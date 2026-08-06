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बुद्ध के अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण की साक्षी है वैशाली, जानें ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों का इतिहास

वैश्विक मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान: इसके अतिरिक्त, चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहयान के यात्रा वृत्तांतों में भी वैशाली के बौद्ध अवशेषों, कुटीगार शाला और प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों का बड़ा ही सजीव और विस्तृत वर्णन मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के वैश्विक मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान रखता था.

भगवान बुद्ध ने वैशाली में बितायी थी अंतिम चतुर्मास: भगवान बुद्ध ने इस गणतांत्रिक व्यवस्था की मुक्तकंठ से सराहना की थी, क्योंकि यहां के निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जाते थे. इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि वैशाली में ही बुद्ध ने अपनी अंतिम चतुर्मास बिताई थी और यहीं उन्होंने तालाब के किनारे अपने शिष्यों को प्रकृति, एकाग्रता और संघ के अनुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सूत्र समझाए थे.

जब गणराज्य की माटी पर पड़े बुद्ध के चरण : बौद्ध साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन करें तो पता चलता है कि वैशाली के साथ तथागत का संबंध सिर्फ एक आंगतुक या उपदेशक भर का नहीं था, बल्कि यह वैचारिक संवाद और आत्मीय अपनापन का एक अनूठा संगम था. प्राचीन वज्जि संघ की राजधानी वैशाली में उस समय कुल बारह हजार से अधिक लिच्छवी राजा या गणमान्य प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो अपनी स्वतंत्रता और समतावादी सोच के लिए प्रख्यात थे.

भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक निर्णय: बौद्ध परंपरा के अनुसार, वैशाली की ही पावन धरा पर भगवान बुद्ध ने अपनी पालक माता महाप्रजापति गौतमी और अन्य महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी. उस दौर में सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से यह एक बेहद क्रांतिकारी निर्णय था. इसके अलावा, वैशाली की नगरवधू आम्रपाली भगवान बुद्ध के उपदेशों और उनके व्यक्तित्व से इतनी अधिक प्रभावित हुईं कि उन्होंने अपना प्रसिद्ध आम्रवन बौद्ध संघ को दान में समर्पित कर दिया. यह प्रसंग आज भी मानव जीवन में त्याग, समर्पण और आत्मपरिवर्तन का एक अनूठा उदाहरण माना जाता है.

भगवान बुद्ध और वैशाली: इतिहासकार ए. एल. बाशम और रोमिला थापर सहित अनेक विद्वानों ने वैशाली को प्राचीन भारत के राजनीतिक और बौद्ध इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र माना है. भगवान बुद्ध का वैशाली आना केवल एक यात्रा नहीं, आत्मीय रिश्ते की कहानी है. बौद्ध ग्रंथों के साक्ष्यों के अनुसार, तथागत कई बार वैशाली आए और यहां लंबे समय तक रुके. यहां के लिच्छवियों की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आपसी अनुशासन और जनकल्याण की भावना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था.

आज भी अस्थि कलश को एक छोटे से डिब्बानुमा आकृति में संजोकर रखा गया है. ये पूर्णतया वातानुकूलित कक्ष है. इसके अलावा, 125 फीट ऊंचा सफेद रंग का जापानी विश्व शांति स्तूप और ऐतिहासिक अभिषेक पुष्करणी तालाब भी इस धार्मिक कॉरिडोर के मुख्य आकर्षण हैं, जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं.

वैशाली के बौद्ध सर्किट की विस्तृत जानकारी: इस सर्किट का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र कोल्हुआ कॉम्प्लेक्स है, जहां सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अखंड बलुआ पत्थर का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष वाला अशोक स्तंभ और प्राचीन आनंद स्तूप मौजूद है, जो भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश स्थल को चिह्नित करते हैं. इसके पास ही मिट्टी से निर्मित मूल प्राचीन बुद्ध अवशेष स्तूप है, जहां महापरिनिर्वाण के बाद कुशीनगर से लिच्छवियों को प्राप्त हुए बुद्ध के पवित्र अस्थि-अवशेषों को रखा गया था.

आस्था, अध्ययन और आत्मिक शांति का प्रमुख केंद्र : करीब ढाई हजार वर्ष बाद भी वैशाली भगवान बुद्ध की उन तमाम स्मृतियों को अपने आंचल में संजोए हुए है. इन अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों को आधुनिक और वैश्विक स्वरूप देने के उद्देश्य से निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप आज देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं, शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए आस्था, अध्ययन और आत्मिक शांति का प्रमुख केंद्र बन चुका है.

वैशाली.. पावन धरती का जीवंत इतिहास: बिहार की ऐतिहासिक और पावन धरती पर स्थित वैशाली में भगवान बुद्ध के जीवन का वह जीवंत अध्याय है, जहां इतिहास, अध्यात्म और मानवता एक साथ जीवंत हो उठते हैं. भगवान बुद्ध ने अपने जीवनकाल में अनेक बार वैशाली की यात्रा की. उन्होंने यहां धर्म का उपदेश दिया, समाज को करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश देने जैसा ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपने महापरिनिर्वाण का संकेत भी इसी भूमि पर दिया था.

वैशाली: विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य वैशाली , बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी पवित्र स्थान माना जाता है. इतिहासकार ए. एल. बाशम और रोमिला थापर सहित अनेक विद्वानों के अनुसार यहां बौद्ध सर्किट का बड़ा हिस्सा आज भी मौजूद है. यह पवित्र जगह वही है, जहां गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश दिया था और अपने निर्वाण की घोषणा की थी. शांत सोच और आध्यात्मिक गहराई और वाले इस स्थान की क्या खासियत है. वैशाली में कहां-कहां महात्मा बुद्ध से जुड़ी विरासतें मौजूद हैं और इसके लिए तय की जानी वाली दूरी की गाइडलाइन विस्तार से जानें.

भगवान बुद्ध की प्रतिमा (ETV Bharat)

यहीं गूंजी थी महापरिनिर्वाण की पहली आहट: बौद्ध ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम चरण में महापरिनिर्वाण का संकेत दिया था. कुशीनगर की अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करते समय उन्होंने वैशाली नगर को पीछे मुड़कर अंतिम बार देखा था, जो बौद्ध साहित्य का सबसे मार्मिक और भावनात्मक अध्याय माना जाता है.

भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि-कलश : महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि-अवशेष आठ भागों में विभाजित किए गए थे, जिनमें से एक महत्वपूर्ण भाग वैशाली के लिच्छवियों को प्राप्त हुआ था. यही कारण है कि वैशाली आज भी दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में शुमार है.

बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय: वैशाली की इस ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक युग के अनुरूप सहेजने और वैश्विक बौद्ध सर्किट को गति देने के लिए बिहार सरकार द्वारा एक विशाल परियोजना को मूर्त रूप दिया गया. फरवरी 2019 में शिलान्यास के बाद, 29 जुलाई 2025 को उस समय के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार द्वारा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का भव्य लोकार्पण किया गया.

भव्यता और आधुनिक तकनीक का संगम: लगभग 72 एकड़ भूमि में फैला और 550.48 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार यह परिसर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए देश-विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस पूरे परिसर के निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय स्थापत्य कला का भी पूरा ध्यान रखा गया है. यहां स्थापित भव्य स्मृति स्तूप में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि-अवशेष पूरी सुरक्षा और सम्मान के साथ संरक्षित हैं, जिनके दर्शन के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

कोल्हुआ कॉम्प्लेक्स (ETV Bharat)

'हर कोई होता है प्रभावित': बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप की व्यवस्थाओं और भावी योजनाओं के बारे में बताते हुए हुए संस्थान के असिस्टेंट क्यूरेटर डॉ. शानू आनंद ने बताया कि पहली बार यहां आए थे तो यहां से काफी प्रभावित हुए थे. उनका मन प्रसन्न हो गया था. उन्होंने किताबों में बुद्ध धर्म संघ के बारे में पढ़ा था.

"हमारी तैयारी दो प्रमुख दिशाओं में है. पहली प्राथमिकता इस परिसर को एक विश्वस्तरीय रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित करना है. दूसरी प्राथमिकता विपश्यना और मेडिटेशन को बढ़ावा देना है. बौद्ध धर्म में विपश्यना का विशेष महत्व है, इसलिए जहां भगवान बुद्ध के उपदेश प्रदर्शित किए गए हैं, उस पूरे हिस्से को पूरी तरह साइलेंट ज़ोन बनाया गया है, ताकि श्रद्धालु शांति से बैठकर ध्यान कर सकें. वहां बैठकर एक अलग ही अनुभूति होती है."- डॉ. शानू आनंद, असिस्टेंट क्यूरेटर, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली

बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप (ETV Bharat)

अत्याधुनिक मेडिटेशन सेंटर: बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के असिस्टेंट क्यूरेटर ने बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. बुद्ध धर्म में विपश्यना का कांसेप्ट का बहुत प्रचलन रहा है. म्यूजियम के ऊपर के भाग को बिल्कुल साइलेंट जोन बनाया गया है. वहां बैठने से काफी शांति और सुकून का एहसास होता है इसलिए उसको बिल्कुल साइलेंट जोन में रखा गया है. परिसर में अत्याधुनिक मेडिटेशन सेंटर तैयार है. गेस्ट हाउस और डॉरमेट्री की सुविधा उपलब्ध है, जहां 100 लोग रुक सकते हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: डॉक्टर शानू आनंद ने बताया कि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है. बीएसएफ की एक कंपनी मौजूद है जो अपने शिफ्ट के हिसाब से सुरक्षा की जिम्मेवारी को संभालती है. वहीं दो-स्तरीय सीसीटीवी नेटवर्क स्थापित किया गया है. जिला प्रशासन के द्वारा और संग्रहालय के द्वारा सीसीटीवी से तमाम चीजों की निगरानी व्यापक तौर पर की जाती है. स्थानीय पुलिस की भी तैनाती होती है. समय-समय पर उनका आना-जाना लगा रहता है.

आध्यात्मिक सुकून और असीम शांति का अहसास: यहां घूमने आने वाले में देश-विदेश और स्थानीय लोगों की संख्या काफी है, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबका एक ही कहना है कि यहां एक अजीब सा सुकून और शांति है दिमाग से जैसे पूरा टेंशन चला जाता है.बहुत ही अच्छा एहसास होता है. स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि बिहार के वैशाली का जो गौरव है, वैसा किसी और का नहीं है.

बुद्ध अवशेष स्तूप (ETV Bharat)

"हम लोग यहां वैशाली घूमने आए हैं. यहां जो नया संग्रहालय बना है, उसे हमने टीवी में देखा था. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है. पूरा परिसर बेहद सुंदर है और यहां आकर मन को बहुत सुकून मिलता है."- धनेश्वर कुमार यादव, गोपालगंज से आए पर्यटक

"यह जगह बेहद खूबसूरत है. यहां प्रवेश करते ही गजब की शांति महसूस होती है. अंदर जाकर लगता है कि कुछ देर चुपचाप बैठकर मेडिटेशन किया जाए. मैं यहां तीन-चार बार आ चुकी हूं. यहां आने पर दुनिया भर का तनाव जैसे खत्म हो जाता है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है." - शहनाज खातून, मुजफ्फरपुर से आईं पर्यटक

इतिहास और भविष्य के बीच एक जीवंत सेतु: भगवान बुद्ध ने पूरी मानवता को करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और भाईचारे का जो संदेश दिया था, वह आज के तनावपूर्ण और अशांत दौर में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है. उन्होंने सिखाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि करुणा है और हिंसा का उत्तर शांति.

वैशाली की ऐतिहासिक धरा भगवान बुद्ध के महान संदेश की सजीव गवाह है. बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप केवल ईंट, पत्थरों और कंक्रीट का कोई साधारण ढांचा नहीं, बल्कि उस गौरवशाली वैचारिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है, जिसने पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाया. वैशाली की यह पावन भूमि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती रहेगी कि मानवता, सत्य और करुणा ही किसी भी महान सभ्यता की सबसे बड़ी और चिरस्थायी पूंजी है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

बिहार का वैश्विक बौद्ध सर्किट: वैशाली में भगवान बुद्ध के ज्ञान, अंतिम उपदेश और महापरिनिर्वाण के पावन अवशेषों को समेटे अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है. इस पावन मार्ग में गया का बोधिवृक्ष, राजगीर की ग्रिधकूट पहाड़ी और नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया है. भागलपुर के विक्रमशिला को भी बौद्ध सर्किट में एंट्री मिल गई है. पटना (पाटलिपुत्र) में बुद्ध स्मृति पार्क भी इतिहास को अपने में समेटे है.

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