उत्तराखंड का संशोधित टूरिज्म इवेंट कैलेंडर जारी, अब हर अनदेखी खूबसूरत जगह पहुंचेंगे पर्यटक
संशोधित टूरिज्म कैलेंडर में बुग्याल, झीलें, वाइल्डलाइफ, स्नो टूरिज्म, ट्रेकिंग, एडवेंचर, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन समेत कम चर्चित स्थल शामिल, रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 3, 2026 at 2:16 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पर्यटन को अब सिर्फ चारधाम या कुछ चुनिंदा हिल स्टेशनों तक सीमित रखने के बजाय, पूरे साल और पूरे राज्य के पर्यटन स्थलों को एक कैलेंडर से जोड़ने की तैयारी है. टूरिज्म कैलेंडर में मौसम और पर्यटन सीजन के हिसाब से तय किया जाएगा कि किस महीने पर्यटक किस डेस्टिनेशन का रुख कर सकते हैं.
उत्तराखंड की हर खूबसूरत जगह तक पहुंचेगा पर्यटक: इसमें बुग्याल, झीलें, वाइल्डलाइफ, स्नो टूरिज्म, ट्रेकिंग, एडवेंचर, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन समेत कम चर्चित स्थलों को भी शामिल किया गया है. साथ ही आने वाले समय में दूसरे टूरिस्ट प्लेस को भी जोड़ा जायेगा. इससे पर्यटकों को पहले से यात्रा की योजना बनाने में मदद मिलेगी और ऑफ-सीजन में भी नए डेस्टिनेशन विकसित करने का रास्ता खुलेगा.
टूरिज्म कैलेंडर बताएगा कब कहां करें दीदार: उत्तराखंड में पर्यटन को केवल चारधाम और धार्मिक यात्राओं तक सीमित रखने के बजाय पूरे साल अलग-अलग क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने की तैयारी की जा रही है. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का संशोधित इवेंट कैलेंडर जारी किया है. इसमें वाटर, लैंड और एयरो एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े आयोजनों के साथ-साथ कार रैली, एमटीबी, विंटर कार्निवाल, ट्रेकिंग, पर्यटन कारोबारियों की कन्वेंशन और वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल किए गए हैं. कैलेंडर में कुल 20 आयोजन दर्ज हैं और बोर्ड-अनुमोदित आयोजनों का कुल बजट 21.35 करोड़ रुपये रखा गया है.
पर्यटन विभाग ने जारी किया उत्तराखंड का टूरिज्म कैलेंडर: पर्यटन विभाग के इस कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों को अलग-अलग तरह के पर्यटन आयोजनों से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है. यानी कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक और मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक पर्यटन गतिविधियों का सालभर का शेड्यूल तैयार किया गया है.
तीन नए आयोजन कैलेंडर में शामिल: कैलेंडर में तीन नए आयोजन जोड़े गए हैं. इनमें नवंबर में होने वाली Himalayan Car Rally 2026 सबसे महत्वपूर्ण है. यह 19 से 21 नवंबर के बीच देहरादून, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल से होकर प्रस्तावित है. विभाग के अनुसार इसमें राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी होगी और इसे भविष्य में होने वाली Ultimate Himalayan Car Rally की दिशा में एक पूर्ववर्ती आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है. इस आयोजन का बजट अभी तय नहीं किया गया है और इसके लिए बजट अलग से स्वीकृत किया जाएगा.
दिसंबर में बागेश्वर के कौसानी में ATOAI Annual Convention प्रस्तावित है. 13 से 16 दिसंबर के बीच होने वाले इस आयोजन में Adventure Tour Operators Association of India की भागीदारी होगी. इसका उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े कारोबारियों और हितधारकों को उत्तराखंड में जोड़ना है.
इसी तरह 15 से 20 दिसंबर के बीच नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में Weddings in Uttarakhand Conclave प्रस्तावित किया गया है. यह आयोजन वेडिंग प्लानर्स और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इससे उत्तराखंड में वेडिंग टूरिज्म को एक अलग पर्यटन उत्पाद के तौर पर बढ़ावा देने की कोशिश दिखाई देती है. इन तीनों नए आयोजनों का बजट बोर्ड के मौजूदा 21.35 करोड़ रुपये के कुल बजट में शामिल नहीं है.
कैलेंडर में कई बड़े आयोजनों की तारीख बदली: कैलेंडर में केवल नए आयोजन ही नहीं जोड़े गए, बल्कि पहले से बोर्ड-अनुमोदित कई आयोजनों की तारीखों में भी बदलाव किया गया है. पिथौरागढ़ में प्रस्तावित High Altitude Marathon, Adi Kailash Parikrama 2.0 अब 24 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच प्रस्तावित है. इसके लिए 3 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है. मूल बोर्ड कैलेंडर में इसकी तारीख 15 से 20 अक्टूबर थी.
इसी तरह Ultimate Uttarakhand MTB Challenge, 5th Edition की तारीख भी बदली गई है. अब यह 20 से 26 नवंबर के बीच प्रस्तावित है. लगभग 700 किलोमीटर लंबे इस आयोजन का रूट मुक्तेश्वर से मसूरी तक बागेश्वर, कर्णप्रयाग, गुप्तकाशी और अन्य क्षेत्रों से होकर प्रस्तावित है. इसके लिए 2.50 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है.
टिहरी एयरो फेस्टिवल को भी संशोधित किया गया है. जनवरी 2027 में प्रस्तावित इस आयोजन की तारीख अभी तय नहीं है. बोर्ड कैलेंडर में इसके लिए 2 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट है. पहले इसे 16 से 20 नवंबर 2026 के बीच प्रस्तावित किया गया था.
पौड़ी में होने वाला Nayar Valley Festival भी संशोधित हुआ है. फरवरी 2027 में प्रस्तावित इस आयोजन की तारीख अभी तय नहीं है. पहले इसे 1 से 3 नवंबर 2026 के बीच रखा गया था.
एडवेंचर टूरिज्म पर सबसे ज्यादा जोर: कैलेंडर में उत्तराखंड के एडवेंचर टूरिज्म को स्पष्ट तौर पर प्राथमिकता दी गई है. चमोली में Niti Extreme Ultra Marathon, पूरे राज्य में सितंबर से मार्च तक Trek of the Year, नैनीताल/उधम सिंह नगर में National Kayaking & Canoeing Championship, चंपावत के टनकपुर में River Rafting Festival, कुमाऊं और गढ़वाल में Mountaineering Expeditions तथा चमोली में Paragliding Cross-Country Competition शामिल हैं.
नैनीताल में Kotabagh Paragliding Accuracy Competition और चंपावत में Corbett Paragliding Festival भी कैलेंडर का हिस्सा हैं. वहीं बागेश्वर में जनवरी 2027 में Paragliding Accuracy Competition प्रस्तावित है.
विंटर टूरिज्म को भी कैलेंडर से जोड़ा: सर्दियों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विंटर कार्निवाल, चमोली के औली विंटर कार्निवाल और विंटर गेम्स तथा उत्तरकाशी के दयारा विंटर कार्निवाल को फरवरी 2027 में रखा गया है. औली आयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये और मुनस्यारी तथा दयारा के लिए 60-60 लाख रुपये का अनुमानित बजट है.
जिलों को भी आयोजन की जिम्मेदारी: कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण प्रावधान District Tourism Development Committees के माध्यम से पूरे साल अलग-अलग आयोजनों का है. इसके लिए 3 करोड़ रुपये का बोर्ड अनुमोदित बजट रखा गया है. यानी स्थानीय स्तर पर मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी पर्यटन गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी.
पर्यटन सचिव क्या कहते हैं: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल कहते हैं कि-
उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र को लगातार विकसित करने की कोशिश हो रही है. अब पर्यटन विभाग द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसके बाद साल भर उत्तराखंड में पर्यटक अलग-अलग जगह पर कई तरह के पर्यटन का लाभ ले सकेंगे. इससे पर्यटकों के पास न केवल उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में जाने का मौका होगा, बल्कि अपने इच्छा अनुसार समय के हिसाब से भी पर्यटक स्थल को चुन सकेंगे.
-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग-
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