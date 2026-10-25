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उत्तराखंड के इकलौते यूनानी कॉलेज की मान्यता पर रोक, 1 करोड़ का जुर्माना भी लगा

उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ( फोटो सोर्स- https://uumch.org/ )

देहरादून: हरिद्वार स्थित उत्तराखंड के इकलौते यूनानी मेडिकल कॉलेज में 20 फर्जी शिक्षक मिलने और सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ उजागर होने पर बड़ी कार्रवाई हुई है. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए संस्थान की मान्यता रद्द करते हुए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. इससे बीयूएमएस की 60 सीटों पर दाखिले रुक गए हैं.

उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गड़बड़ी: उत्तराखंड में मेडिकल शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े और धांधली के खिलाफ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. हरिद्वार के पदार्था स्थित 'उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल' में भारी गड़बड़ी उजागर होने के बाद आयोग ने संस्थान की मान्यता निलंबित कर दी है. साथ ही एक करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है. इस कठोर फैसले के बाद राज्य के इकलौते यूनानी कॉलेज में दाखिला लेने की उम्मीद लगाए बैठे सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं.