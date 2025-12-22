ETV Bharat / bharat

मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मांगी रिश्वत, ACB ने रंगे हाथ दबोचा

मेहसाणा (गुजरात): गुजरात में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों के बीच सरकारी अधिकारियों का सार्वजनिक कामों के लिए रिश्वत मांगने का सिलसिला थम नहीं रहा है. हालांकि, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) भी लगातार एक्टिव है.

इस बीच सोमवार को मेहसाणा जिले के ऐतिहासिक शहर वडनगर से एक बड़ी घटना सामने आई है. वडनगर सिविल अस्पताल के एक बड़े अधिकारी यानी क्लास-1 रैंक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ACB के जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिससे जिले के स्वास्थ्य विभाग में अफरा-तफरी मच गई है.

क्या था पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक वडनगर सिविल अस्पताल में सरकारी काम के लिए प्राइवेट गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट पर रखी जाती हैं. इस मामले में शिकायत करने वाला, जो एक जागरूक नागरिक है, उसे वडनगर सिविल हॉस्पिटल में एक प्राइवेट गाड़ी देने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. नियमों के मुताबिक, बिल गाड़ी के इस्तेमाल और माइलेज के आधार पर बनता है. शिकायत करने वाला अपनी गाड़ी का बिल अप्रूव करवाने और गाड़ी की लॉगबुक पर अधिकारी से साइन करवाने गया था.

कानूनी तौर पर बिल पर साइन करना और उसे पास करना ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन वडनगर सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट (क्लास-1) डॉ. हर्षिद लक्ष्मणभाई पटेल ने यह काम करवाने के लिए शिकायत करने वाले से इनडायरेक्टली रिश्वत मांगी. आरोपी डॉक्टर ने बिल अप्रूव करने के बदले 20,000 रुपये मांगे थे.

शिकायत करने वाले की हिम्मत और ACB का प्लान

आमतौर पर कॉन्ट्रैक्टर काम रुकने के डर से रिश्वत देते हैं, लेकिन इस मामले में शिकायत करने वाला एक जागरूक नागरिक था. वह करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहता था और अपनी मेहनत की कमाई रिश्वत के तौर पर देने को तैयार नहीं था. इसलिए, उसने तुरंत मेहसाणा एंटी-ब्राइबरी ब्रांच (ACB) से कॉन्टैक्ट किया और पूरी सच्चाई बता दी.

ऑफिस में खेला गया रिश्वत का खेल

इसके बाद सोमवार को रिश्वत का स्कैम प्लान किया गया था. पहले से तय साजिश के मुताबिक, शिकायत करने वाला रिश्वत के पैसे लेकर वडनगर सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस पहुंचा. वहां मौजूद डॉ हर्षिद पटेल ने शिकायत करने वाले से जानबूझकर बात की और तय रकम 20,000 रुपये रिश्वत के तौर पर ले ली.