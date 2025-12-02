वैध विरोध को आतंकवादी कृत्य नहीं कहा जा सकता: उमर खालिद की सुप्रीम कोर्ट में दलील
दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद ने दलील दी कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध वैध था. यह कोई आतंकवादी कृत्य नहीं था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. उमर खालिद ने कोर्ट के सामने दलील दी कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध वैध था और यह कोई आतंकवादी कृत्य नहीं था.
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष उमर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सरकार की तरफ से सजा देने वाला काम है ताकि उनके मुवक्किल जेल में ही रहें और यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्रों को सबक मिले जो ऐसा कुछ नहीं करते. सिब्बल ने कहा, "चक्का जाम पूरे देश में हुआ है, जॉर्ज फर्नांडिस के दिनों में भी...रेलवे का संचालन बाधित किया गया था. यह चक्का जाम से कहीं ज्यादा है."
सिब्बल ने कहा, "राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के दौरान, मुझे याद है (लोग) रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए थे. ट्रेनों को चलने नहीं दिया. किसानों का आंदोलन. कोई UAPA नहीं."
पीठ ने सिख विरोधी दंगों के बारे में पूछा, और पूछा कि क्या चक्का जाम हुआ था? सिब्बल ने कहा कि लोगों पर केस चला, और कहा, "जो मैंने देखा वह डरावना था."
सिब्बल ने पूछा, इन बच्चों ने क्या किया है, यह एक सही प्रदर्शन था और आप यह नहीं कह सकते कि यह आतंकवादी कृत्य है. सिब्बल ने कहा, "जब धारा 144 लगी होती है, तो आप जाकर कुछ करते हैं. आप यह नहीं कह सकते कि यह आतंकवादी कृत्य है."
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खालिद का 17 फरवरी, 2020 का अमरावती में दिया गया भाषण दिखाया और कहा कि उनके मुवक्किल ने हिंसा का जवाब शांति से और नफरत का जवाब प्यार से देने की बात कही थी. सिब्बल ने पूछा, "यह UAPA का उल्लंघन कैसे है?" सिब्बल ने कहा, "कोई भी उनके भाषण को किसी भी अर्थ में भड़काऊ नहीं कह सकता."
उन्होंने कहा कि ये वे छात्र हैं जिन्होंने कुछ मुद्दों पर गलत या सही तरीके से आंदोलन किया. उन्होंने कहा कि अपने जवानी के दिनों में हम भी आंदोलन करते थे. सिब्बल ने कहा, "मुझे जेल में डालने का कोई फायदा नहीं है और किस लिए? अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई केस है, तो मुझ पर केस चलाइए या मुझे दोषी ठहराकर जेल भेज दीजिए. आप मुझे ऐसे जेल में नहीं रख सकते जैसे यह कहना हो कि मैं आपके विरोध के लिए आपको सजा दूंगा."
दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात पर दुख जताया कि बिना ट्रायल पूरा हुए या सजा के उन्हें "खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी" का "लेबल" दिया गया. शरजील ने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, जैसा कि मुझे प्रतिवादी (पुलिस) ने कहा है. मैं देश विरोधी नहीं हूं, जैसा कि सरकार ने कहा है. मैं इस देश का नागरिक हूं… मुझे अब तक किसी भी जुर्म के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है."
सिद्धार्थ दवे ने कहा कि शरजील इमाम को दंगों से पहले 28 जनवरी, 2020 को उनके भाषणों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो अकेले दंगों के मामले में "आपराधिक षड्यंत्र" का अपराध नहीं बन सकता. दवे ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर उन भाषणों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है, जिनके कुछ हिस्से कोर्ट में चलाए गए थे. उन्होंने कहा कि यह FIR मार्च 2020 में दर्ज की गई थी, और उनके मुवक्किल एक महीने से ज्यादा समय से कस्टडी में थे. बेशक, यह दंगों में शरजील की फिजिकल मौजूदगी को खारिज करता है क्योंकि वह कस्टडी में थे.
जस्टिस कुमार ने पूछा, "क्या हम आपकी इस दलील को मान सकते हैं कि ये भाषण आतंकवादी काम नहीं माने जाएंगे? दवे ने कहा कि ये भाषण "आपराधिक षड्यंत्र" नहीं माने जाएंगे.
एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्हें "अंतहीन समय तक कस्टडी" में नहीं रखा जा सकता. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के समन्वित "रिजीम चेंज ऑपरेशन" के दावे का उसकी चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है.
फातिमा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी मुवक्किल करीब छह साल से जेल में हैं. उन्होंने ट्रायल में देरी को 'हैरान करने वाला और पहले कभी नहीं हुआ' बताया.
उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर UAPA और आईपीसी की धाराओं के तहत 2020 के दंगों के "मास्टरमाइंड" होने का आरोप है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हुए थे. यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी.
