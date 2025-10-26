ETV Bharat / bharat

महंगा होगा उत्तराखंड घूमना, दिसंबर से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, जानिये क्या रहेंगी दरें

देहरादून: दिसंबर से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा. यह निर्णय राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है. विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अलग-अलग कर दरें तय की गई हैं . छोटे वाहनों के लिए 80 रुपये, छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 250 रुपये, बसों के लिए 140 रुपये और ट्रकों के लिए उनके वजन के आधार पर 120 रुपये से 700 रुपये तक वसूले जाएंगे.

राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य की सीमाओं पर लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर रिकॉर्ड करेंगे. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही 16 कैमरे लगाए गए हैं. अब उनकी संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई है.

राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए एक विक्रेता कंपनी नियुक्त की है. उन्होंने बताया कैमरों द्वारा कैप्चर किया गया डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से विक्रेता को भेजा जाएगा, जो उत्तराखंड में पंजीकृत, सरकारी और दोपहिया वाहनों से संबंधित जानकारी को अलग करके भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के डेटाबेस में भेज देगा.