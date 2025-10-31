ETV Bharat / bharat

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के सामने एकता परेड में निकली उत्तराखंड की झांकी, पीएम मोदी ने की सराहना

गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने निकली एकता परेड में छायी उत्तराखंड की झांकी, देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रगति की दिखी झलक

Tableau of Uttarakhand
एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 6:34 PM IST

4 Min Read
देहरादून/हल्द्वानी/लक्सर: गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आयोजित एकता परेड में उत्तराखंड की झांकी के जरिए देवभूमि की प्रकृति, संस्कृति और प्रगति के तमाम रूप-रंगों की छटा बिखरी. एकता परेड में निकली झांकियों का निरीक्षण करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की झांकी और लोक कलाकारों के प्रदर्शन की ताली बजाकर सराहना भी की.

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने एकता परेड में निकली उत्तराखंड की झांकी: दरअसल, सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने एकता परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रीय स्तर का मुख्य समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ उत्तराखंड को भी झांकी प्रदर्शन करने का मौका मिला.

एकता परेड में निकली उत्तराखंड की झांकी (वीडियो साभार- PIB)

अष्ट तत्त्व और एकत्व थी झांकी की थीम: अष्ट तत्त्व और एकत्व की थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी के जरिए एकता परेड में राज्य के धार्मिक स्थलों, नैसर्गिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ही विकास के तमाम आयामों को प्रदर्शित किया. सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में उत्तराखंड की झांकी के साथ राज्य के लोक कलाकारों के दल ने लोकगीत की धुनों के साथ पारंपरिक नृत्य का भी प्रदर्शन किया.

उत्तराखंड की झांकी के नोडल अधिकारी एवं सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक केएस चौहान ने बताया कि एकता परेड में राज्य के इस प्रदर्शन को दर्शकों की काफी सराहना मिली. एकता परेड में लोक कलाकारों के 14 सदस्यीय दल ने उत्तराखंड के पारंपरिक लोक नृत्य की प्रस्तुति दी. इसके लिए राज्य की टीम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने मौजूद एकता परेड में बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया था.

Uttarakhand Tableau
उत्तराखंड की झांकी (फोटो सोर्स- X@DIPR_UK)

"सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आयोजित राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समारोह में उत्तराखंड को प्रतिभाग करने का गौरव मिला है. गृह मंत्रालय भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति ने तमाम विचार-विमर्श और परीक्षण के बाद देश के चुनिंदा 8 राज्यों के साथ ही उत्तराखंड की झांकी का अंतिम रूप से चयन किया था."- बंशीधर तिवारी, महानिदेशक, उत्तराखंड सूचना विभाग

"यह झांकी 8 तत्त्वों की समरसता और एकता की भावना का प्रतीक था. जिसमें अष्ट तत्त्व और एकत्व में उत्तराखंड के दिव्य धार्मिक स्थलों, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ही सतत व समग्र विकास के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया."- बंशीधर तिवारी, महानिदेशक, उत्तराखंड सूचना विभाग

हल्द्वानी में कांग्रेसियों ने सरदार पटेल के देश निर्माण में योगदान को किया याद: हल्द्वानी कांग्रेस कार्यालय स्वराज भवन में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत की रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक भारत की नींव रखी. उन्होंने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखा.

Unity Parade
हल्द्वानी कांग्रेसियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

वहीं, इंदिरा गांधी को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया. उनके कार्यकाल में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए. उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और गरीबी हटाओ आंदोलन जैसी योजनाओं से भारत को नई दिशा दी.

लक्सर में पुलिस ने दिया एकता और देशभक्ति का संदेश: लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कोतवाली लक्सर पुलिस और खानपुर थाना पुलिस ने 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया. कार्यक्रम में लक्सर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राएं, फायर सर्विस, एलआईयू और होमगार्ड कर्मियों ने भाग लिया. शहर की सड़कों पर एकता और देशभक्ति का जोश देखते ही बनता था.

Unity Parade
लक्सर में पुलिस का 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस अधिकारियों ने सरदार पटेल के विचारों और योगदान को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया. साथ ही छात्र-छात्राओं और नागरिकों को साइबर अपराध से सावधान रहने के साथ नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूक किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे, एकता और देशभक्ति की भावना को सशक्त करना था.

