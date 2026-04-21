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चारधाम यात्रा में गूगल मैप पर आएगा अलर्ट, कहां हुआ लैंडस्लाइड, कहां लगा जाम पहले ही मिलेगी सूचना

ट्रैफिक पुलिस निदेशालय ने 53 बोटलनेक प्वाइंट, 109 लैंड स्लाइडिंग क्षेत्र, 57 ब्लैक स्पॉट और 274 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित किए हैं

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चारधाम यात्रा में ट्रैफिक पुलिस की तैयारी (File Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 21, 2026 at 12:15 PM IST

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देहरादून: गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने के साथ ही 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए इस बाद ट्रैफिक निदेशालय ने खास इंतजाम किए हैं. इस बार ट्रैफिक निदेशालय ने चारधाम यात्रा में आने श्रद्धालुओं के लिए गूगल मैप के जरिए नई सुविधा शुरू की है. अगर श्रद्धालु गूगल मैप के जरिए यात्रा पर जा रहा है, तो उसको यात्रा मार्ग पर लैंड स्लाइड होने के बाद अलर्ट आ जाएगा.

19 अप्रैल से शुरू हो चुकी है चारधाम यात्रा: 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम कपाट 23 अप्रैल को कपाट खुल जाएंगे. चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग सुगम हो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. चारधाम यात्रा में यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं. यात्रा मार्गों पर यात्रा नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधा विस्तार के लिए विशेष कार्य योजना लागू की गई है.

चारधाम यात्रा सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने किए ये काम: यात्रा मार्गों पर संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कुल 53 बोटलनेक प्वाइंट, 109 लैंड स्लाइडिंग क्षेत्र, 57 ब्लैक स्पॉट और 274 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित किए गए हैं. इन स्थानों पर विशेष निगरानी करने के लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर 751 चेतावनी बोर्ड, 195 कन्वेंस मिरर और 20 ब्लिंकर लाइट लगाई गई हैं.

डायवर्जन और हॉल्टिंग क्षेत्र भी बनाए गए: चारधाम यात्रा में अगर ट्रैफिक दबाव बढ़ जाता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग जनपदों में कुल 31 डाइवर्जन स्थल चिन्हित किए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग व्यवस्था की है. यात्रियों की सुविधा के लिए सात जनपदों में कुल 127 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. इनमें करीब 43,416 कारों और 7,855 बसों की पार्किंग क्षमता उपलब्ध है. इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कुल 48 हॉल्टिंग क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनकी कुल यात्री क्षमता 1,16,420 है.

ऐसे व्यवस्थित होगी चारधाम यात्रा: यात्रा प्रबंधन के लिए कुल 462 यातायात पुलिसकर्मी और 294 होमगार्ड/पीआरडी जवान तैनात किए गए हैं. साथ ही 14 इंटरसेप्टर वाहन, 7 बुलेट मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर, 301 स्लाइडिंग बैरियर, 60 ब्रेथ एनालाइजर, 1040 ट्रैफिक कोन सहित अन्य उपकरण, 8 हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल यूनिट, 6 क्रेन, 195 कन्वैक्स मिरर और 58 बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए गए हैं.

ट्रैफिक निदेशालय की खास तैयारी: एसपी ट्रैफिक निदेशालय शाहजहां जावेद खान ने बताया है कि चारधाम यात्रा मार्ग कर अधिकतर देखा जाता है कि पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग होने के कारण जाम लग जाता है. ट्रैफिक के अधिक दबाव के कारण भी जाम की स्थिति बनती है. इसके कारण चारधाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस बार ट्रैफिक निदेशालय ने खास तैयारी की है.

अब यात्रा मार्ग में कहीं भी बोटलनेक क्षेत्र लैंड स्लाइडिंग को गूगल से मैपिंग कराई गई है. जो कोई श्रद्धालु अपने गूगल मैप से चारधाम यात्रा में जायेंगे तो उसे पहले से ही अलर्ट आ जाएगा. एक्सीडेंट क्षेत्र और जाम लगने की स्थिति में देहरादून में कंट्रोल बनाया गया है. पहाड़ी जनपदों से कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी और कंट्रोल रूम से आपदा कंट्रोल रूम को दी जाएगी. इसके बाद यात्रा मार्ग पर हर 10 किलोमीटर पर बैठे सर्विस प्रोवाइडर को अलर्ट मैसेज जाएगा कि यात्रा मार्ग पर जाम लगा हुआ है या फिर लैंड स्लाइडिंग हुई है.
-शाहजहां जावेद खान, एसपी, ट्रैफिक निदेशालय-

चारधाम यात्रा में इस बार गूगल मैप पर आएगा अलर्ट: एसपी ट्रैफिक निदेशालय जावेद ने बताया कि इसके बाद श्रद्धालु रुक सकते हैं या फिर अपनी यात्रा धीमी कर सकते हैं. श्रद्धालुओं को समय-समय पर अलर्ट मैसेज भेजे जाएंगे. साथ ही यात्रा मार्ग पर कौन-कौन से रूट हैं, उसके लिए ट्रैफिक निदेशालय क्यूआर कोड स्कैनर तैयार करने जा रहा है. ये क्यूआर कोड श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जाएंगे. वहीं चारधाम यात्रा के दौरान अगर ट्रैफिक का दबाव पड़ता है, तो ट्रैफिक निदेशालय ने प्लेन ए, बी ओर सी बनाए हैं. यात्रा मार्ग पर सबसे अधिक हरिद्वार और देहरादून में वाहनों का दबाव रहता है. ऐसे में हरिद्वार और देहरादून में हॉल्टिंग स्थान और पार्किंग व्यवस्था की गई हैं. यात्रा का दबाव पर कम होने पर यात्रियों को जाने दिया जाएगा.
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