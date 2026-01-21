ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु की राजनीति गरमाई, AIADMK के पूर्व मंत्री का MLA पद से इस्तीफा, DMK में शामिल

तमिलनाडु में पूर्व मंत्री आर वैथिलिंगम ने विधायक पद से दिया इस्तीफा डीएमके में शामिल हुए ( ETV Bharat )