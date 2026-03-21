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भारी भीड़ के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा, 39,000 लोगों ने किए माता के दर्शन

माता वैष्णो देवी के शनिवार दोपहर तक 39,000 लोग दर्शन कर चुके थे. भीड़ बढ़ने से यात्रा रोक दी गई है.

Vaishno Devi Yatra suspended due to heavy crowd
भारी भीड़ के कारण रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा (File photo- ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 21, 2026 at 8:43 PM IST

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जम्मू : माता वैष्णो देवी के गुफा मंदिर की यात्रा शनिवार को भवन में भारी भीड़ के कारण रोक दी गई, जबकि दोपहर बाद तक 39,000 भक्तों ने पूजा-अर्चना की.

चल रहे चैत्र नवरात्रि के कारण भीड़ बढ़ गई है, जो 19 मार्च से शुरू हुई थी और 27 मार्च को खत्म होगी. श्राइन बोर्ड को इस दौरान देश भर से भक्तों की भारी भीड़ की उम्मीद है.

श्राइन बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, "भवन में भारी भीड़ के कारण यात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है." उन्होंने कहा कि पुलिस गाड़ियों ने यात्रा रोकने की घोषणा की, और रविवार सुबह 4 बजे से नया रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होगा.

घोषणा में कहा गया, "तीर्थयात्रियों से उनके होटलों में वापस जाने के लिए कहा गया है क्योंकि यात्रा रोक दी गई है." अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को 39,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री पवित्र शहर कटरा गए और जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर बने माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की.

उन्होंने बताया कि भारी भीड़ के कारण शनिवार शाम 4 बजे यात्रा रोक दी गई. अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद 10,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री गुफा मंदिर के रास्ते में भी हैं.

नवरात्रि के तीसरे दिन सैकड़ों भक्त 'जय माता दी' का नारा लगाते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते पर देवी का आशीर्वाद लेने के लिए जाते देखे गए. अधिकारियों ने कटरा बेस कैंप और मंदिर के रास्ते में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई लेवल की सुरक्षा व्यवस्था की है.

अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मंदिर में पवित्र शत चंडी महायज्ञ शुरू हो गया है, जो चैत्र नवरात्रि 2026 की शुभ शुरुआत का संकेत है. उन्होंने कहा कि पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रों और रीति-रिवाजों की दिव्य तरंगें पूरी इंसानियत के लिए शांति, खुशहाली और भलाई का आशीर्वाद मांग रही हैं.

उन्होंने आगे कहा कि तीर्थयात्रियों की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद को देखते हुए, श्राइन बोर्ड ने एक आसान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तीर्थयात्रियों पर केंद्रित व्यापक व्यवस्था की है.

ये भी पढ़ें- श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नई जानकारी अपडेट की

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