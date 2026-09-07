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सवालों में शिक्षा व्यवस्था! उत्तराखंड में फ्रंटफुट पर Gen Z, हकों को लेकर बोल रहा हल्ला

उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हुये हैं. छात्रों के आंदोलन इसकी तस्दीक करते हैं.

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उत्तराखंड में फ्रंटफुट पर Gen Z (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 6:25 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में पिछले कुछ हफ्तों की तस्वीर को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विरोध प्रदर्शनों की एक अलग कहानी सामने आती है. यह कहानी सिर्फ Gen-Z के गुस्से की नहीं है. इसमें स्कूल की छात्राओं से लेकर विश्वविद्यालय के युवाओं और दृष्टिबाधि दिव्यांग विद्यार्थियों तक की आवाज इसमें शामिल है. देश मे जिस तरह से हाल के दिनों मे शिक्षा को लेकर आंदोलन हुए है उसके बाद इसका असर प्रदेश मे भी देखा जा रहा है.

उत्तराखंड में कहीं छात्र कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी, कहीं परीक्षा परिणाम समय पर नहीं आने से अगली पढ़ाई और करियर पर संकट खड़ा है. कहीं दिव्यांग विद्यार्थी छात्रवृत्ति ब्रेल शिक्षकों हॉस्टल और दूसरी सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे चुके हैं. कहीं गांव के लोग अधूरे पड़े नवोदय विद्यालय को लेकर धरने पर बैठे हैं. यानी उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर असंतोष किसी एक संस्थान या किसी एक जिले तक सीमित नहीं दिखाई देता. पिछले दिनों सामने आए इन आंदोलनों में मांगें अलग-अलग जरूर हैं, लेकिन सभी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद कर रह है.

देहरादून में दिव्यांग छात्रों का आंदोलन: इस पूरी कड़ी में देहरादून का राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान यानी NIEPVD के मॉडल स्कूल फॉर विजुअल डिसएबिलिटीज का आंदोलन सबसे अधिक चर्चा मे रहा. बीते दिनों दृष्टिबाधित छात्र अगस्त की शुरुआत में अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन पर उतरे. छात्रों ने मेरिट और संस्थागत छात्रवृत्ति बहाल करने वादे के मुताबिक लैपटॉप देने, हॉस्टल और कैफेटेरिया की व्यवस्था सुधारने, स्थायी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, प्राथमिक कक्षाओं के लिए ब्रेल शिक्षकों की कमी दूर करने, अंग्रेजी माध्यम की किताबें समय पर उपलब्ध कराने और स्किल विषयों के लिए पर्याप्त शिक्षक नियुक्त करने जैसी मांगें उठाईं. इसके साथ ही मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर महिला फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मेडिकल स्टाफ हॉस्टल वार्डन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी छात्र मुखर हो चुके हैं.

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देहरादून में दिव्यांग छात्रों का आंदोलन (ETV Bharat)

यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि यहां सवाल सामान्य स्कूल सुविधा का नहीं बल्कि अलग तरह के छात्रों की शिक्षा का है. जिस संस्थान की जिम्मेदारी ही दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा और सशक्तीकरण का बेहतर वातावरण देने की है वहां विद्यार्थ अगर अपनी पढ़ाई छात्रवृत्ति ब्रेल शिक्षक हॉस्टल और प्रशिक्षण जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरते हैं तो यह व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है. आंदोलन बाद में संस्थान की ओर से मिले लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ.

नैनीताल बेतालघाट में टीचर नहीं, तो पढ़ाई कैसे? कुछ एसा ही नजारा नैनीताल के बेतालघाट स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भी रहा. यहां छात्राओं ने शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर प्रदर्शन किया. यह शायद शिक्षा व्यवस्था की सबसे बुनियादी जरूरत से जुड़ा सवाल है. जब स्कूल में शिक्षक ही पर्याप्त नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं जैसी महत्वपूर्ण कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं के सामने शिक्षक की कमी का मतलब केवल कुछ पीरियड खाली रह जाना नहीं है, इसका सीधा असर बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और आगे की पढ़ाई पर पड़ता है. बेतालघाट की छात्राओं का सड़क पर उतरना इस बात का संकेत है कि अब विद्यार्थी अपनी समस्या को सिर्फ स्कूल प्रबंधन तक सीमित रखने के बजाय सार्वजनिक सवाल बनाने लगे हैं.

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नैनीताल बेतालघाट में टीचर नहीं, तो पढ़ाई कैसे? (ETV Bharat)

इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहाड़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने निजी स्कूलों या बड़े शहरों के विद्यार्थियों जैसी सुविधाएं पहले से नहीं होतीं हैं. ऐसे में अगर उपलब्ध सरकारी संस्थान में भी विषयवार शिक्षक पूरे नहीं हैं तो दौड़ में पहाड़ का विद्यार्थी खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस कर सकता है. बेतालघाट की छात्राओं का सवाल इसलिए सिर्फ हमारे स्कूल में शिक्षक भेजिए तक सीमित नहीं है यह उस बड़े सवाल का हिस्सा है कि क्या पहाड़ के बच्चे को भी वही शैक्षणिक अवसर मिल रहा है जिसका दावा राज्य की शिक्षा व्यवस्था करती है.

रिजल्ट को लेकर फूटा आयुर्वेद छात्रों का गुस्सा: इसके बाद तस्वीर उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों से सामने आती है. देहरादून और हरिद्वार के विभिन्न आयुर्वेद कॉलेजों के छात्र 10 सूत्री मांगों को लेकर फिर आंदोलन पर उतरे. उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा समय पर कराना और लंबित परीक्षा परिणाम जारी करना शामिल है. मामला इतना गंभीर हुआ कि प्रदर्शन के दौरान चार छात्र विश्वविद्यालय परिसर के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए. यानी जिस शिक्षा व्यवस्था से छात्र अपने भविष्य की डिग्री और करियर की उम्मीद कर रहा है उसी व्यवस्था की परीक्षा प्रक्रिया उसके लिए परेशानी का कारण बन गई. यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्र परीक्षा दे चुका है, तो रिजल्ट के लिए उसे आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है?

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टंकी पर चढ़े आयुर्वेद छात्र (ETV Bharat)

मेडिकल और आयुर्वेद जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में समय पर परीक्षा और परिणाम का महत्व और बढ़ जाता है. एक साल की देरी का मतलब आगे की पढ़ाई, इंटर्नशिप, प्रवेश और करियर की पूरी समय-सारिणी प्रभावित होती है. अगस्त में भी इसी तरह की समस्याओं को लेकर छात्र आंदोलन कर चुके थे. सितंबर की शुरुआत में आंदोलन दोबारा तेज हुआ. पानी की टंकी पर चढ़े छात्रों की तस्वीर ने इस नाराजगी को प्रतीकात्मक रूप से सामने ला दिया. बाद मे सरकार के मंत्री के बात करने के बाद ये छात्र टंकी से उतर गए.

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आयुर्वेद छात्रों का गुस्सा (ETV Bharat)

आखिर इतनी आवाजें एक साथ क्यों: इन सभी घटनाओं को सिर्फ अलग-अलग स्थानीय विवाद मानना आसान होगा लेकिन इनके बीच एक साझा पैटर्न दिखाई देता है. छात्र और अभिभावक अब शिक्षा को केवल सरकारी योजना या विभागीय प्रक्रिया की तरह नहीं देख रहे हैं. उनके लिए यह सीधे भविष्य से जुड़ा विषय है. एक छात्र के लिए रिजल्ट में छह महीने की देरी का मतलब प्रतियोगी परीक्षा का एक मौका निकलना हो सकता है. एक इंटर की छात्रा के लिए शिक्षक की कमी का मतलब बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित होना हो सकता है. एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए ब्रेल शिक्षक या मोबिलिटी ट्रेनिंग की कमी का मतलब पढ़ाई के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की राह कठिन होना है.

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एमबीपीजी कॉलेज में रिजल्ट को लेकर हल्ला बोल (ETV Bharat)

क्या कहते हैं मंत्री: उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मत्री धन सिंह रावत की मानें तो प्रदेश मे शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार बड़े प्रयास किये जा रहे हैं. हमारे स्कूलों में अव्यवस्था कम हुई है. कई स्कूल मॉडल स्कूल के रूप मे काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा हमारी सरकार छात्रों के साथ ही अभिभावकों के साथ संवाद कर व्यवस्थाएं सुधारने पर जोर दे रही है.

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