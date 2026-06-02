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उत्तराखंड में 179 ब्लैक स्पॉट, होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, सुधारीकरण के बाद दुर्घटनाएं हुईं तो होगी कार्रवाई

उत्तराखंड में साल दर साल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है. जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. जिसकी मुख्य वजह यह है कि इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है. जिस पर लगाम लगाए जाने को लेकर परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से काम तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क दुर्घटनाएं और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है. उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब परिवहन विभाग ने प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉट का ऑडिट करने का निर्णय लिया है. ताकि सड़कों की स्थिति को बेहतर किया जा सके, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो.

देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं सरकार और जनता के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है. खास बात यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है. सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाए जाने को लेकर परिवहन विभाग, चिन्हित ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट करने जा रहा है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सड़क के सुधारीकरण का काम किया जाएगा. सड़क के सुधारीकरण के बाद भी अगर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो उसके लिए परिवहन विभाग और चालक जिम्मेदार होंगे. आइए जानते हैं क्या है उत्तराखंड में ब्लैक स्पॉट की स्थिति और साल दर सड़क दुर्घटनाएं कैसे बन रही है चुनौती.

इसे कहते हैं ब्लैक स्पॉट: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही मैदानी क्षेत्रों में हो रही सड़क दुर्घटनाएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. ऐसे में मुख्य रूप से जिस स्पॉट पर अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उन स्पॉट को परिवहन विभाग ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लेता है. साथ ही चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर सड़क दुर्घटनाओं के वजह को जानने के लिए अध्ययन किया जाता है और फिर सुधार के कार्य किए जाते हैं. ताकि सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके. ऐसे में अब परिवहन विभाग ने प्रदेश में मौजूद चिन्हित सभी ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया है. ऐसे में पहले चरण के तहत प्रदेश के 40 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी अध्ययन कराया जाएगा.

उत्तराखंड में चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति (PHOTO- ETV Bharat)

इन जिलों के ब्लैक स्पॉट का होगा ऑडिट: दरअसल, जब सड़कों का निर्माण कराया जाता है, उस दौरान कार्यवाही संस्था की ओर से निर्माण कराए गए सड़क का विभागीय ऑडिट भी कराया जाता है. ताकि अगर कुछ सुधार की गुंजाइश है तो उसको समय से ठीक किया जा सके. इसके बाद समय-समय पर परिवहन विभाग की ओर से भी जरूरत पड़ने पर विभागीय ऑडिट कराया जाता है, लेकिन कई बार कमियां रह जाती है. जिसको देखते हुए परिवहन विभाग में प्रदेश के चार धाम यात्रा मार्गों पर मौजूद 40 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया है. जिसमें देहरादून जिले के 21, हरिद्वार जिले के 8, टिहरी जिले के 6, चमोली जिले के दो के साथ ही रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उत्तरकाशी जिले के एक-एक ब्लैक स्पॉट को शामिल किया गया है.

देहरादून में 57 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए. (PHOTO- ETV Bharat)

उत्तराखंड में चिन्हित ब्लैक स्पॉट की स्थिति

देहरादून जिले में कुल 57 ब्लैक स्पॉट चिन्हित है, जिसमें से 14 पीडब्ल्यूडी, 21 एनएच और 22 एनएचएआई मार्ग पर हैं.

हरिद्वार जिले में कुल 40 ब्लैक स्पॉट चिन्हित है, जिसमें से 6 पीडब्ल्यूडी, 2 एनएच, 31 एनएचएआई मार्ग और 1 बीएचईएल मार्ग पर है.

उधम सिंह नगर जिले में कुल 40 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 7 पीडब्ल्यूडी, 3 एनएच और 30 एनएचएआई मार्ग पर है.

चमोली जिले में कुल 2 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जो पीडब्ल्यूडी मार्ग पर है.

टिहरी गढ़वाल जिले में कुल 7 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 1 पीडब्ल्यूडी, 5 एनएच और 1 बीआरओ मार्ग पर है.

पौड़ी गढ़वाल जिले में कुल 2 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 1 पीडब्ल्यूडी और 1 एनएच मार्ग पर है.

अल्मोड़ा जिले में कुल 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 2 पीडब्ल्यूडी और 1 एनएच मार्ग पर है.

नैनीताल जिले में कुल 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 5 पीडब्ल्यूडी, 8 एनएच और 4 एनएचएआई मार्ग पर है.

पिथौरागढ़ जिले में कुल 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 2 पीडब्ल्यूडी और 1 पीएमजीएसवाई मार्ग पर है.

उत्तरकाशी जिले में कुल 4 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 1 एनएच, 1 एनएचएआईडीसीएल और 2 बीआरओ मार्ग पर है.

चंपावत जिले में कुल 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जिसमें से 1 पीडब्ल्यूडी, 1 एनएच और 1 एनएचएआई मार्ग पर है.

रुद्रप्रयाग जिले में कुल 1 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हैं, जो एनएच मार्ग पर है.

सिर्फ बागेश्वर जिले में ब्लैक स्पॉट नहीं: उत्तराखंड में कुल 179 चिन्हित ब्लैक स्पॉट हैं. जिसमें से 23 ब्लैक स्पॉट पर लघुकालीन (शॉर्ट टर्म) सुधार कार्य किए गए हैं. इसी तरह, 156 ब्लैक स्पॉट पर लघुकालीन/दीर्घकालीन (शॉर्ट टर्म/ लॉन्ग टर्म) सुधार कार्य किए गए हैं. वहीं, 23 ब्लैक स्पॉट ऐसे हैं, जहां पर सुधार के काम किए जाने बाकी हैं. खास बात ये है कि उत्तराखंड के 13 जिलों में से बागेश्वर जिले को छोड़ बाकी सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट मौजूद हैं. ऐसे में परिवहन विभाग की ओर से पहले चरण में 40 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराए जाने के बाद, जरूरत के आधार पर सुधारीकरण के कार्य किए जाएंगे.

देहरादून जिले के 21 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा. (PHOTO- ETV Bharat)

क्या होता है ब्लैक स्पॉट: ज्यादा जानकारी देते हुए संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव कुमार मेहरा ने बताया कि, उत्तराखंड में 179 चिन्हित ब्लैक स्पॉट हैं. किसी भी क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का एक पैमाना है, जिसके तहत अगर किसी स्पॉट पर पिछले 3 साल के भीतर 8 से 10 मौतें हुई हो, या फिर पांच बड़ी दुर्घटनाएं हुई हों. ऐसे में उस 500 मीटर के पैच को ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया जाता है. चिन्हित ब्लैक स्पॉट में से तमाम ब्लैक स्पॉट पर लघुकालीन/ दीर्घकालीन कुछ काम किए गए है. ऐसे में ब्लैक स्पॉट क्षेत्र में रोड इंजीनियरिंग की वजह से कोई सड़क दुर्घटना न हो, इसके लिए ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है.

ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए टेंडर के जरिए एक कंपनी का भी चयन कर लिया गया है. ऐसे में पहले चरण में 40 ब्लैक स्पॉट का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा. ये सभी ब्लैक स्पॉट चारधाम यात्रा मार्ग पर है. थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे पता चल सकेगा कि रोड इंजीनियरिंग में और क्या सुधार करने की जरूरत है? ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके. ऐसे में थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद प्राप्त होने वाले सुझाव के आधार पर काम किया जाएगा. कंपनी के साथ एमओयू साइन हो चुका है. और अगले तीन महीने में इस ऑडिट को पूरा करने को कहा गया है.

राजीव कुमार मेहरा, संयुक्त परिवहन आयुक्त

संयुक्त परिवहन आयुक्त ने कहा कि, अगर किसी भी ब्लैक स्पॉट में कोई दुर्घटना होती है तो उसमें रोड इंजीनियरिंग दोषी न हो. यही वजह है कि थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जा रहा है. ऐसे में ऑडिट के बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर रोड इंजीनियरिंग की कमियों को दूर किया जाएगा. रोड इंजीनियरिंग की कमियां दूर होने के बाद भी अगर सड़क दुर्घटनाएं होती है तो इस बात को देखना पड़ेगा कि कहीं परिवर्तन की कमी, चालक की लापरवाही या फिर जागरूकता की कमी तो नहीं है. जब किसी ब्लैक स्पॉट पर सुधार के काम कर लिए जाते हैं तो उसको ब्लैक स्पॉट क्षेत्र से हटा दिया जाता है. लेकिन समय के साथ नए नए ब्लैक स्पॉट क्षेत्र भी चिन्हित होते रहते हैं.

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