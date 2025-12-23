ETV Bharat / bharat

फरवरी में होगा उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव, देश विदेश के पर्यटन सेक्टर के लोग होंगे शामिल

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन यात्रा चल रही है. नए साल की शुरुआत में ही नेशनल विंटर गेम्स होने जा रहे हैं. इसी के साथ राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में और अधिक बूस्टअप करने के लिए पर्यटन विभाग फरवरी माह में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का टूरिज्म कॉन्क्लेव प्लान कर रहा है.

उत्तराखंड में फरवरी महीने में होने जा रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर उत्तराखंड पर्यटन सचिव धिराज गर्ब्याल ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा को लेकर पूरे भारतवर्ष में जहां एक तरफ उत्तराखंड पर्यटन विभाग रोड शो कर रहा है, तो वहीं आने वाले साल के फरवरी माह में पर्यटन विभाग उत्तराखंड को वर्ल्ड टूरिज्म के नक्शे पर अंकित करने के लिए एक और बड़ा आयोजन करने जा रहा है.

पर्यटन सचिव ने बताया कि फरवरी माह में उत्तराखंड में इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा. इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर ऑपरेटर और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े तमाम लोग शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अब तक के 25 सालों के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा.