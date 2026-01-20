ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 2015 के बाद ट्रांसफर हुए सभी शस्त्र लाइसेंस की जांच होगी, STF ने डीएम से मांगी सूची

शस्त्र लाइसेंस की जांच ( ETV Bharat Graphics )

देहरादून: उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से हुए ट्रांसफर शस्त्र लाइसेंस जांच के लिए अब एसटीएफ सभी शस्त्र लाइसेंस की जांच में जुट गई है. एसटीएफ ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय से 2015 के बाद से अब तक दूसरे राज्यों से ट्रांसफर होकर शस्त्र पंजिका में दर्ज होने के लिए आए शस्त्रों के लाइसेंस की सूची मंगाई है. सूची मिलने के बाद एसटीएफ सभी लाइसेंस की जांच करेगी. जो भी फर्जी लाइसेंस पाया जाएगा, उन शस्त्र मालिकों पर कार्रवाई भी की जाएगी. 2015 के बाद से ट्रांसफर होकर आए शस्त्र लाइसेंसों की जांच होगी: बता दें कि इस प्रकरण में बीते शुक्रवार को जिस आरोपी मनोज को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, वो देहरादून में रियल स्टेट बिजनेस करता था. उसने 2020 में मेरठ में दर्ज शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करा कर देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय की शस्त्र पंजिका में दर्ज कराया था. एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के लाइसेंस की जब जांच की गई, तो पता चला था कि यह लाइसेंस मेरठ में दर्ज था. जहां से इसे देहरादून ट्रांसफर किया गया. मेरठ में यह लाइसेंस सिरसा से फर्जी एनओसी के आधार पर ट्रांसफर होकर आया था. इसकी जांच करने पर इस बात की भी जानकारी मिली, कि सिरसा से इस तरह की कोई भी एनओसी जारी नहीं की गई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ. ट्रांसफर हुए शस्त्र लाइसेंस की जांच होगी (Video- ETV Bharat)