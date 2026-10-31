सारा अली खान केदारनाथ मामला, फतवा जारी करने वाले मुफ्ती पर भड़के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, जानिए क्या कहा?
एक्ट्रेस सारा अली खान बीते दिनों ही केदारनाथ धाम पहुंची थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 4:46 PM IST
देहरादून: एक्ट्रेस सारा अली खान के केदारनाथ धाम जाने और भगवान शिव के दर्शन पर यूपी के इस्लामिक मौलवी मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इस मामले को लेकर एक फतवा भी जारी किया है. वहीं इस फतवे के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आयी है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने फतवा जारी करने वाले मौलाना पर तीखा हमला बोला है.
शादाब शम्स ने कहा कि कुछ मौलानाओं की दुकानें फतवों के सहारे चलती हैं. अब समय आ गया है कि ऐसी दुकानों को बंद किया जाए. शम्स ने सवाल उठाया कि जब समाज में महिलाओं के अधिकार, बेसहारा लोगों की समस्याओं और वक्फ संपत्तियों से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, तब यही लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं?
सारा अली खान के दर्शन पर फतवे के बाद उठ रहे है सवाल: सारा अली खान पहली बार केदारनाथ धाम नहीं आई थी. इससे पहले भी वो कई बार केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर चुकी है, लेकिन इस बार मामला मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के फतवे का कारण विवादों में आ गया.
शादाब शम्स ने कहा कि किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति को लेकर इस तरह विवाद खड़ा करना उचित नहीं है. उनके मुताबिक धर्म के नाम पर लोगों को डराने या उनके व्यक्तिगत धार्मिक निर्णयों पर सवाल खड़े करने के बजाय समाज की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है.
धर्म का उद्देश्य समाज को सही दिशा दिखाना: शादाब शम्स का कहना है कि कुछ लोग धर्म से समाज को जोड़ने के बजाय विवाद पैदा करने का माध्यम बना रहे हैं. धर्म का उद्देश्य समाज को सही दिशा दिखाना और लोगों को अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना होना चाहिए, न कि किसी की आस्था को लेकर विवाद खड़ा करना. केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देना समाज के हित में नहीं है.
शादाब शम्स के मुताबिक धार्मिक ठेकेदारों को हलाला, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए. शम्स ने वक्फ संपत्तियों की कथित लूट और उनके दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए भी सवाल किया कि इन मामलों में धार्मिक नेतृत्व की ओर से वैसी सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती जैसी किसी अभिनेत्री के मंदिर जाने पर दिखाई जा रही है.
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