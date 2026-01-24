ETV Bharat / bharat

उज्बेकिस्तान की महिला हिमाचल से गिरफ्तार, बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने पर हुई कार्रवाई

पुलिस ने विदेशी महिला के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

UZBEK WOMAN ARRESTED IN HIMACHAL
उज्बेकिस्तान की महिला हिमाचल से गिरफ्तार (CONCEPT IMAGE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 3:25 PM IST

सिरमौर: हिमाचल पुलिस ने विदेशी नागरिकों के संबंध में एक बड़ी कार्रवाई की है. सिरमौर जिला पुलिस ने उज्बेकिस्तान की एक महिला को बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नाहन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, थाना सदर नाहन को 112 हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली थी कि शक्तिनगर से आगे कैंची मोड़ के पास एक वाहन खड़ा है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात की जांच की.

कार से पकड़ी गई महिला

जांच के दौरान पुलिस ने लिंक रोड जोगनवाली (नाहन) में कार नंबर UP16EF-7194 सड़क किनारे नाली में धंसी हुई पाई. कार की तलाशी लेने पर चालक सीट पर बैठे युवक ने अपनी पहचान सैफ क्वेजिलबाश निवासी ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के रूप में बताई. वहीं साथ बैठी महिला ने खुद को उज्बेकिस्तान की नागरिक बताया. पुलिस द्वारा महिला से भारत में प्रवेश और निवास से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी वैध पासपोर्ट या वीजा पेश नहीं कर सकी. इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की.

फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज

एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि महिला के खिलाफ पुलिस थाना नाहन में विदेशी अधिनियम (फॉरेनर्स एक्ट) की धारा 14 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि महिला कब और किन परिस्थितियों में भारत आई और हिमाचल तक कैसे पहुंची. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. मामले की जांच जारी है.

