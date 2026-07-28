9 साल से सऊदी अरब में फंसे पिता, बेटी ने सरकार से लगाई गुहार, कब होगा परिवार का इंतजार खत्म!
उत्तरकाशी के रहने वाले इंद्रमणि नौटियाल रोजगार के सिलसिले में करीब 9 साल पहले सऊदी अरब गए थे और वहीं पर फंस कर रह गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 28, 2026 at 1:53 PM IST
उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गाजणा क्षेत्र के रहने वाले इंद्रमणि नौटियाल का परिवार बीते नौ सालों से उनके आने का इंतजार कर रहा है. गोरसाड़ा गांव के रहने वाले इंद्रमणि नौटियाल करीब 9 साल पहले सऊदी अरब गए थे और वहीं फंस कर रह गए. आज भी उनकी वतन वापसी का इंतजार खत्म नहीं हुआ है.
पिता के लौटने की आस में बैठी उनकी बेटी दीपिका नौटियाल लगातार शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रही हैं. वर्षों से चल रहे प्रयासों के बावजूद जब कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया तो अब दीपिका ने एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पिता को स्वदेश लाने की भावुक अपील की है.
परिजनों के अनुसार इंद्रमणि नौटियाल रोजगार के सिलसिले में करीब 9 साल पहले सऊदी अरब गए थे, लेकिन वहां उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वापस भारत नहीं लौट सके. तब से परिवार लगातार उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रयासरत है. इंद्रमणि नौटियाल की बेटी दीपिका कई बार शासन और प्रशासन को पत्र भेज चुकी हैं. वो खुद जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी से भी मिल चुकी हैं और विभिन्न जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपने पिता की वापसी की गुहार लगा चुकी हैं. बावजूद इसके नौ वर्षों बाद भी परिवार को राहत नहीं मिल सकी है.
परिवार का कहना है कि समय के साथ संघर्ष और इंतजार दोनों बढ़ते जा रहे हैं. पिता की गैरमौजूदगी ने परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से भी प्रभावित किया है. दीपिका आज भी इस उम्मीद के साथ हर प्रयास कर रही हैं कि किसी दिन उनके पिता सकुशल घर लौटेंगे. इस भावनात्मक मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी संवेदना है और वे प्रशासन से प्रभावी पहल की मांग कर रहे हैं.
मेरे पिता इंद्रमणि नौटियाल साल 2018 में सऊदी अरब गए थे. 2019 में उनके साथ कुछ घटना हुई थी, जिसकी उन्होंने एक साल की सजा काट ली है. लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है. उनके पास पूरे दस्तावेज हैं, लेकिन उनके मालिक ने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा रखा था, जिसकी वजह से ही उन्हें एक साल की सजा हुई थी. हालांकि वो सजा भी उन्होंने काट ली है. अभी भी उनका मालिक उनसे बंधुआ मजदूर की तरह की काम करवा रहा है, लेकिन मेरे पिता को अपने देश वापस नहीं भेज रहा है.
- दीपिका नौटियाल, इंद्रमणि नौटियाल की बेटी -
दीपिका नौटियाल का कहना है कि उन्होंने अपने पिता की घर वापसी के लिए 11 मार्च को जिलाधिकारी को पत्र भेजा था. वो जिलाधिकारी से यह पूछने आई हूं कि उस पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है. 9 साल से उनका पूरा परिवार पिता के आने का इंतजार कर रहा है. दीपिका ने सरकार से यह अपील है कि उसके पिता की जल्द से जल्द घर वापसी कराई जाएगी.
इस मामले को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के उत्तरकाशी जिला अध्यक्ष नितिन नौटियाल भी लगातार उठा रहे हैं. उनका कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से हस्तक्षेप की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की घर वापसी का मामला नहीं, बल्कि एक बेटी के अपने पिता से मिलने के अधिकार और उम्मीद का प्रश्न है.
नितिन नौटियाल ने बताया कि उन्होंने उत्तरकाशी के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों से परिवार की सहायता के लिए आगे आने का अनुरोध किया है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भावनात्मक अपील करते हुए कहा है कि उत्तराखंड की इस बेटी को उसके पिता से मिलाने के लिए आवश्यक स्तर पर पहल की जाए.
उनका कहना है कि यदि विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावास और सऊदी अरब के संबंधित अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित हो तो इंद्रमणि नौटियाल की स्वदेश वापसी का रास्ता प्रशस्त हो सकता है.
इस मामले पर जिलाधिकारी बताते हैं कि,
संबंधित प्रकरण में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की गई है. मामला दूसरे देश से जुड़ा होने के कारण वहां लागू नियमों के अनुसार भारत सरकार और संबंधित देश की सरकार के बीच आधिकारिक पत्राचार आवश्यक है. इस संबंध में दोबारा पत्र भेजा जा रहा है. साथ ही विदेश मंत्रालय (MEA) से भी व्यक्तिगत स्तर पर मामले का फॉलोअप करने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
- प्रशांत आर्या, डीएम, उत्तरकाशी -
जानिए पूरा मामला: वहीं, अंतरराष्ट्रीय समाजसेवी रोशन रतूड़ी ने भी इस मामले में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इंद्रमणि नौटियाल सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवर थे, जिस दिन इंद्रमणि नौटियाल ट्रक चला रहा था, उस दिन सामने से एक कार आई. कार और ट्रक की टक्कर हो जाती है. कार में पांच सऊदी अरब के नागरिक सवार थे, जिनमें से पांच की मौत हो जाती है. एक व्यक्ति घायल हो जाता है. इसके बाद ये केस सऊदी अरब की अल-कुरैया (Qurayyah) कोर्ट में पहुंचता है.
रोशन रतूड़ी के मुताबिक, ट्रक का इंश्योरेंस नहीं था इसलिए इस पूरे केस में मालिक की गलती है. उस दिन इंद्रमणि नौटियाल ने मालिक को बोला भी था कि वो बिना इंश्योरेंस के ट्रक नहीं चलाएगा, लेकिन मालिक ने उसे जबरदस्ती भेजा और उसी दिन यह दुर्घटना हो गई.
इस मामले में पांच लोगों की मौत के बाद सऊदी अरब की कोर्ट ने निर्णय लिया कि इंद्रमणि नौटियाल को 9 लाख रियाल यानी भारतीय रुपए में आज के हिसाब से करीब 2 करोड़ 31 लाख 63 हजार पीड़ित परिवार को देना पड़ेगा, जिनकी इस हादसे में मौत हुई है.
रोशन रतूड़ी ने जनता से अपील की है कि वो इंद्रमणि नौटियाल की मदद करें, ताकि उसे बचाया जा सके. रोशन रतूड़ी ने इंद्रमणि नौटियाल की बेटी के बैंक अकाउंट की जानकारी भी शेयर की है. बता दें कि, 42 साल के रोशन पिछले 24 साल से उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो एजेंटों या फिर अन्य कारणों से विदेशों में फंस जाते हैं. उनको रोशन कानूनी मदद से विदेशों से निकालकर अपने घर भेजते है. यही नहीं, अब तक वे 86 भारतीयों की डेडबॉडी भी अपने खर्च पर उनके घर तक पहुंचा चुके हैं. कोविड काल में भी उन्होंने कई भारतीयों की मदद की है.
पढ़ें--