उत्तराखंड की बेटी स्वर्णिका ने घुड़सवारी में जीता स्वर्ण पदक, दिल्ली एनसीसी पीएम रैली में दिखाया जलवा
बेरीनाग की स्वर्णिका राठौर ने एनसीसी पीएम रैली का किया नेतृत्व, घुड़सवारी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण समेत तीन पदक जीते, लगातार दूसरे साल जीता गोल्ड
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 28, 2026 at 10:40 PM IST
बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग की स्वर्णिका राठौर ने नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी की राष्ट्रीय वार्षिक गणतंत्र दिवस शिविर की घुड़सवारी प्रतियोगिता में परचम लहराया है. इस प्रतियोगिता में स्वर्णिका राठौर ने इस बार भी 1 स्वर्ण समेत तीन पदक जीते हैं. यह लगातार दूसरी बार है, जब स्वर्णिका ने स्वर्ण दिलाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है.
दरअसल, सीनियर अंडर ऑफिसर स्वर्णिका राठौर ने लगातार दूसरे साल नई दिल्ली में 'वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026' में देशभर के एनसीसी कैडेट का नेतृत्व किया. गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी के कुल 2,361 कैडेटों ने भाग लिया था. जिनमें 917 छात्राएं शामिल रहीं. स्वर्णिका ने इनका नेतृत्व किया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे.
Cariappa Parade Ground witnessed a disciplined and inspiring display as NCC Cadets marched with precision and purpose at the PM NCC Rally. Reflecting the values of discipline, character and national service, the parade underscored the NCC’s role in shaping responsible citizens… pic.twitter.com/yCdtKdxv2y— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) January 28, 2026
एनसीसी यूनिट में सीनियर अंडर ऑफिसर हैं स्वर्णिका: इन दिनों स्वर्णिका वनस्थली विश्वविद्यालय जयपुर की एनसीसी यूनिट में सीनियर अंडर ऑफिसर हैं. स्वर्णिका राठौर ने एक बार फिर एनसीसी माउंटेड ट्रूप (घुड़सवारी दस्ता) की कमांडर के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया.
एनसीसी बेड़े का किया नेतृत्व: शो जंपिंग में स्वर्ण पदक, ड्रेसेज में रजत पदक और शो जंपिंग में टॉप स्कोर के लिए कांस्य पदक हासिल करने वाली स्वर्णिका ने दूसरी बार माउंटेड ट्रूप की कमांडर के रूप में तलवार संभाल कर रैली में एनसीसी बेड़े का नेतृत्व किया. इस उपलब्धि ने एक बार फिर स्वर्णिका की प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को साबित किया है.
चौकोड़ी से हासिल की प्रारंभिक शिक्षा: बता दें कि स्वर्णिका की प्रारंभिक शिक्षा यानी 8 वीं तक की पढ़ाई हिमालया इंटर कॉलेज चौकोड़ी से हुई. स्वर्णिका राठौर बेरीनाग के प्रमुख व्यवसायी मनोज राठौर की बेटी हैं. उनकी माता हेमलता राठौर अध्यापिका हैं. स्वर्णिका के ताऊ सुधीर राठौर बेरीनाग के वरिष्ठ पत्रकार हैं. उनके दादा दान सिंह राठौर उत्तराखंड के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रहे हैं.
स्वर्णिका की उपलब्धि पर गर्व: स्वर्णिका की इस उपलब्धि पर विधायक फकीर राम टम्टा, पालिकाध्यक्ष हेमा पंत, ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल, व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता प्रदीप महरा, हिमालय इंटर कॉलेज चौकोड़ी की प्रधानाचार्य देवबाला बिष्ट आदि ने खुशी जताई है.
NCC पीएम रैली 2026— SansadTV (@sansad_tv) January 28, 2026
हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने NCC कैडेट्स के परेड की सलामी ली और युवाओं को संबोधित किया.
इस वर्ष 2,406 कैडेट्स ने हिस्सा लिया है. 21 देशों से आए युवा भी इस बार शामिल हुए.
इस आयोजन में करीब एक महीने कैडेट्स दिल्ली में कैंप करते हैं, जहां उन्हें… pic.twitter.com/MYXlroReJn
2025 में भी लहराया था परचम: स्वर्णिका ने पिछले साल भी बीकानेर के वेटरनरी कॉलेज स्थित 1 राज आर एंड वी स्काइन एनसीसी यूनिट के वार्षिक परीक्षण समारोह में अपने साहस और हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया था. जिसमें उन्होंने हॉर्स राइडिंग, जंपिंग और खतरनाक फायर जंपिग जैसी गतिविधियों में भाग लेकर नाम रोशन किया था.
फायर जंपिंग जैसी जोखिमपूर्ण कला में हासिल की है महारत: स्वर्णिका राठौर वनस्थली विद्यापीठ में अध्ययनरत है. वो एनसीसी एवं हॉर्स राइडिंग के क्षेत्र में सक्रिय है. उन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षण एनसीसी अधिकारी नागेंद्र सिंह चौहान दे रहे हैं. उनके मार्गदर्शन में फायर जंपिंग जैसी जोखिमपूर्ण कला में भी महारत हासिल कर ली है.
पहाड़ की बेटियों के लिए मिसाल बनीं स्वर्णिका राठौर: स्वर्णिका यह प्रदर्शन युवाओं और बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने न केवल अपने परिवार, उत्तराखंड बेरीनाग और पिथौरागढ़ जिले का नाम गौरवान्वित किया है. स्वर्णिका की इस सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है.
बेस्ट गर्ल्स राइडर अवार्ड का भी जीत चुकी खिताब: इससे पहले भी स्वर्णिका राठौर ने नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी की राष्ट्रीय वार्षिक गणतंत्र दिवस शिविर की घुड़सवारी प्रतियोगिता में दो स्वर्ण व एक रजत पदक जीते चुकी हैं. स्वर्णिका ने बेस्ट गर्ल्स राइडर अवार्ड का खिताब भी जीता था.
ये भी पढ़ें-