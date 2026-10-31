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सारा अली खान केदारनाथ मामला, फतवा जारी करने वाले मुफ्ती पर भड़के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, जानिए क्या कहा?

बाबा केदार के दर पर पहुंचीं एक्ट्रेस सारा अली खान ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: एक्ट्रेस सारा अली खान के केदारनाथ धाम जाने और भगवान शिव के दर्शन पर यूपी के इस्लामिक मौलवी मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आपत्ति जताई है. उन्होंने इस मामले को लेकर एक फतवा भी जारी किया है. वहीं इस फतवे के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आयी है. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने फतवा जारी करने वाले मौलाना पर तीखा हमला बोला है.

शादाब शम्स ने कहा कि कुछ मौलानाओं की दुकानें फतवों के सहारे चलती हैं. अब समय आ गया है कि ऐसी दुकानों को बंद किया जाए. शम्स ने सवाल उठाया कि जब समाज में महिलाओं के अधिकार, बेसहारा लोगों की समस्याओं और वक्फ संपत्तियों से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, तब यही लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं?