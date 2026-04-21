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चारधाम यात्रा में गूगल मैप पर आएगा अलर्ट, कहां हुआ लैंडस्लाइड, कहां लगा जाम पहले ही मिलेगी सूचना

देहरादून: गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए इस बाद ट्रैफिक निदेशालय ने खास इंतजाम किए हैं. इस बार ट्रैफिक निदेशालय ने चारधाम यात्रा में आने श्रद्धालुओं के लिए गूगल मैप के जरिए नई सुविधा शुरू की है. अगर श्रद्धालु गूगल मैप के जरिए यात्रा पर जा रहा है, तो उसको यात्रा मार्ग पर लैंड स्लाइड होने के बाद अलर्ट आ जाएगा.

19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है चारधाम यात्रा: 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम कपाट 23 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे. चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग सुगम हो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. चारधाम यात्रा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. यात्रा मार्गों पर यात्रा नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधा विस्तार के लिए विशेष कार्य योजना लागू की गई है.

चारधाम यात्रा सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किए ये काम: यात्रा मार्गों पर संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कुल 53 बोटलनेक प्वाइंट, 109 लैंड स्लाइडिंग क्षेत्र, 57 ब्लैक स्पॉट और 274 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित किए गए हैं. इन स्थानों पर विशेष निगरानी करने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर 751 चेतावनी बोर्ड, 195 कन्वेंस मिरर और 20 ब्लिंकर लाइट लगाई गई हैं.

डायवर्जन और हॉल्टिंग क्षेत्र भी बनाए गए: चारधाम यात्रा में अगर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग जनपदों में कुल 31 डाइवर्जन स्थल चिन्हित किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था की है. यात्रियों की सुविधा के लिए सात जनपदों में कुल 127 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. इनमें करीब 43,416 कारों और 7,855 बसों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध है. इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कुल 48 हॉल्टिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 1,16,420 है.