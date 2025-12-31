चमोली THDC टनल हादसा: टीबीएम साइट पर आपस में टकराई दो ट्रॉलियां, हादसे में 88 मजदूर घायल
टीएचडीसी की पीपलकोटी में निर्माणाधीन टनल में ट्रॉलियों से मजदूर काम करने जा रहे थे, अंदर से आ रही खाली ट्रॉली से हुई टक्कर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 31, 2025 at 8:37 AM IST
चमोली: उत्तराखंड में टीएचडीसी की साइट पर बड़ा हादसा हुआ है. जनपद चमोली के पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट (Tunnel Boring Machine) पर मंगलवार रात शिफ्ट चेंज के समय एक हादसा हुआ. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टनल के भीतर मजदूरों को लाने-ले जाने वाली दो ट्रॉलियों की आपस में टक्कर हो गई. इस हादसे में बड़ी संख्या में मजदूर घायल हो गए. जब ये हादसा हुआ तब टनल साइट पर 109 मजदूर थे. ये हादसा टीएचडीसी की निर्माणाधीन विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना के अंदर हुआ.
चमोली में टीएचडीसी की टनल में बड़ा हादसा: चमोली जिले के पीपलकोटी स्थित मायापुर हाट गांव में निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया. टनल के भीतर मजदूरों को लाने-ले जाने वाली दो ट्रॉलियों की आपस में टक्कर हो गई, जिससे कई मजदूर घायल हो गए. घायल मजदूरों का जिला अस्पताल गोपेश्वर और पीपलकोटी में उपचार चल रहा है.
ट्रॉलियों की टक्कर से 88 मजदूर घायल: हादसे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी गौरव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे. वहां भर्ती घायलों का हालचाल जाना तथा चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने बताया कि-
प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 100 लोगों में से 88 लोगों के घायल होने की सूचना है. इनमें से 70 घायल मजदूरों का उपचार जिला अस्पताल गोपेश्वर में किया गया है. 66 लोगों को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. 4 मजदूरों का जिनके फ्रैक्चर हुए हैं जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. 18 घायल मजदूरों का उपचार विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी में किया गया है. इन लोगों को भी इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है. घायलों की स्थित ठीक है. 21 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.
-गौरव कुमार, जिलाधिकारी, चमोली-
घायल मजदूरों का गोपेश्वर और पीपलकोटी में चल रहा है इलाज: दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परियोजना प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की मदद से घायल मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गया. टनल के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य शुरू किया गया. स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. परियोजना प्रबंधन से भी रिपोर्ट तलब की गई है.
शिफ्ट चेंज के दौरान टकराई ट्रॉलियां: चमोली के एसपी ने बताया कि-
दो ट्रॉलियों की टक्कर शिफ्ट चेंज के दौरान हुई. हमारी सीआईएसएफ के सिक्योरिटी हेड विश्वनाथ से बात हुई है. उन्होंने बताया कि एक ट्रॉली टनल के अंदर से 5 किलोमीटर बाहर को आ चुकी थी. बाहर से जा रही ट्रॉली करीब ढाई किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी. वहां पर दोनों ट्रॉलियों की टक्कर हुई है. अंदर से आ रही ट्रॉली खाली थी. उस ट्रॉली के ब्रेक सिस्टम में गड़बड़ होने से टक्कर हुई है. जो मजदूर घायल हुए हैं उनमें ज्यादातर बिहार, झारखंड और ओडिशा के हां. टीएचडीसी के अधिकारियों से पूरी डिटेल ली जा रही है.
-सुरजीत सिंह पंवार, एसपी, चमोली-
विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की साइट पर हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर 444 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना का काम चल रहा है. इस परियोजना का नाम विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना है.
रोज की तरह मंगलवार को भी परियोजना की टनल के अंदर कार्य चल रहा था. टनल में बोरिंग मशीन के जरिये खोदाई हो रही थी. रात 9 बजे शिफ्ट चेंज के दौरान अंदर से आ रही खाली ट्रॉली बाहर से मजदूरों को ला रही ट्रॉली से टकरा गई.
ये भी पढ़ें: