उत्तराखंड में टनल दे रही टेंशन! लंबी है सुरंग हादसों की हिस्ट्री, एक क्लिक में जानिए
उत्तराखंड में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बनाई जाने वाली टनल टेंशन दे रही हैं. हर साल सुरंग धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं. रिपोर्ट- किरनकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 7:59 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 9:29 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पहाड़ों को चीरकर सड़क रेल और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए लगातार सुरंगें बनाई जा रही हैं. सुरंगों को पहाड़ी राज्य की कनेक्टिविटी और विकास का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता माना जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं ने इसी विकास मॉडल के भीतर छिपे एक गंभीर खतरे को सामने ला दिया है. कभी सुरंग के भीतर अचानक पानी और मलबा घुसता है, कभी कमजोर चट्टान भरभराकर गिर जाती है, कभी भूमिगत जल का दबाव पूरी परियोजना को चुनौती देता है, कभी निर्माण के दौरान मशीनरी ही हादसे का कारण बन जाती है.
बीते तीन साल पहले 12 नवंबर 2023 का सिलक्यारा हादसा देश के सामने इस खतरे की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आया. तब 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए थे. 17 दिन तक देश की सांसें अटकी रहीं. सिलक्यारा के बाद भी ये कहानी खत्म नहीं हुई. उसके बाद भी लगातार टनल हादसों की खबरे सामने आ रही हैं.
पीपलकोटी टनल में घुसा पानी-मलबा, 7 की मौत: चमोली के पीपलकोटी क्षेत्र में 13 अगस्त 2026 की शाम निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना की सुरंग में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई थी जब भारी बारिश के बीच पहाड़ के भीतर से अचानक पानी और मलबा सुरंग में आ गया.
शुरुआती जानकारी के अनुसार सुरंग के एक हिस्से में भूस्खलन के बाद ऐसी स्थिति बनी कि पानी और मलबे ने अंदर काम कर रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के वक्त करीब 22 मजदूर अंदर बताए गए. राहत और बचाव दलों ने अभियान शुरू किया. कई मजदूरों को बाहर निकाला. आधिकारिक जानकारी के अनुसार 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है. तीन मजदूर अभी लापता हैं. 14 मजदूरों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है. इस हादसे की अंतिम तकनीकी वजह जांच के बाद सामने आएगी. जिस तरह पहाड़ के भीतर अचानक पानी और मलबे का प्रवेश हुआ उसने एक बार फिर हिमालयी सुरंगों में भूमिगत जल कमजोर भूगर्भीय जोन बारिश और भूस्खलन के मिलेजहउले खतरे को सामने ला दिया है.
सुरंगों के भीतर बढ़ती घटनाओं की पूरी कड़ी: पीपलकोटी की घटना को अगर अकेली दुर्घटना मानकर छोड़ दिया जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी. उत्तराखंड में पिछले डेढ़ दशक से ज्यादा समय में अलग-अलग परियोजनाओं में सुरंगों से जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं. जिनमें कहीं भूमिगत पानी ने निर्माण रोक दिया, कहीं प्राकृतिक आपदा के मलबे ने सुरंगों को मौत के कुएं में बदल दिया, कहीं निर्माणाधीन सुरंग धंस गई और कहीं सुरंग के भीतर इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुर्घटना का कारण बने.
भू वैज्ञानिक बीड़ी जोशी कहते हैं इन घटनाओं को एक साथ देखने पर साफ होता है कि उत्तराखंड में टनल निर्माण का जोखिम सिर्फ टनल धंसने तक सीमित नहीं है. असली जोखिम पहाड़ के भीतर मौजूद पानी टूटे हुए रॉक मास फॉल्ट जोन कमजोर चट्टान ऊपर की ढलान बारिश भूस्खलन फ्लैश फ्लड और निर्माण के दौरान बदलती भूगर्भीय परिस्थितियों का एक जटिल मिश्रण है.
7 फरवरी 2021 तपोवन त्रासदी: 7 फरवरी 2021 को चमोली में आई विनाशकारी बाढ़ ने उत्तराखंड के इतिहास की सबसे भयावह सुरंग त्रासदियों में से एक को जन्म दिया. ऋषिगंगा क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तेज बाढ़ और मलबे ने धौलीगंगा घाटी में भारी तबाही मचाई. एनटीपीसी की तपोवन-विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना की सुरंग में बड़ी संख्या में मजदूर फंस गए. सुरंग के भीतर पहुंच चुका मलबा इतना ज्यादा था कि बचाव दलों को कई दिनों तक भारी मशीनों के जरिए रास्ता बनाने की कोशिश करनी पड़ी. कई मजदूरों की मौत हुई. बड़ी संख्या में लोग लापता हुए. यह हादसा सीधे सामान्य निर्माण के दौरान सुरंग धंसने की घटना नहीं था, लेकिन, इसने यह साफ कर दिया था कि हिमालयी परियोजनाओं में सुरंग को आसपास के पहाड़ नदी ग्लेशियर और मौसम से अलग करके नहीं देखा जा सकता.
भूमिगत पानी ने पहले ही दे दिया था खतरे का संकेत: उत्तराखंड में भूमिगत सुरंगों के खतरे की कहानी 2021 या 2023 से शुरू नहीं हुई. 24 दिसंबर 2009 को तपोवन-विष्णुगाड़ जलविद्युत परियोजना की सुरंग में निर्माण के दौरान भूमिगत पानी के अचानक बड़े पैमाने पर आने की घटना ने इंजीनियरों को चौंका दिया. जोशी बताते हैं कि उस वक्त जो जानकारी सामने आई थी उसके बाद ये मालूम हुआ था की सुरंग के भीतर पानी का प्रवाह इतना अधिक था कि निर्माण कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ. बाद में इस परियोजना से जुड़े भूगर्भीय अध्ययनों में भूमिगत जलभृतों और जटिल चट्टानी संरचनाओं को लेकर गंभीर चुनौतियों का उल्लेख सामने आया. इसका अर्थ यह है कि पहाड़ के भीतर जो दिखाई नहीं देता वही कई बार सबसे बड़ा खतरा बनता है. सतह पर पहाड़ स्थिर नजर आ सकता है लेकिन उसके भीतर पानी का दबाव चट्टानों की दरारें और कमजोर क्षेत्र सुरंग की खुदाई के दौरान अचानक सामने आ सकते हैं.
12 नवंबर 2023 सिलक्यारा टनल हादसा: इसके बाद 12 नवंबर 2023 उत्तरकाशी के सिलक्यारा में सुबह निर्माणाधीन सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग में मलबा गिरने के बाद 41 मजदूर अंदर फंस गए. बाहर से देखने वालों के लिए यह एक सुरंग का हिस्सा धंसना था, लेकिन, अंदर फंसे मजदूरों के लिए यह जिंदगी और मौत के बीच 17 दिनों की लड़ाई थी. ऑगर मशीन से लेकर वर्टिकल ड्रिलिंग और अंत में रैट-होल माइनर्स तक देश-विदेश की नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी रहीं. आखिरकार 28 नवंबर 2023 को सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया. सिलक्यारा ने सिर्फ एक दुर्घटना को सुर्खियों में नहीं लाया बल्कि टनल निर्माण की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिये.
सिलक्यारा के बाद जांच में उठे सवाल: सिलक्यारा के बाद कई तरह की जांच बैठी. विशेषज्ञों की जांच में सुरंग परियोजनाओं की योजना और भूगर्भीय जांच को लेकर महत्वपूर्ण सवाल सामने आए. बाद में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी दिसंबर 2025 में सुरंगों के ढहने की रोकथाम और बचाव के लिए नई व्यापक गाइडलाइन जारी की. मंत्रालय ने खुद माना कि हाल के वर्षों में निर्माणाधीन सुरंगों में कई हादसे हुए हैं. इनके पीछे planning और execution के दौरान पर्याप्त ध्यान न दिया जाना एक महत्वपूर्ण कारण रहा है.
सिलक्यारा टनल हादसे के बाद भी क्यों नहीं थमा खतरा: यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर सिलक्यारा हादसे ने कमियां उजागर कर दी थीं और उसके बाद सुरक्षा मानक भी मजबूत किए गए तो फिर 31 दिसंबर 2025 को पीपलकोटी में सुरंग के भीतर दो लोको ट्रेनों की टक्कर में करीब 60 लोग घायल कैसे हुए? यह हादसा सुरंग धंसने का नहीं था, लेकिन इससे पता चला कि निर्माणाधीन सुरंग के भीतर सुरक्षा सिर्फ चट्टान और मलबे तक सीमित नहीं है. सुरंग के अंदर श्रमिकों की आवाजाही मशीनरी लोको ट्रेनों माल ढुलाई संचार और ट्रैफिक प्रबंधन का भी अपना जोखिम है. रात के समय हुई इस टक्कर ने निर्माणाधीन भूमिगत परियोजनाओं में ऑपरेशनल सेफ्टी पर भी सवाल खड़े किए थे.
16 जुलाई 2026 सिलक्यारा में फिर हादसा: सिलक्यारा हादसे की याद अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि 16 जुलाई 2026 को उसी निर्माणाधीन सिलक्यारा-बड़कोट सुरंग में एक मजदूर की चट्टान गिरने से मौत हो गई. सुरंग के भीतर काम के दौरान रॉकफॉल हुआ. मजदूर इसकी चपेट में आ गया. यह घटना खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 के हादसे के बाद इसी परियोजना में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त निगरानी और व्यवस्थाओं की चर्चा हुई थी. ऐसे में दोबारा रॉकफॉल में मजदूर की मौत होना यह पूछने के लिए पर्याप्त है कि सुरंग की हर नई खुदाई के साथ बदलते भूगर्भीय जोखिम का आकलन कितनी बार और कितनी गहराई से किया जा रहा है?
पिथौरागढ़ टनल में भी फंसी कई जानें? : अगस्त 2025 में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में धौलीगंगा पावर स्टेशन से जुड़े सुरंग क्षेत्र में भारी भूस्खलन ने रास्ता बंद कर दिया. करीब 19 कर्मचारी अंदर फंस गए थे. कुछ कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया. बाकी तक पहुंचने में बचाव दलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. यह घटना सुरंग के भीतर चट्टान गिरने से अलग थी. यहां खतरा सुरंग के मुहाने और बाहर की पहाड़ी से आया, लेकिन यही हिमालयी सुरंगों की असली चुनौती है. सुरंग का दरवाजा बाहर है, मगर उसकी सुरक्षा सिर्फ दरवाजे तक सीमित नहीं होती. ऊपर का पहाड़ सड़क, नदी ढलान और भूस्खलन अगर प्रवेश मार्ग को बंद कर दें तो अंदर सुरक्षित बैठे लोगों तक राहत पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है.
क्यों बार-बार सामने आ रहा है पानी: सिलक्यारा हादसे के बाद वाडिया के वैज्ञानिक डॉ आरजे पेरुमल ने कहा उत्तराखंड की सुरंगों के लिए सबसे बड़ा नया दिखने वाला खतरा पानी है. बारिश का पानी सिर्फ सतह पर बहने वाला पानी नहीं है पहाड़ के भीतर चट्टानों में मौजूद दरारों से पानी नीचे जाता है. कहीं-कहीं भूमिगत जलभृत बनाता है. सुरंग की खुदाई जब ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है तो पानी दबाव के साथ सुरंग में आ सकता है. अगर उसके साथ कमजोर मिट्टी या टूटी हुई चट्टान भी आ जाए तो स्थिति अचानक नियंत्रण से बाहर हो सकती है.
पहाड़ के भीतर हर मीटर एक जैसा नहीं होता: सुरंग के बाहर से पहाड़ एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंदर चट्टान की प्रकृति कुछ मीटर के अंतराल पर बदल सकती है. कहीं मजबूत चट्टान मिल सकती है तो कुछ दूरी बाद fractured rock, shear zone या कमजोर रॉक मास सामने आ सकता है. यही वजह है कि टनल इंजीनियरिंग में excavation के साथ-साथ लगातार geological mapping और monitoring की जरूरत होती है. डीपीआर में जो भूगर्भीय तस्वीर बनाई गई है वह खुदाई शुरू होने के बाद सामने आने वाली वास्तविक स्थिति से अलग हो सकती है. इसलिए सुरंग का डिजाइन और सपोर्ट सिस्टम जमीन के भीतर मिलने वाली वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर बदलना पड़ता है.
हर टनल का होना चाहिए अलग रिस्क रजिस्टर: बीड़ी जोशी कहते हैं उत्तराखंड की सभी सुरंगों के लिए एक ही सुरक्षा फार्मूला काफी नहीं होगा. किसी सुरंग में पानी का खतरा ज्यादा है तो किसी में कमजोर चट्टान का कहीं पोर्टल के ऊपर भूस्खलन का खतरा है. कहीं बाढ़ और फ्लैश फ्लड का खतरा है. जिसके कारण हर परियोजना के लिए रिस्क रजिस्टर होना चाहिए. जिसमें हर संभावित खतरे की पहचान उसकी गंभीरता और उससे निपटने की योजना दर्ज हो. साथ ही सुरंग के भीतर रियल टाइम मॉनिटरिंग, मजबूत कम्युनिकेशन होना चाहिए. इसके साथ ही सुरंग निर्माण में सबसे बड़ा जोखिम उठाने वाला व्यक्ति वह मजदूर है जो रोजाना पहाड़ के भीतर उतरता है, इंजीनियर बाहर बैठकर ड्रॉइंग देखते हैं, अधिकारी रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन मजदूर सीधे उस चट्टान के सामने खड़ा होता है जिसकी वास्तविक प्रकृति हर दिन बदल सकती है. इसलिए हर मजदूर को यह पता होना चाहिए कि खतरे की स्थिति में किस रास्ते से बाहर निकलना है? किसे सूचना देनी है? किस परिस्थिति में काम रोकना है?
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