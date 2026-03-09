T20 फाइनल में अभिषेक शर्मा का विकेट गिरते ही चिल्लाया, गुस्से में युवक ने कर दी किशोर की हत्या
टी20 वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया का पहला विकेट गिरते ही मचाया शोर, तो पास खड़े किशोर ने उसे पीट-पीटकर मार डाला, पढ़ें
Published : March 9, 2026 at 11:18 PM IST
वैशाली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 विश्व कप फाइनल मैच देखते समय हुए मामूली विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक किशोर की जान चली गई. घटना महनार थाना क्षेत्र के जक्कोपुर गांव का है, जहां 17 साल के नाबालिक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
भारत का विकेट गिरते ही युवत चिल्लाया : स्थानीय लोगों ने बताया कि, रविवार शाम जक्कोपुर गांव में कुछ युवक टीवी पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मोबाइल पर टी20 फाइनल मैच देख रहे थे. तभी टीम इंडिया का अभिषेक शर्मा के रूप में पहला विकेट गिरा, जिस पर वहां मौजूद एक युवक जोर-जोर से शोर करने लगा. इस बात पर वहां मैच देख रहे दूसरे किशोर को गुस्सा आ गया और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.
जमीन पर पटका, सिर पर हमला किया : स्थानीय लोगों ने बताया कि, देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी युवक ने रवि कुमार (17 वर्षीय) के सिर पर जोर से हमला कर दिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया, उसका सर पत्थर से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोट लग गई. वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
परिजनों का आरोप- बेटे को पीट-पीटकर मार डाला : हाजीपुर में भी हालत नाजुक रहने के कारण डॉक्टरों ने उसे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, लेकिन पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही किशोर ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.
क्या बोली महनार पुलिस? : मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया. महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि, महनार थाना क्षेत्र के ग्राम जक्कोपुर में दो नाबालिग बच्चों के बीच क्रिकेट देखने को लेकर आपसी विवाद में मारपीट की घटना हुई. इसी क्रम में एक बालक को धक्का लगने से वह पत्थर पर गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट लग गई. घायल बालक को उपचार हेतु PMCH ले जाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है.
''पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर एफएलसी टीम को बुलाया गया, टीम ने मौके से साक्ष्य उठाए हैं. मामले की जांच की जा रही है. नामित आरोपी को निरुद्ध करने के लिए दो पुलिस टीमों का गठन कर छापामारी की जा रही है.'' - प्रवीण कुमार, एसडीपीओ, महनार
