ETV Bharat / bharat

'वैलेंटाइन डे का नहीं, गलत इरादे वालों का करते हैं विरोध', जानें और क्या बोले बजरंग दल संयोजक

देहरादून: फरवरी प्यार का महीना होता है. इस महीने की सात से 14 फरवरी तक वेलेंटाइन वीक मनाया जाता है. इस वेलेंटाइन वीक को प्रेमी जोड़ों का खास समय माना जाता है. वेलेंटाइन वीक में बजरंग दल से जुड़ी खबरें भी आती हैं. देश के कोने-कोने से वेलेंटाइन वीक पर बजरंग दल द्वारा विरोध की खबरें आती रहती हैं. इन सभी सवालों पर ईटीवी भारत ने बजरंग दल के यूपी-उत्तराखंड क्षेत्र संयोजक अनुज वालिया से बात की.

देहरादून पहुंचे अनुज वालिया से बजरंग दल और वेलेंटाइन डे के 'छत्तीस के आंकड़े' को लेकर सवाल पूछा गया. साथ ही हमने उनसे दूसरे विवादों को लेकर भी खुलकर भी बात की.

वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल पर कई बार युवक युवतियों को रोकने और मारपीट के आरोप लगते रहे हैं. इस पर अनुज वालिया का कहना है कि, 'हम वैलेंटाइन डे का विरोध नहीं करते हैं. हमें किसी भी लड़की या लड़के के घूमने फिरने से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई छोटी बच्चियों को जाल में फंसाकर गलत इरादे से घुमा रहा है तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे.'

अनुज वालिया ने कहा कि, संगठन को आपत्ति विदेशी संस्कृति से है, जिसे समाज पर थोपा जा रहा है. बेटी सिर्फ घर की ही नहीं, समाज की भी इज्जत होती है. अगर वो बाहर जा रही है, दोस्ती कर रही है तो ये भी देखना जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है. कई बार बच्चियों को जाल में फंसाकर उनकी वीडियो बनाई जाती है. उनके साथ गलत काम होते हैं. कुछ मामलों में हत्या तक हो जाती है. इसी का हम विरोध करते हैं.

अनुज वालिया ने कहा,