देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान के पार अलकनंदा-मंदाकिनी, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है. पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों को जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 3:41 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जल स्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, मंदाकिनी, बाणगंगा, शारदा और टौंस नदी खतरे के निशान के करीब बह रही हैं. यही वजह है कि नदियों के आसपास रह रहे लोगों को लाउडस्पीकर और सायरन के जरिए अलर्ट किया जा रहा है. क्योंकि इसी तरह बारिश का दौरा जारी रहा तो नदियों का जल स्तर खतरे को निशान को भी पार कर सकता है.
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने पहले ही 6 अगस्त को प्रदेश के तीन जिलों देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, जो सही साबित हुआ. रात से ही देहरादून, बागेश्वर और चमोली में झमाझम बारिस हो रही है. यही वजह है कि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और वो खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है.
नदियों का जलस्तर:
- देवप्रयाग में भागीरथी नदी का जलस्तर (462.40) जो चेतावनी के निशान (462) को पार कर गई है.
- रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर (627.80) जो खतरे के निशान (627) को पार कर चुकी है.
- रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर (626.60) जो खतरे के निशान (626) को पार कर गई है.
- रुद्रप्रयाग (संगम) में अलकनंदा नदी का जलस्तर (623.45) जो चेतावनी के निशान (623.70) के समीप पहुंच गई है.
- धारचूला में काली नदी का जलस्तर (889.04) जो चेतावनी निशान (889) के ऊपर चला गया है.
- हरिद्वार में गुरुवार सुबह नौ बजे गंगा का जलस्तर 292.75 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो चेतावनी निशान 293 मीटर से मात्र 25 सेंटीमीटर नीचे था.
प्रदेशभर की 179 सड़कें बंद: वहीं भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ गई है, जिस कारण प्रदेश में करीब 179 सड़कें अभी भी बाधित है. फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग बंद सड़कों को खोलने का प्रयास कर रहा हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण कुछ पहाड़ों से कहीं-कहीं पर मलबा गिर रहा है, जिस कारण सड़कें खोलने में मुश्किल आ रही है.
🚨 रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। सभी नागरिकों एवं यात्रियों से अपील है कि नदी किनारे न जाएं, प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।— DM Rudraprayag (@DmRudraprayag) August 6, 2026
सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। 🙏#Rudraprayag #StaySafe pic.twitter.com/BBYPUGXuM5
प्रदेश में बाधित मुख्य सड़क मार्ग:
- ऋषिकेश-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-134) पर सिलाई बैंड, स्यानाचट्टी के पास भूस्खलन और मलबा आने के कारण बाधित है.
- ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) पर पापड़ागाड़ के पास छोटे वाहनों के यातायात सुचारू है और बड़े वाहनों के लिए मार्ग सुचारू करने की कार्रवाही जारी है.
- ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-07) पर हेलंग के पास मलबा आने के कारण मार्ग बाधित है.
- कर्णप्रयाग थराली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-109) पर आमसौड़ के पास मलबा आने से यातायात बाधित है.
- तवाघाट-गुंजी राष्ट्रीय राजमार्ग (बीआरओ) के स्थान 61, 86 और 87 में मलबा आने कारण बाधित है.
- धारचूला-तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग (बीआरओ) के कूलागाड़ के पास यातायात बाधित है.
- राष्ट्रीय राजमार्ग बदरीनाथ हेलग के पास मलबा आने से मार्ग बाधित है.
- गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू नालू पानी के पास बाधित है.
- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैन्ड, दुर्बिल के पास लगातार पत्थर आने के चलते बाधित है.
- कालसी चकराता राज्य राजमार्ग-20 झझरेड के पास मलबा आने से बाधित है.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान: मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए तमाम सावधानियां बरतने की भी बात कही है, जिसके तहत भूस्खलन की आशंका वाले संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. चारधाम या अन्य स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री सतर्क रहें और जरूरी होने पर ही यात्रा करें. नदी, नालों और निचले इलाकों के पास रहने वाले लोगो और बस्तियों को सावधान रहने की जरुरत है.
🚧 तिलवाड़ा क्षेत्र में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर मलबा आने की सूचना पर जिलाधिकारी श्री विशाल मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर मार्ग का जायजा लिया। संवेदनशील स्थलों पर मशीनें तैनात रखने, सतत निगरानी व त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। #Rudraprayag pic.twitter.com/1XHLCalGAa— DM Rudraprayag (@DmRudraprayag) August 6, 2026
भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के दौरान घर के अंदर रहें. संवेदनशील पहाड़ी इलाकों और खड़ी ढलानों पर जाने से बचें. भारी बारिश के दौरान उफनती नदियों, धाराओं, नदियों और उनकी सहायक नदियों में तैरने या नौका विहार करने न जाएं. इसके साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने वाले सैन्य और अर्ध-सैन्य प्रतिष्ठानों चौकियों को सतर्क रहना होगा. भारी वर्षा की अवधि के दौरान घरों, भवनों, पुलों, बांधों, सुरंगों आदि की निर्माण गतिविधियों को रोकने की सलाह दी है.
जनपद उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सिलाई बैंड, दुर्बिल एवं जंगल चट्टी के पास लगातार पत्थर और मलबा आने के कारण बाधित है। मार्ग को सुचारु करने का कार्य प्रगति पर है।#Uttarkashi#Uttarakhand pic.twitter.com/SSULJxD3i6— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 6, 2026
मानसून सीजन का पूरा अपडेट: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस मानसून सीजन में दौरान अभी 1869 से अधिक सड़कें बाधित हो चुकी है, जिसमें से 1690 सड़क मार्ग को खोला जा चुका, जबकि अभी भी 179 सड़क मार्ग बाधित है. जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है.
चमोली जिले में हेलंग में बाधित बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी।#Chamoli#Uttarakhand pic.twitter.com/AP8Cuu2Gy7— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 6, 2026
वही, ज्यादा जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि
प्रदेश के तीन जिलों देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है. लिहाजा इन जिलों में अधिक भारी बारिश देखने को मिलेगी. अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, बाणगंगा, यमुना और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है. कुछ स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के समीप पहुंच गया है तो कहीं चेतावनी निशान के समीप जलस्तर पहुंच गया है.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग-
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