किया गया था. यह चक्का जाम से कहीं ज्यादा है." सिब्बल ने कहा, "राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान, मुझे याद है (लोग) रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए थे. ट्रेनों को चलने नहीं दिया. किसानों का आंदोलन. कोई UAPA नहीं." पीठ ने सिख विरोधी दंगों के बारे में पूछा, और पूछा कि क्या चक्का जाम हुआ था? सिब्बल ने कहा कि लोगों पर केस चला, और कहा, "जो मैंने देखा वह डरावना था." सिब्बल ने पूछा, इन बच्चों ने क्या किया है, यह एक सही प्रदर्शन था और आप यह नहीं कह सकते कि यह आतंकवादी कृत्य है. सिब्बल ने कहा, "जब धारा 144 लगी होती है, तो आप जाकर कुछ करते हैं. आप यह नहीं कह सकते कि यह आतंकवादी कृत्य है." कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खालिद का 17 फरवरी, 2020 का अमरावती में दिया गया भाषण दिखाया और कहा कि उनके मुवक्किल ने हिंसा का जवाब शांति से और नफरत का जवाब प्यार से देने की बात कही थी. सिब्बल ने पूछा, "यह UAPA का उल्लंघन कैसे है?" सिब्बल ने कहा, "कोई भी उनके भाषण को किसी भी अर्थ में भड़काऊ नहीं कह सकता." उन्होंने कहा कि ये वे छात्र हैं जिन्होंने कुछ मुद्दों पर गलत या सही तरीके से आंदोलन किया. उन्होंने कहा कि अपने जवानी के दिनों में हम भी आंदोलन करते थे. सिब्बल ने कहा, "मुझे जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है और किस लिए? अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई केस है, तो मुझ पर केस चलाइए या मुझे दोषी ठहराकर जेल भेज दीजिए. आप मुझे ऐसे जेल में नहीं रख सकते जैसे यह कहना हो कि मैं आपके विरोध के लिए आपको सजा दूंगा."