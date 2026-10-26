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रफ्तार के मामले में वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस किसी से कम नहीं, 5 घंटे 35 मिनट में 430 किमी की दूरी तय करके बनाया रिकॉर्ड

वैगई एक्सप्रेस ( ETV Bharat )

मदुरै (तमिलनाडु): वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगातार 110 की स्पीड से चलते हुए उसने चेंगलपट्टू और मदुरै के बीच 430 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 5 घंटे 35 मिनट में तय करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की.

दक्षिणी रेलवे की प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने चेन्नई एग्मोर से मदुरै की अपनी यात्रा के दौरान शुरुआती देरी की भरपाई करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया.

चेन्नई एग्मोर से मदुरै जाने वाली वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12635) कल (24 अक्टूबर) दोपहर 1:25 बजे रवाना हुई, जो अपने तय समय से लगभग 10 मिनट देरी से थी. इसके बाद ट्रैक के रखरखाव के काम और रास्ते में आई रुकावटों के कारण ट्रेन को कोडंबक्कम इलाके में लगभग 20 मिनट तक रोकना पड़ा. रफ्तार के मामले में वैगई एक्सप्रेस वंदे भारत से कम नहीं (ETV Bharat) हालांकि ट्रेन संचालन दल और कंट्रोल रूम के अधिकारियों के आपसी तालमेल से रास्ते के अगले हिस्सों में ट्रेन की गति बढ़ा दी गई, जिससे देरी से हुए समय की भरपाई हो गई. चेंगलपट्टू से विलुप्पुरम तक का सफर 64 मिनट में पूरा हुआ. इस बारे में ट्रेन यात्री अरुण पांडियन ने बताया, "वैगई एक्सप्रेस, जो अपने तय समय से पीछे चल रही थी, दोपहर 2:25 बजे तांबरम पहुंची और 2:30 बजे वहां से रवाना हुई. इसके बाद, यह लगभग 2:58 बजे चेंगलपट्टू पहुंची. ट्रेन ने चेंगलपट्टू से विलुप्पुरम तक की 103 किलोमीटर की दूरी एक घंटे चार मिनट में तय की जो इस रूट पर काफी तेज गति मानी जाएगी." विलुप्पुरम में ट्रेन के क्रू (जिसमें लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर शामिल थे) को बदल दिया गया. इसके बाद मदुरै डिवीजन के संचालन दल ने ट्रेन की कमान संभाल ली. उन्होंने आगे कहा, "मदुरै के पास एक हिस्से को छोड़कर, जहां निर्माण कार्य के कारण गति सीमा (स्पीड रिस्ट्रिक्शन) लागू थी, ट्रेन ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान ज़्यादातर समय 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखी. ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्ट सिग्नल और बेहतरीन तालमेल की बदौलत, विलुप्पुरम से मदुरै तक ट्रेन का सफर बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ." मदुरै में ट्रेन रात 8:37 बजे पहुंची

शुरुआती देरी और रास्ते की परिचालन स्थितियों के बावजूद, वैगई सुपरफास्ट एक्सप्रेस रात 8:37 बजे मदुरै रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 7 पर पहुंची. अरुण पांडियन ने बताया कि अगर ट्रेन को सीधे प्लेटफॉर्म 3 पर लाया जाता तो यह और भी जल्दी पहुंच सकती थी. उन्होंने आगे बताया कि चेंगलपट्टू से मदुरै तक की 430 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे 35 मिनट में पूरी हुई, जिसमें रास्ते में 9 स्टॉप थे. इस ट्रेन की अधिकतम अनुमत गति 110 किमी/घंटा थी. 'मास्टर ब्लास्टर'

चेन्नई-विजयवाड़ा रूट पर चलने वाली राजधानी, कोरोमंडल और तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ वैगई एक्सप्रेस के प्रदर्शन की तुलना करने पर पता चलता है कि स्टॉप की संख्या और परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वैगई एक्सप्रेस का प्रदर्शन असाधारण रहा, जो वंदे भारत ट्रेनों की गति के बराबर था.