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बिहार में इंडिया-नेपाल बॉर्डर पर उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड के साथ नेपाल भागने की थी तैयारी

मोतिहारी: बिहार के रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार किया है. महिला फर्जी भारतीय आधार कार्ड के सहारे नेपाल भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवानों ने उसकी योजना विफल कर दी.

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पहचान: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला भारत में बिना वैध वीजा के रह रही थी और उसने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पहचान भी हासिल कर ली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से जांच में जुट गई हैं.

मैत्री पुल पर जांच के दौरान हुई गिरफ्तारी: जानकारी के अनुसार, 16 जुलाई 2026 की देर शाम SSB के जवान भारत-नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल मैत्री पुल के पास नियमित जांच अभियान चला रहे थे. इसी दौरान संदिग्ध गतिविधि के आधार पर एक विदेशी महिला को रोका गया. पूछताछ में उसकी पहचान उज्बेकिस्तान की नागरिक बोजोरोवा शकरजोंन के रूप में हुई. उसके पास उज्बेकिस्तान का वैध पासपोर्ट मिला, जिसकी वैधता अक्टूबर 2029 तक है, लेकिन भारत में रहने के लिए उसके पास कोई वैध वीजा नहीं था.

मुंबई में बदल ली थी पहचान: जांच में यह भी पता चला कि महिला पिछले करीब एक वर्ष से मुंबई में अपने एक कथित भारतीय मित्र के साथ रह रही थी. इस दौरान उसने नाम और पहचान बदलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और कथित तौर पर भारतीय आधार कार्ड भी बनवा लिया. अब वह भारत छोड़कर नेपाल जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीमा पर ही सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ लिया.

SSB ने हरैया थाने के हवाले किया: पूछताछ के बाद SSB ने महिला को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए हरैया थाना पुलिस के हवाले कर दिया. हरैया थाना प्रभारी किशन कुमार पासवान ने बताया कि महिला के पास भारत में रहने का कोई वैध वीजा नहीं मिला है और उसके कब्जे से फर्जी भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुआ है.

"पुलिस पासपोर्ट अधिनियम, वीजा नियमों तथा विदेशी नागरिकों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत मामले की जांच कर रही है. महिला के पास से फर्जी भारतीय आधार कार्ड भी बरामद हुआ है."-किशन कुमार पासवान, हरैया थाना प्रभारी