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उत्तराखंड की तिला सेन ने फतह किया एवरेस्ट, बढ़ाया देश का मान, होमटाउन में जश्न

खटीमा: उत्तराखंड के लिए बड़ी खबर है. खटीमा की बेटी तिला सेन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह किया है. यह उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की पहली सर्व महिला पर्वतारोही टीम का हिस्सा बनी तिला ने कठिन चुनौतियों और बर्फीले रास्तों को पार करते हुए एवरेस्ट शिखर पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे खटीमा क्षेत्र में खुशी और गौरव का माहौल है.

उत्तराखंड की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं. इसी कड़ी में खटीमा की बेटी तिला सेन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रच दिया है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की पहली सर्व महिला पर्वतारोही टीम का हिस्सा बनकर तिला सेन ने कठिन चुनौतियों को पार करते हुए 8,848 मीटर ऊंची एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराकर पूरे उत्तराखंड और देश का गौरव बढ़ाया है. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से खटीमा क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.

खटीमा क्षेत्र के चारूबेटा गांव निवासी तिला सेन ने अपनी मेहनत, लगन और साहस के दम पर वह मुकाम हासिल किया है. जिसका सपना हर पर्वतारोही देखता है. साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली तिला सेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारूबेटा से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नैनीताल तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की.

वर्ष 2021 में SSC GD के माध्यम से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में चयनित हुई. इसके बाद वर्तमान में उनकी तैनाती 36वीं वाहिनी आईटीबीपी, लोहाघाट, चम्पावत में है. तिला सेन आईटीबीपी की पहली सर्व महिला एवरेस्ट अभियान टीम का हिस्सा बनीं. जिसने नेपाल के साउथ कोल रूट से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की.