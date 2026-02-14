ETV Bharat / bharat

वैलेंटाइन डे स्पेशल: शादी से पहले पता चल गया था कि प्रेमिका को कैंसर है, घरवालों के मना करने पर भी नहीं छोड़ा साथ...

प्यार वह नहीं जो सिर्फ मुस्कुराते चेहरों के साथ हो, प्यार वह है जो कैंसर जैसी बीमारी में भी ढाल बनकर खड़ा रहे.

Valentines Day Special
लक्ष्मी और विष्णु. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 8:04 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलगावी (कर्नाटक): आज के दौर में जहां लोग छोटी-सी अनबन पर रिश्तों की डोर तोड़ देते हैं, वहीं कर्नाटक के विष्णु ने मौत को सामने खड़ा देखकर भी अपना वादा नहीं तोड़ा. जिस लड़की से वह प्यार करता था, शादी से पहले ही उसे कैंसर होने का पता चला. रिश्तेदारों ने 'कैंसर' के कारण उसे ठुकराने की सलाह दी. परिवार के विरोध के बावजूद विष्णु ने उसी लड़की से शादी की. वैलेंटाइन डे के इस मौके पर, मिलिए उस पति से जो अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी की सेवा एक मां की तरह कर रहा है.

बेलगावी के कनाबरगी के पास सागर नगर स्लम अपार्टमेंट में रहने वाले विष्णु और लक्ष्मी ने इस विश्वास के साथ शादी की कि उनका सच्चा प्यार उस जानलेवा कैंसर को मात दे देगा. शादी के 11 साल हो गये हैं. इतने दर्द के बावजूद दोनों के बीच प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. छोटी-छोटी बातों पर तलाक लेने के आज के युग में विष्णु और लक्ष्मी समाज के लिए एक रोल मॉडल हैं.

Valentines Day Special
लक्ष्मी और विष्णु. (ETV Bharat)

कैसे हुआ प्यार

मूल रूप से रायबाग तालुका के बेंडावाड़ निवासी विष्णु इंगली और गोकक फॉल्स की लक्ष्मी कनागरा दोनों ने पीयूसी (12वीं) तक पढ़ाई की है. दोनों ही बेहद गरीबी से आए थे, इसलिए 2009 में उन्होंने रामदुर्ग की एक निजी कंपनी में काम शुरू किया. काम के दौरान ही लक्ष्मी को विष्णु से प्यार हो गया. शुरुआत में विष्णु राजी नहीं थे. उनका कहना था कि हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए यह प्यार-मोहब्बत क्या? खासकर यह रिश्ता अलग-अलग जातियों का था. जैसे-जैसे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं, विष्णु ने शर्त रखी कि वे तभी प्यार करेंगे जब शादी करेंगे. इसके बाद, जाति की दीवारों को तोड़कर दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा.

जब कैंसर का पता चला तो लक्ष्मी ने दूर होने की कोशिश की

2012 में लक्ष्मी को ब्लड कैंसर होने का पता चला. उस समय विष्णु पुणे के एक कॉल सेंटर में काम करने गए हुए थे. जब लक्ष्मी को अपनी बीमारी का पता चला, तो वह विष्णु से दूर हो जाना चाहती थी.

विष्णु इंगली ने ईटीवी भारत को बताया, "जब मैं बेलगावी आया, तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह ऐसा क्यों कर रही है. यह जानकर मुझे गहरा सदमा लगा कि लक्ष्मी को ब्लड कैंसर है. तब लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता मैं कब तक जीवित रहूंगी. मुझे भूल जाओ, किसी और से शादी कर लो और खुश रहो.' मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम तभी प्यार करेंगे जब शादी करनी हो. अगर तुम मेरे साथ सिर्फ एक दिन भी जीवित रहती हो, तो मेरे लिए वही काफी है."

परिवारों के विरोध के बावजूद, 10 अक्टूबर 2014 को बेलगावी के कपिलेश्वर मंदिर में दोनों ने शादी कर ली. जिस कंपनी में वे काम करते थे, वहां के स्टाफ ने आगे आकर उनकी शादी करवाई. शादी में लक्ष्मी के पिता और बहन तो आए, लेकिन विष्णु के माता-पिता नहीं आए.

विष्णु ने आगे बताया, "डॉक्टरों ने कहा था कि शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके बच्चे नहीं होंगे और हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि लक्ष्मी कितने साल जीवित रहेगी. फिर भी, हमने भगवान पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी शुरू की. धीरे-धीरे लक्ष्मी की तबीयत बिगड़ने लगी. बेलगावी के केएलई अस्पताल और हुबली के एचसीजी कैंसर अस्पताल में उसका इलाज चला. मैं अब तक 15 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर चुका हूं."

Valentines Day Special
लक्ष्मी और विष्णु. (ETV Bharat)

झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों का सहारा

विष्णु और लक्ष्मी की जोड़ी स्लम के गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा सहारा है. वे अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाई, खेल, डांस और पेंटिंग जैसी हर चीज़ मुफ्त में सिखाते हैं. दानदाताओं की मदद से वे बच्चों को कपड़े, किताबें, पेन और जूते भी बांटते हैं. हर रविवार, वे इन बच्चों को पास के पर्यटन स्थलों पर ले जाते हैं, जिससे उन्हें अपना अंदरूनी दर्द भूलने में मदद मिलती है. विष्णु का कहना है कि यदि सरकार उन्हें थोड़ी जमीन और एक इमारत उपलब्ध करा दे, तो इससे झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने में बहुत मदद मिलेगी.

क्या कहती हैं विष्णु की पत्नी

अपने पति के बारे में बात करते हुए लक्ष्मी ने कहा, "मेरे पति विष्णु ने वह त्याग किया है जो दुनिया में शायद ही किसी ने किया हो. बहुत से लोग प्यार में धोखा देते हैं. लेकिन, यह जानते हुए भी कि मुझे कैंसर है, उन्होंने मुझसे शादी की. मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे भगवान जैसा पति मिला. आज मैं अगर जिंदा हूं, तो सिर्फ विष्णु की वजह से, वरना मैं कब की मर चुकी होती. अब यहां बच्चों के साथ समय बिताकर हम अपना सारा दुख भूल जाते हैं."

Valentines Day Special
लक्ष्मी और विष्णु. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्थानीय लोग

स्थानीय निवासी गीता भजंत्री ने बताया, "विष्णु और लक्ष्मी हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं. वे सुबह लड़कों को जगाते हैं और उन्हें टहलने और दौड़ने के लिए ले जाते हैं. चूंकि लक्ष्मी को कैंसर है, इसलिए विष्णु उनकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं. वे उनका बहुत ख्याल रखते हैं. उन दोनों का आपसी जुड़ाव हम सभी के लिए एक मिसाल है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

VALENTINES DAY INSPIRATIONAL STORY
CANCER PATIENT LOVE MARRIAGE
कर्नाटक में कैंसर पीड़ित से शादी
विष्णु लक्ष्मी प्रेम कहानी बेलगावी
VALENTINES DAY SPECIAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.