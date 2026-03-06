ETV Bharat / bharat

चारधाम यात्रा के लिए ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हेली टिकट ऐसे होगा बुक, टोल फ्री नंबर देखें

उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, पढ़ लें सारे जरूरी दिशा निर्देश

CHARDHAM YATRA REGISTRATION
चारधाम यात्रा पंजीकरण (ETV Bharat Graphics)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 6, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तिथियां नजदीक आ रही हैं. आज शुक्रवार से उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होंगे. चारधाम यात्रा 2026 के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और चमोली में बनाए गए विभिन्न बायोमेट्रिक काउंटर पर आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र के साथ मौके पर पंजीकरण कराकर होंगे.

उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन: उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर ऑप्शन खोल दिया है. तीन तरह से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है. तीर्थ यात्री registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके साथ ही चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए एप भी है. touristcareuttarakhand एप डाउनलोड करके भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तीर्थ यात्री क्यूआर कोड के जरिए भी पंजिकरण कर सकते हैं.

यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन है अनिवार्य: उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने साफ किया है कि चारधाम यात्रा से पूर्व पंजीकरण (Registration) करना अनिवार्य है. बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन मुश्किल होंगे. रजिस्ट्रेशन में सही मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपने साथ पर्याप्त ऊनी कपड़े, छतरी और रेनकोट आदि अवश्य लाएं.

रजिस्ट्रेशन कराते समय ये जानकारी देना जरूरी है: चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय स्वास्थ्य संबंधी सटीक जानकारी देना अनिवार्य है. इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा से पहले स्वास्थ्य की जांच कराने की सलाह दी गई है. यदि तीर्थयात्री दवा लेते हैं तो उसका पर्याप्त स्टॉक साथ रखें.

CHARDHAM YATRA REGISTRATION
19 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा 2026 (ETV Bharat Graphics)

यात्रा के दौरान एक सांस में नहीं चढ़ें चढ़ाई: तीर्थ यात्रियों को ये भी सलाह दी गई है कि यात्रा मार्ग पर विभिन्न पड़ावों पर विश्राम करते हुए आगे बढ़ें. एक ही सांस में चढ़ाई चढ़ने की गलती नहीं करें. क्योंकि पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है. ऐसे में दिल के मरीजों और सांस संबंधी रोगों वाले लोगों को दिक्कत आ सकती है. ये सलाह भी दी गई है कि अगर आप स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करें.

हेली टिकट यहां से बुक कराएं: उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने ये भी कहा है कि हेलीकॉप्टर सेवा से चारधाम यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्री समय पर टिकट बुक कर लें. टिकट बुक करने के लिए heliyatra.irctc.co.in साइट का ही प्रयोग करें, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए आईआरसीटीसी को ही अधिकृत किया गया है. तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि हेलीकॉप्टर टिकट देने का दावा करने वाले अनाधिकृत लोगों से बचें. इसके साथ ही धामों में दर्शन कराने का दावा करने वाले अनाधिकृत व्यक्तियों से भी बचने की सलाह दी गई है.

सिंगल यूज प्लास्टिक न करें प्रयोग: उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने कहा है कि यात्रा मार्गों पर गंदगी नहीं फैलाएं. मार्गों को स्वच्छ रखने में सहायता करें. सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने को कहा गया है. वाहनों की गति नियंत्रित रखने की सलाह भी दी गई है. चारधाम यात्रा रूट पर उचित पार्किंग में ही वाहन पार्क करने होंगे, जिससे जाम नहीं लगे.

चारधाम यात्रा के लिए टोल फ्री नंबर: उत्तराखंड चारधाम यात्रियों की मदद के लिए उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है. तीर्थ यात्री 0135-3520100 टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही दो अन्य नंबर भी चारधाम यात्रा के बारे में जानकारी लेने के लिए जारी किए गए हैं. तीर्थयात्री 0135-2559898 और 0135-2552627 नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं. उत्तराखंड पर्यटन परिषद ने अपना ईमेल आईडी touristcare.uttarakhand@gmail.com

चारधाम यात्रा की जरूरी जानकारी-

  • 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा
  • 6 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई
  • पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा
  • 19 अप्रैल को खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट
  • 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट
  • 23 अप्रैल को खुलेंगे बदरीनाथ धाम के कपाट
  • ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 50 काउंटर किए जाएंगे स्थापित
  • हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और चमोली में बनाए जाएंगे काउंटर
  • 17 अप्रैल से शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
  • चारधाम यात्रा के लिए 1,800 बसों का किया जाएगा संचालन

