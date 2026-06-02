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बिहार में 85 वर्षीय बुजुर्ग को मिली सजा, जानलेवा हमला मामले में 34 साल बाद आया फैसला

वैशाली: बिहार के वैशाली में कोर्ट ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को सजा सुनाई है. हालांकि अदालत ने दीपा राय को उनकी उम्र को देखते हुए 3 साल की ही सजा दी है. सीआरपीसी के प्रावधान के तहत उनको प्रोविजनल बेल भी मिल गई है. जिस वजह वह जेल नहीं जाएंगे और उच्च कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं. मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में इसको लेकर दिन भर भारी गहमागहमी रही.

दीपा राय को तीन साल की सजा: दीपा राय 85 वर्ष के हैं. ऐसे में अदालत ने उनकी उम्र को देखते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. एडीजे-1 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने इस मामले में दीपा राय के अलावे अन्य 4 अभियुक्तों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 25-25 हजार का अर्थदंड लगाते हुए सभी को जेल भेज दिया.

85 वर्षीय बुजुर्ग को मिली सजा (ETV Bharat)

शरीर नहीं दे रहा बुजुर्ग का साथ: सजायाफ्ता दीपा राय की उम्र करीब 85 वर्ष है. वह काफी बूढ़े हो चुके हैं. वीडियो में शरीर से उनकी कमजोरी और लाचारी साफ देखी जा सकती है. वह बहुत मुश्किल से लोगों के सहारे से चल पा रहे हैं. जवानी में आपसी विवाद के कारण किए गए गुनाह के लिए उनको बुढ़ापे में अब सजा मिली है. राहत की बात है कि कोर्ट से जमानत मिल गई है.