'हे छठी मईया.. तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए', दंड प्रणाम करते हुए छठ घाट पहुंचे RJD नेता

तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने की कामना के साथ आरजेडी नेता ने छठ पूजा की. दंड प्रणाम करते हुए वह छठ घाट पहुंचे.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी नेता की छठ पूजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 7:22 PM IST

4 Min Read
वैशाली: इस बार एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोक आस्था के महापर्व छठ का भी आयोजन किया जा रहा है. ऐसे में छठ पर भी चुनाव का साइड इफेक्ट नजर आ रहा है. राजनेता किसी न किसी बहाने सियासत और चुनावी लाभ लेने की जुगत में रहते हैं. वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल के एक समर्थक ने अपने नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ छठ व्रत रखा है.

तेजस्वी के लिए आरजेडी नेता ने किया छठ व्रत: तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव ने छठ व्रत किया. वह दंडवत करते हुए भगवानपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर छठ घाट पहुंचे. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं उनके नेता बिहार के सीएम बनें. छठी मईया से इसी कामना लिए वह इस बार छठ का व्रत कर रहे हैं. उनका दावा है कि तेजस्वी ही बिहार से बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं.

तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी नेता ने किया छठ व्रत (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री बनकर अपने सभी वादे पूरे करेंगे तेजस्वी: केदार प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कई वायदे किए हैं. उनको पूरा विश्वास है कि जब उनके नेता मुख्यमंत्री बनेंगे तो जरूर अपने तमाम वादों को पूरा करेंगे. आरजेडी नेता ने कहा कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, जीविका दीदी को 30,000 प्रति महीना, सभी संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी का दर्जा, महिलाओं के खाते में 2500 रुपये, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 में गैस सिलेंडर और पंचायत प्रतिनिधियों को दुगना मानदेय समेत कई ऐतिहासिक ऐलान किए हैं.

Tejashwi Yadav
लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"तेजस्वी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया हूं. हे छठी मईया, चूकि बेरोजगारों को रोजगार देने वाले विकास पुरुष तेजस्वी यादव हैं. उनकी सोच देखिये 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख 63 हजार नौकरी दीजिए. हमलोग मांग करते हैं कि हे छठी मईया तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए."- केदार प्रसाद यादव, नेता, राष्ट्रीय जनता दल

Tejashwi Yadav
आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव (ETV Bharat)

सीएम कैंडिडेट हैं तेजस्वी यादव: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को हाल में ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है. ऐसे में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी की ही ताजपोशी होगी. इस चुनाव में आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है.

डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी: आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दो बार बिहार के उप-मुख्यमंत्री रह चुके हैं. पहली बार विधायक बनने के साथ ही वह 2015 में डिप्टी सीएम बन गए थे. जुलाई 2017 में नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद वह विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन गए. वहीं अगस्त 2022 में नीतीश कुमार जब फिर से महागठबंधन में आए तो वह दूसरी बार डिप्टी सीएम बने. जनवरी 2017 तक वह इस पद रहे. इसी बीच 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई. तेजस्वी का दावा है कि उनकी वजह से ही ये संभव हो पाया.

Tejashwi Yadav
मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

14 नवंबर को आएगा परिणाम: 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. वहीं 14 नवंबर को सभी 243 सीटों पर वोटों की गिनती होगी.

