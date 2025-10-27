ETV Bharat / bharat

'हे छठी मईया.. तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए', दंड प्रणाम करते हुए छठ घाट पहुंचे RJD नेता

तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी नेता की छठ पूजा ( ETV Bharat )