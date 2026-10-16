'नुकीली कीलों पर लेटकर साधना, सीने पर कलश..' कठिन है निशा की नवरात्र पर देवी उपासना
कीलों पर लेटकर वैशाली की निशा कठोर तपस्या कर रही हैं. उनके घर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. रिपोर्ट- अमरेश कुमार
Published : October 16, 2026 at 12:14 PM IST
वैशाली : शारदीय नवरात्र के मौके पर बिहार के वैशाली जिले से आस्था का एक अनोखा मामला सामने आया है. सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के बाजितपुर चकस्तूरी गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी निशा कुमारी इस बार बेहद कठिन साधना कर रही हैं. निशा लकड़ी के एक ऐसे प्लाई बोर्ड पर लेटी हुई हैं जिसमें नुकीली कीलें लगी हैं. कलश स्थापना के दिन से शुरू हुई यह साधना नौवीं तिथि तक चलेगी, जिसमें वह सीने पर कलश रखे और हाथ में तलवार लिए मां काली के स्वरूप में नजर आ रही हैं.
35 किलो कीलों के ऊपर शयन साधना
निशा के परिजनों के मुताबिक, इस अनोखी साधना के लिए एक विशेष लकड़ी का बोर्ड तैयार किया गया है. इस बोर्ड को बनाने में करीब 35 किलोग्राम कीलों का इस्तेमाल हुआ है, जिनकी लंबाई लगभग ढाई इंच है. ग्रामीणों का कहना है कि इस नुकीले बिस्तर को तैयार करने में चार लोगों को पूरे चार दिन का समय लगा. इस बिस्तर पर लेटने के अनुभव को लेकर निशा का दावा है कि उन्हें इसमें कोई दर्द महसूस नहीं होता और यह कीलें उनके लिए फूल के समान हैं, हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है.
सपने में मां काली के दर्शन का दावा
किशोरी निशा कुमारी का कहना है कि सावन के महीने के बाद उन्हें सपने में मां काली के दर्शन हुए थे. उनके अनुसार, देवी ने उनसे कहा कि यदि वह उन्हें पाना चाहती हैं, तो उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा. निशा ने इसे अपनी भक्ति और धैर्य की परीक्षा मानते हुए नवरात्र में इस कठिन अनुष्ठान को करने का फैसला किया. निशा बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं और 13 वर्ष की उम्र से ही वह विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा-पाठ में काफी समय बिताती थीं.
''सावन महीने के बाद सपने में मां काली के दर्शन हुए थे. मां काली ने कहा कि यदि वह उन्हें पाना चाहती है, तो उसे एक परीक्षा से गुजरना होगा. तब से मैने इसे अपनी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा मानते हुए कठिन साधना शुरू कर दी. मैं आगे भी मां काली की भक्ति और आराधना जारी रखना चाहती हूं.''- निशा कुमारी, किशोरी
डेढ़ साल से खराब थी तबीयत
निशा के पिता प्रकाश मल्लिक ने बताया कि उनकी बेटी पिछले लगभग डेढ़ साल से काफी बीमार चल रही थी. उन्होंने बेटी के इलाज के लिए कई डॉक्टरों से संपर्क किया और दवाइयों व उपचार पर करीब 3 लाख रुपये खर्च कर दिए, लेकिन सेहत में कोई अपेक्षित सुधार देखने को नहीं मिला. इस बीमारी और खराब स्वास्थ्य के बैकग्राउंड के बीच ही निशा ने इस कठिन धार्मिक मार्ग को चुना है.
''मेरी बेटी की तबीयत करीब डेढ़ साल से खराब रह रही थी. कई जगह उसका इलाज कराया और दवाइयों सहित अन्य उपचार पर लगभग तीन लाख रुपये खर्च कर दिए, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. निशा बचपन से ही पूजा-पाठ में रुचि रखती थी.''- प्रकाश मल्लिक, निशा के पिता
श्रद्धालुओं की उमड़ रही भारी भीड़
इस अनोखी साधना की खबर फैलते ही बाजितपुर चकस्तूरी गांव में श्रद्धालुओं और उत्सुक लोगों का तांता लग गया है. निशा को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा पटना, आरा, बक्सर, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, समस्तीपुर, कटिहार और पश्चिम बंगाल के आसनसोल जैसे दूर-दराज के इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं. भीड़ के कारण गांव की संकरी सड़कों पर आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते परिजनों को लगातार शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील करनी पड़ रही है.
स्वास्थ्य सुरक्षा पर भारी आस्था
निशा की इस कठिन साधना को लेकर जहां एक तरफ धार्मिक आस्था और कौतूहल का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं. विशेषज्ञों और जानकारों का मानना है कि इतनी कम उम्र में, लंबी अवधि तक नुकीली कीलों पर लेटना और सीने पर भारी वजन रखना शारीरिक चोट या गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. पूर्व में खराब रही तबीयत को देखते हुए, इस धार्मिक अनुष्ठान के बीच किशोरी की उचित चिकित्सकीय जांच, सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता देना बेहद आवश्यक है.
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