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उत्तराखंड UKSSSC Exam केस, पूर्व CM हरीश रावत के EX OSD के घर ED की रेड, लग्जरी घड़ियां-सोना और कैश मिला

देहरादून: उत्तराखंड में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने UKSSSC VPDO एग्जाम 2016 में हुई गड़बड़ियों के मामले में बड़ा एक्शन लिया है. ईडी ने PMLA के तहत 10 सितंबर को कई जगहों पर तलाशी ली. ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत के पूर्व OSD और PA चंदन सिंह जीना के ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान ईडी को चंदन सिंह जीना के आवास से करीब 32 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई. करीब 200.5 ग्राम सोने के सिक्के और चेन मिली है. साथ ही 12 लग्जरी घड़ियां भी ईडी ने बरामद की.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) परीक्षा 2016 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को देहरादून में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. ईडी की टीमों ने तत्कालीन UKSSSC अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, निजी कंप्यूटर एजेंसी के मालिक और मामले से जुड़े अन्य लोगों के परिसरों की तलाशी ली.

तलाशी के दौरान तत्कालीन UKSSSC सचिव चंदन सिंह जीना के वर्तमान आवास से 32 लाख रुपए की अघोषित नकदी बरामद होने की बात ईडी ने कही है. इसके अलावा करीब 200.5 ग्राम सोना मिला, जिसमें 193 गोल्ड कॉइन और 7 गोल्ड चेन शामिल हैं. घर से Rolex, Rado, Piaget, Movado और Tissot समेत 12 लग्जरी घड़ियां भी बरामद की गईं.

ईडी की मानें तो चंदन सिंह जीना और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में करीब 52.16 लाख रुपए का बैलेंस मिला, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 17(1A) के तहत फ्रीज किया गया है. एजेंसी ने जीना का मोबाइल फोन भी जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. ईडी के अनुसार, जीना के आवास से जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों की कीमत करीब 1.28 करोड़ रुपए है, जिसमें 12 लग्जरी घड़ियों का मूल्यांकन शामिल नहीं है.