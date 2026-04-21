जेईई मेन 2026: सेशन-2 का रिजल्ट जारी, 99.97 पर्सेंटाइल के साथ रांची की वैष्णवी बनीं झारखंड टॉपर
जेईई मेन 2026 में वैष्णवी कुमारी ने 99.977 पर्सेंटाइल के साथ झारखंड में टॉप किया है.
Published : April 21, 2026 at 2:11 PM IST
रांची: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के दूसरे सत्र का परिणाम सोमवार देर शाम जारी कर दिया. रिजल्ट जारी होते ही देशभर के लाखों छात्रों के साथ झारखंड के परीक्षार्थियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस बार भी राज्य के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.
झारखंड की टॉपर बनी वैष्णवी कुमारी
झारखंड की बात करें तो रांची की वैष्णवी कुमारी ने 99.97 पर्सेंटाइल हासिल कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने झारखंड टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. वैष्णवी ने अपने लगातार बेहतर प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के साथ सफलता हासिल की जा सकती है. इससे पहले जेईई मेन के पहले सत्र में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की थी जबकि दूसरे सत्र में उन्हें 426वीं रैंक प्राप्त हुई है.
वैष्णवी के घर में खुशी का माहौल
वैष्णवी कुमारी, रांची के सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी स्कूल की छात्रा हैं. उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि स्कूल और पूरा राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है. वैष्णवी की सफलता के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और अनुशासित जीवनशैली का अहम योगदान रहा है.
दूसरे स्थान पर नैतिक शर्मा और तीसरे पर मुकुल महतो
राज्य में दूसरे स्थान पर सिमडेगा के नैतिक शर्मा रहे. जिन्होंने 99.97 पर्सेंटाइल हासिल किया है. उन्हें ऑल इंडिया स्तर पर 518वीं रैंक प्राप्त हुई है. वही जमशेदपुर के मुकुल महतो ने 99.96 पर्सेंटाइल के साथ राज्य में तीसरा स्थान हासिल किया और उनकी ऑल इंडिया रैंक 620 रही. इसी पर्सेंटाइल के साथ रांची के जेवीएम श्यामली के छात्र देवेश अग्रवाल को 648वीं रैंक मिली है. जिससे उन्होंने भी राज्य में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में अपनी जगह बनाई.
ईटीवी भारत से खास बातचीत
रिजल्ट जारी होने के बाद ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में वैष्णवी कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन और नियमित पढ़ाई को दिया है. उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. इसके लिए निरंतर मेहनत और सही दिशा में प्रयास जरूरी है. वैष्णवी ने बताया कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी और मोबाइल फोन का उपयोग बहुत सीमित रखा. वे मुख्य रूप से लैपटॉप के जरिए अपनी पढ़ाई करती थीं, जिससे उन्हें ध्यान केंद्रित रखने में मदद मिली.
समय का सही उपयोग
उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार में अनुशासन का माहौल रहा है, जिसने उन्हें हमेशा प्रेरित किया. जब भी उनका मन पढ़ाई करने का होता, वे पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करती थीं और समय का सही उपयोग करती थी. उनका मानना है कि आत्मनियंत्रण और समय प्रबंधन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है.
जीवन में अनुशासन जरूरी: वैष्णवी के पिता
वैष्णवी के पिता रवि कुमार, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, ने भी इस मौके पर कहा कि जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को एक संतुलित और अनुशासित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित किया. उनके अनुसार, यदि जीवन में अनुशासन ना हो, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना मुश्किल हो जाता है.
समर्पित छात्रा रही हैं वैष्णवी: प्राचार्य समिता सिन्हा
वहीं स्कूल की प्राचार्य समिता सिन्हा ने भी वैष्णवी की उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि वैष्णवी शुरू से ही एक मेहनती और समर्पित छात्रा रही हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई को हमेशा गंभीरता से लिया और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही. प्राचार्य ने कहा कि वैष्णवी की यह सफलता न केवल स्कूल के लिए बल्कि पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है.
जेईई मेन 2026 के इस परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि झारखंड के छात्र किसी भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पीछे नहीं हैं. सही मार्गदर्शन, मेहनत और अनुशासन के साथ वे लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं.
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