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BRICS सम्मेलन में सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू की गूंज, अंतरराष्ट्रीय मंच पर छाया उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल

क्या था सिलक्यारा टनल हादसा? बता दें कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली की सुबह अचानक सिलक्यारा टनल यानी सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था. यह हादसा उस वक्त हुआ था, जब मजदूर रात की शिफ्ट खत्म कर दीपावली का त्योहार मनाने बाहर आने वाले थे. उनकी यह शिफ्ट सुबह 8 बजे खत्म होनी थी, लेकिन करीब 5:30 बजे सुरंग के मुहाने से करीब 200 मीटर अंदर तेज आवाज के साथ भारी भरकम मलबा आ गिरा. इसके चलते सुरंग में काम कर रहे मजदूर अंदर ही फंस गए.

वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि BRICS सम्मेलन में जो चर्चा हुई है, उसमें उत्तराखंड का नाम और यहां के मॉडल को प्रमुखता से स्थान मिला है. साथ ही सराहना की गई है. इसके लिए वो पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं. क्योंकि पीएम के मार्गदर्शन में सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान को संपन्न किया था. यही नहीं, सिल्क्यारा रेस्क्यू अभियान के दौरान राज्य सरकार, भारत सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य सारे संस्थान, वैज्ञानिक, टेक्नीशियन, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया. ऐसे में वो उन सभी लोगों को बधाई देते हैं.

सम्मेलन के दौरान मौजूद अधिकारियों और विशेषज्ञों ने उत्तराखंड की अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा के दौरान बेहतर तालमेल और एसडीआरएफ के क्विक रिस्पांस की भी सराहना की. सम्मेलन में धराली में हुए राहत और बचाव कार्यों का भी जिक्र किया गया. लेकिन बैठक में सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू सबसे अधिक चर्चाओं में रहा.

ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन के दौरान एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि किस तरह से उत्तरकाशी की सिल्क्यारा टनल में 41 मजदूरों के फंसने के बाद राज्य और केंद्र सरकार की तमाम टीमों ने मिलकर 17 दिन तक लगातार काम किया. साथ ही सकुशल उन सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

सम्मेलन में बताया गया है कि कैसे उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद किस तरह से इन अभियानों को बेहतर कार्य योजना तैयार कर और तालमेल बनकर लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए प्रयास किए गए.

दरअसल, 3 से 5 जून 2026 तक ओडिशा के पुरी में आयोजित BRICS डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना हुई है. ओडिशा के पुरी में हुई ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन में ब्राजील, रूस और चीन समेत 11 देशों के अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए थे. इस दौरान इन सभी के सामने उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू और धराली आपदा प्रबंधन का सफल मॉडल एक उदाहरण के रूप में पेश किया गया.

देहरादून: उत्तराखंड का उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन देश और दुनिया में सुर्खियों में रहा था. यह देश का सबसे बड़ा, कठिन और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था. क्योंकि 41 मजदूरों की जान इस टनल में करीब 17 दिनों तक अटकी रही थी. अब उत्तराखंड का यह रेस्क्यू मॉडल अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है.

जैसे ही सुरंग के अंदर मलबा ढहने और मजदूरों के फंसने खबर सामने आई, वैसे ही निर्माण कार्य में जुटी कार्यदायी संस्था और एनएचआईडीसीएल से लेकर शासन-प्रशासन में हड़कंप मच गया. उस वक्त 41 मजदूरों के सुरंग में फंसे होने की सूचना मिली. इसके बाद शासन-प्रशासन ने आनन-फानन में मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

सिल्क्यारा टनल हादसा. (ETV Bharat)

स्थानीय मजदूर और एसडीआरएफ की टीमों ने मिलकर अंदर फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिशें की गई. इसके लिए पाइप के जरिए अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी जब 24 घंटे बीत गए, तब सरकार को ये अंदेशा हो गया कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं है. लिहाजा, तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार से संपर्क किया गया. केंद्र सरकार ने भी इन मजदूरों और इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बचाने के लिए दिल्ली से कई टीमें भेजीं.

14 नवंबर को ऑर्गर मशीन खराब होने से रेस्क्यू उम्मीदों को लगा झटका: 13 नवंबर को सीएम पुष्कर धामी और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हालात का जायजा लिया. इसके बाद आपदा सचिव भी सिलक्यारा पहुंचे, जहां सभी ने मिलकर मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर आगे की योजना बनाई. इसी दिन ऑर्गर मशीन भी टनल में पहुंची, जिसे इंस्टॉल करने के बाद फिर मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन 14 नवंबर को ऑर्गर मशीन खराब हो गई. जिससे रेस्क्यू की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा.

इस बीच बाहर मौजूद सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन भी बेचैन हो गए. उनकी चिंताएं बढ़ गई और धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. ऐसे में राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन की टीम ने उन्हें समझा कर शांत किया. वहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय की टीम ने भी कंट्रोल रूम बनाकर रेस्क्यू अभियान में नजर रखी. इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री और पीएमओ के अधिकारियों की ड्यूटी भी उत्तरकाशी में लगा दी गई.

15 नवंबर को वायुसेना के विमान से पहुंचाई गई मशीन: जब उत्तराखंड और देश के अलग-अलग राज्यों से आए एक्सपर्ट भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ठीक से नहीं समझ पाए, तब विदेशी एक्सपर्ट का सहारा लिया गया. 15 नवंबर को भारतीय वायुसेना का विमान उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ एयरपोर्ट पहुंचा. इस विमान के जरिए एक विशालकाय मशीन पहुंचाई गई. जिसे सुरंग तक पहुंचाकर इंस्टॉल किया गया. इसके बाद फिर ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया.

वहीं, 16 नवंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सिलक्यारा पहुंचे और सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों से बातचीत की. इसी दिन मशीन से 18 मीटर पाइप अंदर पहुंचाई गई, लेकिन 17 नवंबर को मशीन में खराबी आने से काम फिर से ठप हो गया. इसके बाद मध्य प्रदेश के इंदौर से एक नई मशीन मंगवाई गई. 18 और 19 नवंबर को भी सुरंग में तेजी से ड्रिलिंग का काम जारी रहा.

सिलक्यारा पहुंचकर नितिन गडकरी ने जाना हाल: इसी दिन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी सुरंग हादसे की जगह पहुंचे. उन्होंने सुरंग में फंसे लोगों का हाल जाना और रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दिए. जब सुरंग में फंसी 41 जिंदगियों को निकालने में सारी कोशिशें फेल होने लगी, तब केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन से जुड़े भूमिगत परिवहन के एक्सपर्ट ऑस्ट्रेलियन अर्नोल्ड डिक्स (Arnold Dix) को बुलाया.

ऑस्ट्रेलियन टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स पहुंचे सिलक्यारा: इसके बाद 20 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सिलक्यारा पहुंचे, जहां डिक्स ने सुरंग और उसके आसपास के इलाके का सर्वे किया. फिर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 जगह चयनित किए. इसके साथ ही सुरंग में फंसे मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच के पाइप डालने का काम किया गया. जबकि, सुरंग के ऊपर पहाड़ से ड्रिलिंग करने के लिए बीआरओ ने सड़क बनाई.

21 नवंबर को सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो आया सामने: इसके बाद 21 नवंबर को 10 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया. इसी दिन पहली बार सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए पका हुआ खाना भेजा गया. इसके बाद 22 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी और ड्रिलिंग 45 मीटर तक पहुंची.

23 नवंबर को तड़के स्टील की रॉड को कटर की मदद से काटकर ड्रिलिंग मशीन के रास्ते से अलग कर दिया गया. इसके बाद 24 नवंबर को अमेरिकन हैवी ड्रिलिंग ऑर्गर मशीन से ड्रिलिंग के काम को रोका गया. इसके बाद एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 13 दिन से सुरंग फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अभ्यास यानी मॉक ड्रिल किया.

28 नवंबर को 17 दिन बाद 41 मजदूरों ने खुली हवा में ली सांस: इसके बाद 26 नवंबर को रेस्क्यू अभियान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ. इसके बाद मजदूरों के काफी नजदीक पहुंचने के बाद 27 नवंबर को रैट माइनर्स ने मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग शुरू की. जिसके बाद 28 नवंबर को आखिरकार मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिली. इसके साथ ही 28 नवंबर को भारत का सबसे लंबा और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ. इसके बाद सुरंग में फंसे 41 मजदूरों ने 17 दिन के बाद खुली हवा में सांस ली.

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