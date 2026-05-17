केरल : शपथ ग्रहण समारोह से पहले वीडी सतीशन ने जारी की भावी मंत्रियों की लिस्ट
केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होगा. इससे पहले वीडी सतीशन ने बनाए जाने वाले मंत्रियों के नाम घोषित कर दिए.
Published : May 17, 2026 at 7:08 PM IST
तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री बनने वाले वीडी सतीशन ने रविवार को राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपनी मंत्री टीम की घोषणा की. शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को सुबह 10 बजे होगा.
सतीशन ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के बीच चर्चा के बाद मंत्रियों की लिस्ट को फाइनल किया गया है, जिसमें गठबंधन के अंदर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है.
उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्री बनाया जाएगा.
यूडीएफ ने वरिष्ठ विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को केरल विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त करने का भी फैसला किया, जबकि शनिमोल उस्मान विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे.
सतीशन ने कहा कि कांग्रेस को 63 सीटें मिलने के बावजूद कई काबिल नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी, उन्होंने इसे राज्य में पार्टी की सबसे बड़ी जीतों में से एक बताया.
उन्होंने कहा, “लिस्ट में और बाहर भी कई काबिल नेता हैं. लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को ऐसे फैसले लेते समय सोशल बैलेंस, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और कई दूसरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है.”
उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन के साथियों के बीच विभाग बांटने पर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, बस कुछ छोटे-मोटे सुधार बाकी हैं.
Keralam Chief Minister-designate VD Satheesan says, "The swearing-in ceremony will take place tomorrow at 10 am. Along with the Chief Minister, the full Cabinet will take the oath together after nearly six decades. The Indian Union Muslim League has already announced its…
अंतिम लिस्ट आधिकारिक रूप से राज्यपाल को सौंपी जाएगी और बाद में अनुमोदन के बाद ऑफिशियल गजट के ज़रिए नोटिफाई की जाएगी.
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने 14 मई को सतीशन को कांग्रेस विधानमंडल दल (सीएलपी) का नेता और केरल का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया. इसी के साथ पार्टी नेतृत्व के फैसले को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलें समाप्त हो गईं।
केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-नीत यूडीएफ ने दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया, लेकिन विभिन्न गुटों की पैरवी और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला नहीं कर पा रही थी.
