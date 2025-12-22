ETV Bharat / bharat

मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मांगी रिश्वत, ACB ने रंगे हाथ दबोचा

ACB ने वडनगर सिविल अस्पताल के एक बड़े अधिकारी को रिश्वत लेने का आरोप में गिरफ्तार किया है.

Superintendent
रिश्वत लेने के आरोप में मेडिकल सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 7:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मेहसाणा (गुजरात): गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों के बीच सरकारी अधिकारियों का सार्वजनिक कामों के लिए रिश्वत मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा है. हालांकि, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) भी लगातार एक्टिव है.

इस बीच सोमवार को मेहसाणा जिले के ऐतिहासिक शहर वडनगर से एक बड़ी घटना सामने आई है. वडनगर सिविल अस्पताल के एक बड़े अधिकारी यानी क्लास-1 रैंक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ACB के जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिससे जिले के स्वास्थ्य विभाग में अफरा-तफरी मच गई है.

क्या था पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक वडनगर सिविल अस्पताल में सरकारी काम के लिए प्राइवेट गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर रखी जाती हैं. इस मामले में शिकायत करने वाला, जो एक जागरूक नागरिक है, उसे वडनगर सिविल हॉस्पिटल में एक प्राइवेट गाड़ी देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. नियमों के मुताबिक, बिल गाड़ी के इस्तेमाल और माइलेज के आधार पर बनता है. शिकायत करने वाला अपनी गाड़ी का बिल अप्रूव करवाने और गाड़ी की लॉगबुक पर अधिकारी से साइन करवाने गया था.

कानूनी तौर पर बिल पर साइन करना और उसे पास करना ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन वडनगर सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (क्लास-1) डॉ. हर्षिद लक्ष्मणभाई पटेल ने यह काम करवाने के लिए शिकायत करने वाले से इनडायरेक्टली रिश्वत मांगी. आरोपी डॉक्टर ने बिल अप्रूव करने के बदले 20,000 रुपये मांगे थे.

शिकायत करने वाले की हिम्मत और ACB का प्लान
आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर काम रुकने के डर से रिश्वत देते हैं, लेकिन इस मामले में शिकायत करने वाला एक जागरूक नागरिक था. वह करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहता था और अपनी मेहनत की कमाई रिश्वत के तौर पर देने को तैयार नहीं था. इसलिए, उसने तुरंत मेहसाणा एंटी-ब्राइबरी ब्रांच (ACB) से कॉन्टैक्ट किया और पूरी सच्चाई बता दी.

ऑफिस में खेला गया रिश्वत का खेल
इसके बाद सोमवार को रिश्वत का स्कैम प्लान किया गया था. पहले से तय साजिश के मुताबिक, शिकायत करने वाला रिश्वत के पैसे लेकर वडनगर सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस पहुंचा. वहां मौजूद डॉ हर्षिद पटेल ने शिकायत करने वाले से जानबूझकर बात की और तय रकम 20,000 रुपये रिश्वत के तौर पर ले ली.

जैसे ही रकम ली गई, इशारा मिलते ही ACB टीम ने दबिश दी. टीम ने डॉ हर्षिद पटेल को रिश्वत के पैसे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. ACB ने मौके पर ही रिश्वत के पैसे बरामद कर लिए और डॉक्टर के हाथों और कपड़ों से फिनोलफ्थेलिन पाउडर के सबूत इकट्ठा किए.

क्लास-1 ऑफिसर के पकड़े जाने से हड़कंप
सिविल हॉस्पिटल जैसी सरकारी संस्था में, जहां गरीब और मिडिल क्लास के मरीज इलाज के लिए आते हैं, वहां सबसे बड़े ऑफिसर (सुपरिटेंडेंट) का रिश्वत लेते पकड़ा जाना बहुत गंभीर बात है. क्लास-1 ऑफिसर की सैलरी और अलाउंस सरकार की तरफ से बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसने सिर्फ़ 20 हज़ार रुपये के लिए अपनी इज्जत और नौकरी दांव पर लगा दी.

इस घटना के बाद मेहसाणा जिले के दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में भी हड़कंप मच गया है. ACB ने आरोपी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई कर रही है. फिलहाल, ACB आरोपी के घर और दूसरी प्रॉपर्टी की जांच कर सकती है.

नागरिकों के लिए मैसेज
यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि अगर नागरिक जागरूक हों, तो भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा मिल सकती है. ACB ने बार-बार अपील की है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत मांगे, तो वे बिना घबराए 1064 (टोल फ्री नंबर) पर संपर्क करें.

यह भी पढ़ें- 'अलर्ट रहने की जरूरत', असम के CM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई

TAGGED:

SUPERINTENDENT ACCEPTING A BRIBE
HOSPITAL SUPERINTENDENT
VADNAGAR
GUJARAT
VADNAGAR CIVIL HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.