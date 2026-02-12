'वैलेंटाइन डे का नहीं, गलत इरादे वालों का करते हैं विरोध', जानें और क्या बोले बजरंग दल संयोजक
अनुज वालिया ने कहा कि, संगठन को आपत्ति विदेशी संस्कृति से है, जिसे समाज पर थोपा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 12, 2026 at 6:58 PM IST
देहरादून: फरवरी प्यार का महीना होता है. इस महीने की सात से 14 फरवरी तक वेलेंटाइन वीक मनाया जाता है. इस वेलेंटाइन वीक को प्रेमी जोड़ों का खास समय माना जाता है. वेलेंटाइन वीक में बजरंग दल से जुड़ी खबरें भी आती हैं. देश के कोने-कोने से वेलेंटाइन वीक पर बजरंग दल द्वारा विरोध की खबरें आती रहती हैं. इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत ने बजरंग दल के यूपी-उत्तराखंड क्षेत्र संयोजक अनुज वालिया से बात की.
देहरादून पहुंचे अनुज वालिया से बजरंग दल और वेलेंटाइन डे के 'छत्तीस के आंकड़े' को लेकर सवाल पूछा गया. साथ ही हमने उनसे दूसरे विवादों को लेकर भी खुलकर भी बात की.
वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल पर कई बार युवक युवतियों को रोकने और मारपीट के आरोप लगते रहे हैं. इस पर अनुज वालिया का कहना है कि, 'हम वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं करते हैं. हमें किसी भी लड़की या लड़के के घूमने फिरने से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटी बच्चियों को जाल में फंसाकर गलत इरादे से घुमा रहा है तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे.'
अनुज वालिया ने कहा कि, संगठन को आपत्ति विदेशी संस्कृति से है, जिसे समाज पर थोपा जा रहा है. बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, समाज की भी इज्जत होती है. अगर वो बाहर जा रही है, दोस्ती कर रही है तो ये भी देखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है. कई बार बच्चियों को जाल में फंसाकर उनकी वीडियो बनाई जाती है. उनके साथ गलत काम होते हैं. कुछ मामलों में हत्या तक हो जाती है. इसी का हम विरोध करते हैं.
अनुज वालिया ने कहा,
"हम केवल वैलेंटाइन डे के लिए ही अलर्ट नहीं रहते हैं. हम हर समय अलर्ट रहते हैं. कोई भी व्यक्ति किसी बच्ची का जीवन खराब न करें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए. इसी को लेकर बजरंग दल काम करता है."
अनुज वालिया कहते हैं कि, हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है. आज बजरंग दल समाज जागरण का काम कर रहा है. जो भी कानून को ताक पर रखकर हमारी बच्चियों का शोषण करेगा, उसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बता दें कि, कोटद्वार में बाबा नाम की दुकान को लेकर उठे विवाद के बाद से चर्चाओं में आए बजरंग दल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. इस विवाद के साथ ही वेलेंटाइन डे को लेकर भी ईटीवी भारत ने सीधे बजरंग दल संयोजक से बात की, जिसपर उन्होंने ये जवाब दिए.
पढ़ें- कोटद्वार बाबा विवाद, पहली बार आया बजरंग दल का ऑफिशियल स्टेटमेंट, जानिये क्या कहा
पढ़ें- Valentine Day 2026: वीक ऑफ लव शुरू, 'प्यार तो सभी करते हैं..' रोज डे पर इन लविंग डायलॉग से जीतें पार्टनर का दिल