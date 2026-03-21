ETV Bharat / bharat

भारी भीड़ के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, 39,000 लोगों ने किए माता के दर्शन

भारी भीड़ के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा ( File photo- ANI )

जम्मू : माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की यात्रा शनिवार को भवन में भारी भीड़ के कारण रोक दी गई, जबकि दोपहर बाद तक 39,000 भक्तों ने पूजा-अर्चना की.

चल रहे चैत्र नवरात्रि के कारण भीड़ बढ़ गई है, जो 19 मार्च से शुरू हुई थी और 27 मार्च को खत्म होगी. श्राइन बोर्ड को इस दौरान देश भर से भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद है.

श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, "भवन में भारी भीड़ के कारण यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है." उन्होंने कहा कि पुलिस गाड़ियों ने यात्रा रोकने की घोषणा की, और रविवार सुबह 4 बजे से नया रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा.

घोषणा में कहा गया, "तीर्थयात्रियों से उनके होटलों में वापस जाने के लिए कहा गया है क्योंकि यात्रा रोक दी गई है." अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को 39,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री पवित्र शहर कटरा गए और जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की.

उन्होंने बताया कि भारी भीड़ के कारण शनिवार शाम 4 बजे यात्रा रोक दी गई. अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद 10,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री गुफा मंदिर के रास्ते में भी हैं.