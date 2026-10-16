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'नुकीली कीलों पर लेटकर साधना, सीने पर कलश..' कठिन है निशा की नवरात्र पर देवी उपासना

कीलों पर लेटकर मां दुर्गा की साधना ( ETV Bharat )

वैशाली : शारदीय नवरात्र के मौके पर बिहार के वैशाली जिले से आस्था का एक अनोखा मामला सामने आया है. सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के बाजितपुर चकस्तूरी गांव में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी निशा कुमारी इस बार बेहद कठिन साधना कर रही हैं. निशा लकड़ी के एक ऐसे प्लाई बोर्ड पर लेटी हुई हैं जिसमें नुकीली कीलें लगी हैं. कलश स्थापना के दिन से शुरू हुई यह साधना नौवीं तिथि तक चलेगी, जिसमें वह सीने पर कलश रखे और हाथ में तलवार लिए मां काली के स्वरूप में नजर आ रही हैं.

35 किलो कीलों के ऊपर शयन साधना