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उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड टूरिज्म का नया मॉडल, गंगोत्री-अस्कोट और हर्षिल में पर्यटकों को साइटिंग का प्लान

इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि भविष्य में बाहर से विशेषज्ञ बुलाने की जरूरत कम हो और स्थानीय युवा ही प्रशिक्षित गाइड, नेचर इंटरप्रेटर और स्नो लेपर्ड टूरिज्म से जुड़े दूसरे कार्यों में भूमिका निभा सकें.

इतना ही नहीं स्थानीय युवाओं को लद्दाख और देश के उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजने का प्रस्ताव है, जहां स्नो लेपर्ड टूरिज्म पहले से विकसित है. वहां युवा यह समझ सकेंगे कि स्नो लेपर्ड की साइटिंग के लिए पर्यटकों को किस तरह तैयार किया जाता है, किस तरह ट्रेकिंग और साइटिंग कराई जाती है और वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ पर्यटन गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाता है.

स्थानीय युवाओं को मिलेगा स्नो लेपर्ड टूरिज्म का प्रशिक्षण: पर्यटन विभाग स्थानीय युवाओं को इस नए वाइल्डलाइफ टूरिज्म मॉडल से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत युवाओं को स्नो लेपर्ड साइटिंग से जुड़े जरूरी उपकरणों के इस्तेमाल और पर्यटकों के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

उत्तराखंड की कोशिश सिर्फ पर्यटकों को इन दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने की नहीं है, बल्कि स्नो लेपर्ड संरक्षण, स्थानीय रोजगार और पर्यटन को एक साथ जोड़ने की है. इसके लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जा रहा है.

यानी पूरा इलाका पर्यटन के लिए खोलने के बजाय पहले वैज्ञानिक और वन्यजीव संरक्षण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संभावित साइटों की पहचान की जाएगी. इसके बाद चिन्हित क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही, रूट, गाइडिंग और अन्य जरूरी सुविधाओं को विकसित करने की दिशा में काम होगा.

गंगोत्री, हर्षिल और अस्कोट से होगी शुरुआत: फिलहाल पर्यटन विभाग और वन विभाग की ओर से गंगोत्री नेशनल पार्क, हर्षिल, अस्कोट वन्यजीव विहार और इनके आसपास के क्षेत्रों को फोकस में रखा गया है. इन क्षेत्रों में सबसे पहले उन स्थानों को चिन्हित किया जाएगा, जहां स्नो लेपर्ड की मौजूदगी सबसे ज्यादा दर्ज की जाती है या जहां उनकी साइटिंग की संभावनाएं अधिक हैं.

खास बात यह है कि इस पहल में केवल वन विभाग ही नहीं, बल्कि पर्यटन विभाग भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. दोनों विभाग मिलकर ऐसी कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं, जिसके जरिए उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड साइटिंग को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जा सके. इसके लिए शुरुआत उन इलाकों से की जा रही है, जहां हिम तेंदुए की मौजूदगी और साइटिंग की संभावनाएं अधिक हैं.

उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड टूरिज्म का नया मॉडल: वाइल्डलाइफ टूरिज्म देश और दुनिया में तेजी से विस्तार कर रहा है. पर्यटक अब केवल जंगल सफारी या बाघ-हाथियों को देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुर्लभ वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए भी नए क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं. इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए उत्तराखंड अब अपने वाइल्डलाइफ टूरिज्म में एक नया अध्याय जोड़ने की तैयारी में है. राज्य में पहली बार स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए की साइटिंग को पर्यटन गतिविधि के तौर पर विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड को लेकर अब वाइल्डलाइफ टूरिज्म को नई दिशा देने की तैयारी है. गंगोत्री नेशनल पार्क और अस्कोट वन्यजीव विहार को केंद्र में रखते हुए पर्यटन विभाग स्नो लेपर्ड साइटिंग को पर्यटन गतिविधि के तौर पर विकसित करने की पहल कर रहा है. इसके लिए वन विभाग के साथ मिलकर ऐसे नियम और व्यवस्थाएं तैयार करने पर काम होगा, जिससे संवेदनशील हिमालयी इलाकों में वन्यजीव संरक्षण के साथ नियंत्रित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके.

हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के मुकाबले उत्तराखंड की नई पहल: हिम तेंदुए की मौजूदगी हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत हिमालयी क्षेत्रों में पहले से दर्ज होती रही है. इन क्षेत्रों में स्नो लेपर्ड को देखने के लिए पर्यटक भी पहुंचते हैं. उत्तराखंड भी अब इसी तरह की संभावनाओं को अपने यहां विकसित करना चाहता है. हालांकि राज्य की कोशिश केवल दूसरे राज्यों के मॉडल को दोहराने की नहीं है. शुरुआत कुछ चुनिंदा इलाकों से की जा रही है और अनुभव के आधार पर आगे इसे दूसरे क्षेत्रों तक विस्तार देने की योजना है.

अगस्त 2021 गंगोत्री नेशनल पार्क में कैमरे में कैद हुई स्नो लेपर्ड की तस्वीर (Courtesy Uttarakhand Tourism Department (File))

इस पहल को लेकर वन विभाग के स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है. इनमें निर्धारित रूट तय करना, पर्यटकों की संख्या को सीमित रखना और पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए नियमों में आवश्यक शिथिलता जैसे विषय शामिल हैं. इसका मतलब साफ है कि स्नो लेपर्ड टूरिज्म को अनियंत्रित तरीके से विकसित करने के बजाय नियंत्रित और नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश है.

23 अक्टूबर को युवाओं को लद्दाख भेजने की योजना: इस पूरी योजना में आगामी 23 अक्टूबर स्नो लेपर्ड दिवस को भी महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है. प्रस्ताव है कि उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को लद्दाख भेजकर उन्हें वहां स्नो लेपर्ड टूरिज्म की गतिविधियों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया जाए. युवाओं को बताया जाएगा कि स्नो लेपर्ड की साइटिंग के लिए पर्यटकों को किस तरह आकर्षित किया जाता है, साइटिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाता है और स्थानीय समुदाय किस तरह इस पूरी गतिविधि से जुड़कर रोजगार हासिल कर सकता है.

हालांकि उत्तराखंड में इस दिशा में यह पहला प्रयास नहीं है. इससे पहले लद्दाख में स्नो लेपर्ड पर काम करने वाले विशेषज्ञों को उत्तराखंड बुलाया जा चुका है. विशेषज्ञों ने यहां के युवाओं को स्नो लेपर्ड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण भी दिया है. लेकिन अब विभाग इस प्रयास को प्रशिक्षण से आगे ले जाकर व्यवस्थित वाइल्डलाइफ टूरिज्म गतिविधि के रूप में विकसित करने की तैयारी में है.

गंगोत्री नेशनल पार्क में मार्च 2023 में कैमरे में कैद हुईं हिम तेंदुए की तस्वीरें (Courtesy Uttarakhand Tourism Department (File))

हर्षिल और अस्कोट के आसपास संभावित साइट: प्रारंभिक तौर पर हर्षिल, गंगोत्री नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्र और अस्कोट वन्यजीव विहार के इर्द-गिर्द संभावित साइटों की पहचान की जाएगी. इन क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, वन विभाग के रिकॉर्ड और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जानकारी समेत विभिन्न आधारों से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि स्नो लेपर्ड की मौजूदगी किन इलाकों में अधिक है.

इसके बाद उन्हीं क्षेत्रों को पर्यटन गतिविधियों के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है. इससे एक तरफ पर्यटकों को हिम तेंदुए को उसके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अनावश्यक मानवीय दबाव को भी सीमित रखने में मदद मिल सकती है.

संरक्षण के साथ रोजगार पर फोकस: पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के मुताबिक-

स्नो लेपर्ड को वाइल्डलाइफ टूरिज्म के रूप में विकसित करने का उद्देश्य सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करना नहीं है. इसके जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने, स्थानीय लोगों को स्नो लेपर्ड के संरक्षण के प्रति जागरूक करने और राज्य में वाइल्डलाइफ टूरिज्म के नए क्षेत्र को विकसित करने पर जोर है.

-धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग-

उत्तराखंड अब बाघ और दूसरे वन्यजीवों पर केंद्रित अपने पारंपरिक वाइल्डलाइफ टूरिज्म से आगे बढ़ते हुए हिम तेंदुए को भी पर्यटन के एक नए आकर्षण के रूप में विकसित करने की तैयारी में है. लेकिन इस पूरी कवायद की खासियत यह होगी कि इसमें साइटिंग से ज्यादा संरक्षण, स्थानीय भागीदारी और नियंत्रित पर्यटन पर जोर रहेगा.

हालांकि उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है और यहां टाइगर हाथी लेपर्ड समेत दूसरे वन्य जीवों को देखने भी लोग आते हैं. धीराज गर्ब्याल का कहना है कि अपना प्रयास है कि किसी नए स्थान को भी विकसित किया जाए और स्नो लेपर्ड को भी वन्य जीव प्रेमियों की वाइल्डलाइफ टूरिज्म के रूप में आसान पहुंच के लिए लाया जाये.

क्या कहते हैं सीसीएफ इको टूरिज्म: उत्तराखंड वन विभाग में इको टूरिज्म देख रहे सीसीएफ पीके पात्रो कहते हैं कि-

राज्य में इको टूरिज्म और वाइल्डलाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए-नए प्रयास किया जा रहे हैं. इसी में से एक प्रयास स्नो लेपर्ड के लिए साइटिंग से जुड़ा है. प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड में वाइल्डलाइफ टूरिज्म के लिए पहुंच सकें.

-पीके पात्रो, CCF इको टूरिज्म, वन विभाग-

हिम तेंदुआ क्या है: हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड दुनिया की दुर्लभ प्रजातियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. ये 10 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर पाया जाता है. हिम तेंदुआ एक विडाल प्रजाति है जो मध्य एशिया में पाई जाती है. हिम तेंदुए के नाम में 'तेंदुआ' है, लेकिन यह एक छोटे तेंदुए के समान दिखता है और इनमें आपसी संबंध नहीं है.

रंगरूप और आकार: हिम तेंदुए करीब 1.4 मीटर लम्बे होते हैं. इनकी पूंछ करीब 90 से 100 सेंटीमीटर तक लंबी होती है. इनका वजन 75 किलो तक हो सकता है. इनकी खाल पर सलेटी और सफेद फर होते हैं जो गहरे धब्बे लिए होते हैं. इनकी पूंछ में धारियां बनीं होती हैं. इनका फर बहुत लम्बा और मोटा होता है. ये फल स्नो लेपर्ड को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर भीषण सर्दी से बचाते हैं. हिम तेंदुओं के पैर भी बड़े और ऊनी होते हैं. इससे बर्फ पर चलना-फिरना आसान हो जाता. हिम तेंदुए ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं. ये अकेले रहने वाले जीव हैं. लगभग 90 से 100 दिनों के गर्भाधान के बाद मादा 2 से 3 शावकों को जन्म देती है. यह बड़ी आकार की बिल्लियां हैं और लोग इनका शिकार इनके फर के लिए करते हैं.

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