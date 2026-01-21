ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु की राजनीति गरमाई, AIADMK के पूर्व मंत्री का MLA पद से इस्तीफा, DMK में शामिल

एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री आर वैथिलिंगम चेन्नई में डीएमके हेडक्वार्टर में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की मौजूदगी में डीएमके में शामिल हो गए.

Vaithilingam resigned MLA post
तमिलनाडु में पूर्व मंत्री आर वैथिलिंगम ने विधायक पद से दिया इस्तीफा डीएमके में शामिल हुए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 11:29 AM IST

चेन्नई: ओराथानाडु विधानसभा क्षेत्र के विधायक वैथिलिंगम ने आज सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में मुख्यमंत्री स्टालिन की मौजूदगी में डीएमके में शामिल हो गए. ओराथानाडु के विधायक वैथिलिंगम एआईएडीएमके (AIADMK) के ओ. पन्नीरसेल्वम (OPS) के समर्थक थे. उन्होंने आज अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने खुद अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर अप्पावु को सौंपा.

एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी पलानीस्वामी ने साफ कहा था कि ओ. पन्नीरसेल्वम और उनके समर्थकों को पार्टी में दोबारा शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है. ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थक दूसरी पार्टियों में शामिल होते जा रहे हैं. इसी तरह कुछ हफ्ते पहले, ओ. पन्नीरसेल्वम के समर्थक विधायक मनोज पांडियन ने अपने विधायर पद से इस्तीफा दे दिया था और डीएमके में शामिल हो गए थे.

कुछ दिन पहले, ओ. पन्नीरसेल्वम के पक्के समर्थक वकील सुब्बुराथिनम डीएमके में शामिल हो गए थे, और अब वैथिलिंगम ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. वह सीधे सेक्रेटेरिएट से अन्ना अरिवालयम यानी डीएमके हेडक्वार्टर गए और चीफ मिनिस्टर स्टालिन की मौजूदगी में डीएमके में शामिल हो गए.

इस दौरान करूर डिस्ट्रिक डीएमके सेक्रेटरी सेंथिल बालाजी समेत डीएमके हेडक्वार्टर के ऑफिस के लोग मौजूद थे. तंजावुर, थिरुवरूर, नागपट्टिनम और त्रिची जैसे जिलों में वैथिलिंगम के असर को देखते हुए, उनका डीएमके में शामिल होना आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है.

पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने तंजावुर समेत डेल्टा जिलों में पहले ही काफी सीटें जीती हैं, ऐसे में वैथिलिंगम के आने से डीएमके को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. इस बीच, उम्मीद है कि वैथिलिंगम आने वाले असेंबली इलेक्शन में डीएमके के टिकट पर ओराथनडू सीट से फिर से चुनाव लड़ेंगे.

वैथिलिंगम कौन हैं?

तंजावुर जिले के रहने वाले है और उनका डेल्टा इलाके में एआईएडीएमके का एक जाना-माना चेहरा थे. उन्होंने 2001 में एआईएडीएमके सरकार के दौरान इंडस्ट्री मिनिस्टर के तौर पर काम किया. वह 2011 में भी एआईएडीएमके सरकार में मिनिस्टर बने रहे. 2016 के असेंबली इलेक्शन में हारने के बाद, वह उसी साल एआईएडीएमके पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा के लिए चुने गए. इसके बाद, 2021 के इलेक्शन में ओराथनडू सीट जीतने के बाद, उन्होंने अपनी राज्यसभा मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया.

संपादक की पसंद

