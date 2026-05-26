वेटलैंड की सही परिभाषा न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
परिभाषा सही न होने के कारण बहुत सारे लैंड को नहीं मिल पा रहा संरक्षण.
Published : May 26, 2026 at 2:39 PM IST
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत 'आर्द्रभूमि' की परिभाषा "अस्पष्ट" है.
इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. पीठ जीवविज्ञानी रविंद्र सिन्हा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत 'आर्द्रभूमि' की परिभाषा की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी.
आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमों के नियम 2(जी) के अनुसार, 'आर्द्रभूमि' को दलदल, कीचड़, पीटभूमि या जल के किसी भी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमों ने आर्द्रभूमियों को उपलब्ध संरक्षण को कमजोर कर दिया है.
यह तर्क दिया गया कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील स्थल नियामक सुरक्षा उपायों से वंचित रह गए हैं. वरिष्ठ वकील ने इस बात पर जोर दिया कि 99 स्थलों में से 44 स्थलों से नियामक सुरक्षा उपाय हटा दिए गए हैं.
बयान सुनने के बाद, पीठ ने भारत सरकार और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति को नोटिस जारी किया. सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे 10 अगस्त तक जवाब मांगा.पीठ ने टिप्पणी की, "हमारा नोटिस परिभाषा की अस्पष्टता तक ही सीमित है."
याचिका में तर्क दिया गया कि नियम 2(जी) का बहिष्करण भाग नदी चैनलों, धान के खेतों, पीने के पानी के लिए निर्मित मानव निर्मित जल निकायों या तालाबों, और मत्स्य पालन, नमक उत्पादन, मनोरंजन और सिंचाई के लिए निर्मित संरचनाओं को बाहर करके कई आर्द्रभूमियों से प्रभावी रूप से संरक्षण छीन लेता है.
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