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अब नहीं खोएगी कोई दूसरी 'बबीता', उत्तराखंड में ट्रेक रूट पर भटके तो नेटवर्क बिना भी ऐप बताएगा सही रास्ता

उत्तराखंड में ट्रेक रूट्स की जीपीएस एवं जीआईएस मैपिंग ( फोटो सोर्स- Trek The Himalayas )

देहरादून: उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों में ट्रेकिंग के दौरान नेटवर्क की समस्या अब बड़ी हद तक दूर हो सकती है. पर्यटन विभाग करीब 100 हाइक और ट्रेक रूट्स की जीपीएस (GPS) एवं जीआईएस (GIS) मैपिंग करा रहा है. इन रूट्स के लिए ऐसा मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जो बिना मोबाइल नेटवर्क के भी काम करेगा और ट्रेकर्स को रास्ता, कैंपिंग साइट, पानी के स्रोत, होमस्टे और इमरजेंसी प्वाइंट जैसी जानकारी देगा.

डेटा कलेक्शन में जुटी विशेषज्ञों की टीम: वहीं, ट्रेक द हिमालयाज के ऑपरेशन हेड रजत शाह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि पूरा सिस्टम जीपएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) पर आधारित होगा. जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां भी पहले से सेव किया गया मैप काम करेगा. उन्होंने बताया कि,

रास्ता भटका तो ऐप बताएगा री-रूट: पर्यटन सचिव गर्ब्याल ने बताया कि अगर कोई ट्रेकर अपने तय रास्ते से हटता है, तो उसे सही रास्ते पर लौटने में ऐप मदद करेगा. पर्यटन विभाग के मुताबिक, आपात स्थिति में एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के लिए भी यह जानकारी रेस्क्यू ऑपरेशन में उपयोगी हो सकती है. उनके मुताबिक, मैपिंग के दौरान पानी के स्रोत, कैंप साइट, ऊंचाई, जरूरी परमिट और अनुमति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी. साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी लोकेशन को भी मैप किया जाएगा.

उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड (UTDB) और 'ट्रेक द हिमालयाज' के सहयोग से चल रहे इस प्रोजेक्ट में गढ़वाल एवं कुमाऊं के 10 जिलों के ट्रेकिंग रूट शामिल किए गए हैं. इनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी जिले शामिल हैं. नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप, रालमधुरा-रांथन खड़क, नंदीकुंड, गुलाबी कांठा, कामेट बेस कैंप, काकभुशंडी, दयाली सेरा, गौमुख-तपोवन, ऑडेन कोल ट्रेक, मयाली पास, पंचाचूली बेस कैंप और मिलम ग्लेशियर जैसे ट्रेक भी इस मैपिंग में शामिल हैं. उत्तराखंज के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि,

नेटवर्क गया तो भी नहीं छूटेगा रास्ता: उत्तराखंड में ट्रेकिंग के दौरान सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक मोबाइल नेटवर्क का न होना है. कई ऐसे इलाके हैं, जहां कुछ किलोमीटर चलने के बाद मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है. ऐसे में अगर कोई ट्रेकर तय रास्ते से हट जाए, तो उसके पास वापस सही रास्ता तलाशने का आसान साधन नहीं होता. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने 100 ट्रेक और हाइक रूट्स की मैपिंग का काम शुरू किया है.

"करीब 100 ट्रेक्स का डेटा फील्ड में जाकर जुटाया जा रहा है. इनमें एक-दो दिन की छोटी हाइक से लेकर चार से छह दिन तक चलने वाले बड़े ट्रेक और ऊंचे दर्रे भी शामिल हैं. मैपिंग के लिए 8-8 सदस्यों की टीमें बनाई गई हैं. इनमें जीआईएस यानी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) विशेषज्ञ, कंटेंट राइटर और अनुभवी ट्रेक लीडर शामिल हैं."- रजत शाह, ऑपरेशन हेड, ट्रेक द हिमालयाज

"फील्ड टीम सिर्फ रास्ते की लाइन दर्ज नहीं कर रही है, बल्कि ट्रेक के दौरान मिलने वाली सुविधाओं और जरूरी स्थानों की जानकारी भी जुटा रही है. ऐप में आगे चलकर होमस्टे, चाय की दुकान, पानी, अस्पताल या दूसरी जरूरी सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी. रेफरेंस नोट में स्थानीय गाइड, होमस्टे, चाय की दुकानों और इमरजेंसी सहायता केंद्रों को ऐप से जोड़ने की योजना भी बताई गई है."- रजत शाह, ऑपरेशन हेड, ट्रेक द हिमालयाज

सिर्फ ट्रेक नहीं, गांव और स्थानीय लोगों का भी रहेगा डेटा: इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय गांवों को ट्रेकिंग से जोड़ना भी है. ट्रेक द हिमालयाज के फाउंडर राकेश पंत के मुताबिक, ऐप पर ट्रेक रूट के आसपास मौजूद होमस्टे और उनकी उपलब्धता की जानकारी भी दी जाएगी. इसके अलावा स्थानीय गाइडों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसमें बेसिक और एडवांस्ड माउंटेनियरिंग कोर्स कर चुके युवाओं के साथ फर्स्ट-एड सर्टिफाइड गाइडों की जानकारी शामिल की जाएगी. राकेश पंत का कहना है कि,

ट्रेक द हिमालयाज के फाउंडर राकेश पंत का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता: उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के नटीन गांव के स्थानीय युवा अमरजीत का कहना है कि ट्रेक रूट की सही मैपिंग होने से गांव के युवाओं को सीधे फायदा मिल सकता है. उनके मुताबिक, कई बार बाहर से आने वाले पर्यटक सही रास्ता और लोकेशन नहीं तलाश पाते. ऐसे में अगर डिजिटल मैप पर रास्ता और आसपास की सुविधाएं साफ दिखाई देंगी, तो पर्यटक आसानी से गांव और ट्रेकिंग प्वाइंट तक पहुंच सकेंगे. अमरजीत का कहना है कि,

उत्तरकाशी के नटीन गांव के स्थानीय युवा अमरजीत का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

ट्रेक द हिमालयाज के फाउंडर राकेश पंत भी इसे रोजगार से जोड़कर देखते हैं. उनका कहना है कि प्रोजेक्ट की जानकारी सामने आने के बाद गांवों से लोग खुद संपर्क कर रहे हैं. ताकि, उनके होमस्टे और दूसरी सेवाओं को ऐप में शामिल किया जा सके. जीआईएस (GIS) टीमें और जिला पर्यटन अधिकारी भी गांवों में जाकर जानकारी जुटा रहे हैं.

खूबसूरत ट्रेक रूट पर ट्रेकर (फोटो सोर्स- Trek The Himalayas)

बर्फीले इलाकों से शुरू हुआ मैपिंग का काम, एक साल में तैयार होगा पूरा सिस्टम: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के मुताबिक, पहले चरण में चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों के रूट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बर्फबारी वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए 42 सदस्यों की टीम फील्ड में भेजी जा चुकी है. इन टीमों का काम आने वाले महीनों में अलग-अलग रूट्स का तकनीकी सर्वे और डेटा कलेक्शन करना है.

विशेष ऐप और नेविगेशन सिस्टम बनाने पर काम (फोटो सोर्स- Trek The Himalayas)

"प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ मोबाइल ऐप तैयार नहीं किया जा रहा है. एक कॉफी टेबल बुक भी तैयार की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के ट्रेक रूट, वहां के प्राकृतिक दृश्य, गांव, संस्कृति और स्थानीय जीवन को जगह दी जाएगी."- धीराज गर्ब्याल, पर्यटन सचिव, उत्तराखंड

ट्रेक द हिमालयाज के ऑपरेशन हेड रजत शाह के मुताबिक, पूरे प्रोजेक्ट को करीब एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत फील्ड मैपिंग, डेटा तैयार करने, ऐप डेवलपमेंट और कॉफी टेबल बुक का काम साथ-साथ चलेगा. प्रोजेक्ट में ट्रेक लीडर, GIS/GPS विशेषज्ञ, मोबाइल ऐप डेवलपर और कंटेंट राइटर्स की अलग-अलग भूमिका तय की गई है. GIS और GPS विशेषज्ञ मैप तैयार करेंगे, ट्रेक लीडर रूट से जुड़ी तकनीकी जानकारी देंगे और कंटेंट टीम रास्तों तथा स्थानीय क्षेत्रों की जानकारी को व्यवस्थित करेगी.

ट्रेकिंग रूट पर आगे बढ़ते लोग (फोटो सोर्स- Trek The Himalayas)

बबीता पांडे केस ने भी उठाए थे ट्रेकिंग में सुरक्षा के सवाल: उत्तराखंड के ट्रेकिंग रूट्स पर सुरक्षा और नेविगेशन की जरूरत को हाल में सामने आए बबीता पांडे मामले से भी समझा जा सकता है. उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल क्षेत्र में ट्रेकिंग के दौरान बबीता पांडे के लापता होने की घटना काफी चर्चा में रही थी. ऐसे मामलों में पहाड़ का कठिन भूगोल, खराब मौसम और कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होना, रेस्क्यू टीमों के लिए चुनौती बढ़ा देता है.

हिमालयी इलाकों में ट्रेकिंग (फोटो सोर्स- Trek The Himalayas)

हालांकि, बबीता पांडे केस में और भी कई महत्वपुर्ण पहलू है, जिन्हें नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की ऑफलाइन GPS/GIS व्यवस्था तैयार की जा रही है, उसमें ट्रेक का डिजिटल रूट, महत्वपूर्ण लोकेशन और इमरजेंसी प्वाइंट पहले से दर्ज होंगे. ऐसे में ट्रेकर को अपने रास्ते की जानकारी मिल सकेगी और जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू एजेंसियों के लिए भी डिजिटल डेटा उपयोगी हो सकता है. यही वजह है कि उत्तराखंड में बढ़ते ट्रेकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के बीच यह पहल सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देने का मामला नहीं, बल्कि ट्रेकिंग रूट्स पर सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की कोशिश भी है.

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