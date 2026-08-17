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उत्तराखंड के दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल की धूम, दूध-मक्खन से खेली गई होली

उत्तरकाशी जिले के दयारा बुग्याल में 11 हजार फीट पर मक्खन से होली खेली जाती है. जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है

UTTARAKHAND BUTTER FESTIVAL
उत्तरकाशी बटर फेस्टिवल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 5:32 PM IST

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उत्तरकाशी(उत्तराखंड): आसमान को छूती पहाड़ियों के बीच सोमवार को दयारा बुग्याल दूध, दही और मक्खन के रंग में सराबोर नजर आया. समुद्रतल से करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर आयोजित पारंपरिक अंढूड़ी (बटर फेस्टिवल) में ग्रामीणों ने गुलाल के बजाय दूध, दही और मक्खन से होली खेली. इस दौरान चारों ओर लोक संस्कृति की अनूठी छटा बिखरी नजर आई.

दयारा पर्यटन विकास समिति की ओर से आयोजित अंढूड़ी पर्व में पंचगाई पट्टी के रैथल, नटीण, बंद्राणी, क्यार्क और भटवाड़ी गांवों के ग्रामीण अपने आराध्य समेश्वर देवता की देवडोली के साथ दयारा बुग्याल पहुंचे. जिले के अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु पर्व में शामिल हुए.

दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल की धूम (ETV Bharat)

पर्व की शुरुआत पांच पांडवों के पश्वाओं के अवतरित होने के साथ हुई. इसके बाद समेश्वर देवता की देवडोली के साथ उनके पश्वा भी अवतरित हुए. लोक मान्यता के अनुसार समेश्वर देवता ने कफुवा पर डांगरियों के बीच चलकर मेलार्थियों को आशीर्वाद दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने बुग्याल में बनी छानियों में एकत्र दूध, दही और मक्खन को वन देवताओं और स्थानीय देवी-देवताओं को भोग लगाया.

UTTARAKHAND BUTTER FESTIVAL
बटर फेस्टिवल की तस्वीरें (ETV Bharat)

धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद राधा-कृष्ण की जोड़ी ने मक्खन से भरी हांडी फोड़ी. हांडी फूटते ही बुग्याल में उत्सव का रंग और गहरा हो गया. ग्रामीणों ने एक-दूसरे पर दूध, दही और मक्खन लगाकर पारंपरिक अंदाज में होली खेली. इस अनूठे नजारे को देखने के लिए पहुंचे श्रद्धालु भी उत्साह से पर्व में शामिल हुए.

उत्सव में महिलाओं ने पारंपरिक लोकवेशभूषा में राधा-कृष्ण की जोड़ी के साथ रासौ-तांदी नृत्य प्रस्तुत किया. पुरुषों ने भी नृत्य में बढ़-चढ़कर भाग लिया. ढोल-दमाऊं की गूंज और लोकगीतों से दयारा बुग्याल देर तक गुलजार रहा. अंढूड़ी पर्व में धार्मिक आस्था के साथ उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का भी जीवंत प्रदर्शन हुआ. ग्रामीणों ने कहा पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा को जीवंत रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है.

UTTARAKHAND BUTTER FESTIVAL
उत्तरकाशी बटर फेस्टिवल (ETV Bharat)

समिति के अध्यक्ष मनोज राणा ने बताया अंढूड़ी पर्व सदियों पुरानी पौराणिक लोक परंपरा से जुड़ा है. बुग्यालों में गर्मियों के दौरान मवेशियों को चराने के बाद जब ग्रामीण उन्हें वापस गांवों की ओर ले जाते हैं, उसी समय यह पर्व मनाया जाता है. इस दौरान दूध, दही और मक्खन को वन देवताओं तथा स्थानीय देवी-देवताओं को अर्पित कर सुख-समृद्धि और मवेशियों की कुशलता का आशीर्वाद लिया जाता है.

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